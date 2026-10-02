কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ সৈতে আলাপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ, আশু আৰোগ্য কামনা
কেপ্টেইন মাচ্চাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ সবিশেষ জনাই ঘটনাৰ সময়ত তেওঁক কেনেদৰে সাহস পাইছিল সেই বিষয়েও কয় ।
Published : October 2, 2026 at 1:30 PM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ সাহসী পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে ৷ কেপ্টেইন মাচ্চাৰ সেইগৰাকী সাহসী ভাৰতীয় সন্তান যি নিজৰ সহ-পাইলটৰ আক্ৰমণ বীৰত্বৰে প্ৰতিহত কৰি ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমানখনৰ ১৮০ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল ।
কেপ্টেইন মাচ্চাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ সবিশেষ জনাই ঘটনাৰ সময়ত তেওঁক কেনেদৰে সাহস পাইছিল সেই বিষয়েও কয় । চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআইয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই ফোন কলৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেপ্টেইন স্মিটৰ সাহসিকতাৰ বাবে শলাগ লৈ তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।
ইউ এ ইত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত দীপক মিট্টলৰ মতে, কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু ইউ এ ইৰ এখন চিকিৎসালয়ত থকা বৈমানিকজন ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠিছে । ইউ এ ইৰ এখন চিকিৎসালয়ত আহত পাইলট মাচ্চাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰা দীপক মিট্টলে কয় যে স্মিট মাচ্চাৰৰ মনোবল অতি উচ্চ, আৰু তেওঁ হাঁহিমুখে আছে ৷
#WATCH | Flydubai Captain Smit Machchhar turns emotional as he recounts his ordeal before PM Modi; he says, "You are my biggest idol. I feel proud of the way you are encouraging me today. I had so many injuries, but I told myself I have to get up and act. At the time, I told… pic.twitter.com/eqGloeCTSl— ANI (@ANI) October 2, 2026
চিকিৎসালয় ভ্ৰমণৰ পিছত প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয় যে পাইলটগৰাকীয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসে বিষয়াসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে ।
‘‘মই তেওঁক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত লগ পাইছিলো, আৰু তেওঁৰ অৱস্থা উন্নত হৈছে । মই তেওঁক দেখি বহুত সকাহ পাইছিলো আৰু আশ্বস্ত হৈছিলো যে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান ভাল; তেওঁ যথেষ্ট সুস্থিৰ । তেওঁ কথা পাতি আছিল, তেওঁ আড্ডা মাৰি আছিল, অলপ অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছিল যদিও মই ভাবো তেওঁ ইউ এ ইত উন্নত চিকিৎসা সেৱাৰ অধীনত আছে ৷’’ ডঃ মিট্টলে প্ৰসাৰ ভাৰতীক জনায় ।
BREAKING! PM Modi Holds Telephonic Conversation With Brave Captain Smit Machchhar https://t.co/KqD384q84y— ANI (@ANI) October 2, 2026
কেপ্টেইন মাচ্চাৰক “ভাৰতৰ সাহসী পুত্ৰ” বুলি অভিহিত কৰি ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে মাজ আকাশত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত তেওঁ দিয়া সাহসী সঁহাৰিৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁৰ এই কাৰ্যই শ শ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় ৰোধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মিড এয়াৰ ককপিট আক্ৰমণৰ সময়ত কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ সাহস আৰু মনৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি কয় যে পাইলটগৰাকীৰ বীৰত্বই সমগ্ৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে আৰু এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাত সহায় কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘটনাটো স্মৰণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো সাহসিকতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে মাচ্চাৰক প্ৰশংসা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত ভাৰতৰ কেপ্টেইন স্মিটে উল্লেখযোগ্য ধৈৰ্য্য, মনৰ দৃঢ়তা আৰু সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিছিল; সঁচাকৈয়ে আজি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে এজন ভাৰতীয়ই ৯/১১ শৈলীৰ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰিছিল । আমাৰ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক স্মিটৰ শৌৰ্যই অপৰিসীম গৌৰৱেৰে ভৰাই তুলিছে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ মাচ্চাৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁৰ পিতৃ ভূপেন্দ্ৰভাই, মাতৃ গীতাবেন আৰু পত্নী সোণালবেনৰ সৈতে কথা পাতিছিলো । বৰ্তমান তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে, আৰু আজি সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক, আন এক ৯/১১ৰ দৰে আক্ৰমণ ৰোধ কৰিলে: ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলটৰ শলাগ মোদীৰ