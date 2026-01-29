মূল বাজেট উত্থাপনৰ পূৰ্বে সংসদত অৰ্থনৈতিক জৰীপ দাখিল নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ
বাজেট উত্থাপনৰ পূৰ্বে অৰ্থনীতিৰ অৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক জৰীপ ।
নতুন দিল্লী : অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ । দেওবাৰ অৰ্থাৎ বন্ধৰ দিনটোত বাজেট উত্থাপন হ'ব । ভাৰতৰ সংসদীয় আৰু অৰ্থনৈতিক ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব । ভৱিষ্যতৰ বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থনীতিৰ অৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি বৃহস্পতিবাৰে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপ সংসদত দাখিল কৰে ।
ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক জৰীপক অৰ্থনীতিৰ ওপৰত দেশৰ চৰকাৰী বাৰ্ষিক 'ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড' হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ই পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত অৰ্থনীতিৰ প্ৰদৰ্শনৰ এক বিস্তৃত, তথ্য সমৰ্থিত পৰ্যালোচনা প্ৰদান কৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ নীতিগত দিশৰ বাবে এক বহল ৰোডমেপ আগবঢ়ায় । চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন হিচাপে ই বিগত ১২ মাহৰ অৰ্থনীতিৰ মূল উন্নয়নৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে জৰীপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বাজেটখনে ভৱিষ্যতৰ চৰকাৰী ব্যয়, কৰ আৰু নীতিগত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলেও অৰ্থনৈতিক জৰীপে অতীতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰদৰ্শন আৰু ধাৰা বিশ্লেষণ কৰি সেই সিদ্ধান্তসমূহ কিয় প্ৰয়োজনীয় সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা (চি ই এ)ৰ নেতৃত্বত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে এই অৰ্থনৈতিক জৰীপ । ইয়াক দুটা ভাগত উপস্থাপন কৰা হৈছে । য'ত অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
প্ৰথম খণ্ডত সুক্ষ্ম অৰ্থনৈতিক আভাস আৰু ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়োৱা হৈছে । এই খণ্ডত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ এক বহল, বিষয়ভিত্তিক আৰু বিশ্লেষণাত্মক পৰ্যালোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে । ই ভৱিষ্যতমুখী প্ৰকৃতিৰ আৰু আগন্তুক বছৰৰ বাবে নীতিগত দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে ।
ইয়াত জি ডি পি বৃদ্ধি, চি পি আই আৰু ডব্লিউ পি আইৰ জৰিয়তে জুখিব পৰা মুদ্ৰাস্ফীতি, বিত্তীয় ঘাটি আৰু বাণিজ্যিক ভাৰসাম্য আদিৰ দৰে প্ৰধান অৰ্থনৈতিক ধাৰাসমূহৰ বিশদ বিশ্লেষণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ই অৰ্থনীতিয়ে সন্মুখীন হোৱা মূল ধাৰণাগত আৰু গাঁথনিগত বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰে আৰু নীতিগত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ইয়াৰ উপৰিও ই পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰক্ষেপণ প্ৰদান কৰে আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে সংস্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
অৰ্থনৈতিক জৰীপৰ দ্বিতীয় খণ্ড অধিক বিশদ আৰু তথ্য-চালিত, পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাত নিৰ্দিষ্ট খণ্ডসমূহৰ কাম-কাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই খণ্ডত কৃষি, উদ্যোগ, সেৱা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ খণ্ডগত বিশ্লেষণ সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দৰিদ্ৰতা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনকে ধৰি আৰ্থ-সামাজিক বিষয়সমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । প্ৰতিবেদনত বিস্তৃত তথ্য আৰু পৰিসংখ্যা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, য'ত অৰ্থনীতিৰ প্ৰদৰ্শনক উজ্জ্বল কৰি তোলা বিশদ টেবুল, চাৰ্ট আৰু পৰিশিষ্ট আছে ।
অৰ্থনৈতিক জৰীপ উপস্থাপন কৰাটোৱে বাজেট প্ৰক্ৰিয়াৰ এক মূল পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট উত্থাপনৰ পূৰ্বে সাংসদ, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু জনসাধাৰণক ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্টভাৱে বুজাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
