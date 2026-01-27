ETV Bharat / bharat

এগৰাকী মহিলা, এটা বিশেষ পাকঘৰ আৰু দৈনিক ২৫ কিলোগ্ৰাম আটাৰ ৰুটী...

মহিলাগৰাকীৰ নাম বিজয়াবেন পেটেল । বিগত ৩৫ বছৰ ধৰি তেওঁ এই কামকেই কৰি আহিছে ।

For 35 Years, Vijayaben’s Stove Has Burned Not For Herself, But For Stray Dogs Of Ahmedabad
৩৫ বছৰে পথৰ কুকুৰক ৰুটি খুউওৱা এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat)
January 27, 2026

আহমেদাবাদ (গুজৰাট): এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া মহিলা । এই মহিলাগৰাকীৰ আছে এটি বিশেষ পাকঘৰ । এই পাকঘৰতেই তেওঁ নিতৌ চৌকা জ্বলায় । দৈনিক ২০ৰ পৰা ২৫ কিলোগ্ৰাম আটা আৰু বাজৰাৰ পৰা ৰুটী প্ৰস্তুত কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৫ কিলোগ্ৰাম হৈছে ঘেঁহু আৰু ১০ কিলোগ্ৰাম বাজৰা । কিন্তু এই ৰুটী নিজৰ বাবে নাইবা পৰিয়ালৰ আন লোকসকলৰ বাবে নহয় ৷

এই মহিলাগৰাকীৰ নাম বিজয়াবেন পেটেল । বিগত ৩৫ বছৰ ধৰি তেওঁ এই কামকেই কৰি আহিছে । শিলাজত নিতৌ পুৱা ৬৫ বিজয়াবেন পেটেলে বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰৰ ঠাই এটুকুৰাত ৰুটী প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। অৱশ্য়ে এয়া সাধাৰণ জনতাৰ বাবে ব্যৱসায়িক খাদ্যৰ দোকান নহয়, বৰঞ্চ জীৱ-জন্তুৰ বাবে নিৰ্মিত এটা পাকঘৰহে ।

৩৫ বছৰে পথৰ কুকুৰক ৰুটী খুউওৱা এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat)

তিনি দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত বিজয়াবেন পেটেলে এই পাকঘৰটোক এক অনন্য ‘ডগ ৰ’টলা চেণ্টাৰ’লৈ পৰ্যবসিত কৰিছে । এই পাকঘৰটোৰ পৰা নিতৌ পথৰ কুকুৰক খাদ্য পৰিবেশন কৰা হয় । তেওঁৰ এই সেৱাই এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

তেওঁৰ এই অভিযান আৰম্ভ হৈছিল দশক পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ চাৰিওফালে কেইটামান পথৰ কুকুৰক খুউওৱাৰ কথা ভাবে । এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কুকুৰবোৰে চুবুৰীত ঘূৰি ফুৰিছিল, পুষ্টিহীনতাত ভুগিছিল, ভোকত আছিল আৰু আওকাণ কৰা হৈছিল । মই অনুভৱ কৰিছিলো যে সেইবোৰো জীৱ আৰু প্ৰতিটো জীৱৰ ক্ষুধা একেই ।" সেইবাবে তেওঁ আনৰ সহায়ৰ বাবে অপেক্ষা নকৰি নিজৰ চোতালতেই অতিৰিক্ত কেইখনমান ৰুটি বনাই কেৱল কুকুৰকেই নহয়, ওচৰতে ঘূৰি ফুৰা গৰুবোৰকো খুৱাবলৈ ধৰিলে ।

৩৫ বছৰে পথৰ কুকুৰৰ বাবে ৰুটী প্ৰস্তুত কৰি অহা এইটোৱেই সেই বিশেষ পাকঘৰটো (ETV Bharat)

৩৫ বছৰৰ পাছতো বিজয়াবেনে প্ৰতিদিনে চৌকা জ্বলাই আহিছে । কাৰণ তেওঁৰ এতিয়া জীৱ-জন্তুক আহাৰ নিদিয়াকৈ নিজৰ খাবলৈকে মন নাযায় । এতিয়া তেওঁ স্বেচ্ছাই সহায় কৰা আন কেইগৰাকীমান মহিলাৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰাৰ লগতে ধাৰাবাহিকভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । আজি বিজয়াবেনে মৰমেৰে ‘ভগ্নী’ বুলি কোৱা পাঁচ-সাতগৰাকী মহিলাই নিতৌ পুৱা তেওঁৰ সৈতে ৰুটী প্ৰস্তুত কৰে । ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটকাও নলয় ।

বিজয়াবেন পেটেলক এতিয়া এনেকৈয়ে স্বইচ্ছাই সহায় কৰে ওচৰৰ মহিলাই (ETV Bharat)

শিলাজ বাছ ষ্টেণ্ডৰ বিপৰীতে অৱস্থিত ডগ ৰ’টলা চেণ্টাৰত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১ বজালৈ কাম কৰা হয় । এতিয়া আহমেদাবাদৰ পৰা দূৰৰ অঞ্চলৰ পৰাও মানুহে নিজৰ স্থানীয় অঞ্চলত জীৱ-জন্তুৰ বাবে ৰুটী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহে । কিছুমানে পথৰ কুকুৰ, আন কিছুমানে মেকুৰী বা আঘাতপ্ৰাপ্ত গৰুক খুৱায় । ফলত বিজয়াবেনৰ ৰুটি খাবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক পথৰ কুকুৰ আহে ।

কিছুমান জীৱ-জন্তুৱে ৰুটি খাব নোৱাৰে । সেয়েহে মাহত দুবাৰকৈ ৰুটীৰ পৰিৱৰ্তে এইবোৰ লাডুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কিছুমান জীৱ-জন্তুৱে হয়তো ৰুটী খাব নোৱাৰে, গতিকে আমি চিন্তা কৰি এটা প্ৰাণীৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰুটীৰ পৰিৱৰ্তে লাডু প্ৰস্তুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলো ।"

পথৰ গৰু-কুকুৰৰ ভোক নিবাৰণ কৰা পাকঘৰটো (ETV Bharat)

১৫ বছৰতকৈও অধিক সময় এই কেন্দ্ৰটোৰ সৈতে জড়িত বলদেৱভাই ঠাকুৰে কয় যে ৰুটী তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, “মই নিতৌ দুইৰ পৰা তিনি কিলোগ্ৰাম ঘেঁহুৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা আটা কুকুৰ আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুক খুৱাওঁ । এই ঠাইখনে আমাৰ দৰে মানুহৰ বাবে সিহঁতক খুৱাব পৰাটো সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।”

