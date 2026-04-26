অৱতৰণত পুনৰ বিলম্ব ফ্লাই৯১ বিমানৰ; আতংকিত যাত্ৰী
বিগত এসপ্তাহত হায়দৰাবাদ-হুবল্লী ফ্লাই৯১ বিমানৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অৱতৰণত বিলম্ব । প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই পৰিস্থিতি হোৱাৰ দাবী বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালকৰ ।
Published : April 26, 2026 at 7:30 PM IST
হুবল্লী (কৰ্ণাটক) : আঞ্চলিক বিমান সংস্থা ফ্লাই৯১ৰ বিমানে পলমকৈ অৱতৰণ কৰাৰ এটাৰ পিছত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ফ্লাই৯১ বিমানৰ অৱতৰণত বিলম্বৰ একাধিক ঘটনাই যাত্ৰীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিগত সপ্তাহত দুটা ঘটনাৰ পিছত শনিবাৰে পুনৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হয় । তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ হুবল্লীলৈ যোৱা আঞ্চলিক বিমান সংস্থা ফ্লাই৯১ৰ এখন বিমান বহু পলমকৈ অৱতৰণ কৰে । ৪০ মিনিট ধৰি আকাশত ঘূৰি থাকি অৱশেষত বিমানখনে হুবল্লীত অৱতৰণ কৰে । যাৰ ফলত যাত্ৰীসকল আতংকিত হৈ পৰে ।
হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা শনিবাৰে বিয়লি ৩:১৩ বজাত ৰাওনা হৈছিল ফ্লাই৯১ৰ আইচি ৩৪০১ নম্বৰৰ বিমানখন । ৪:৩০ বজাত হুবল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু ৫:০৯ বজাতহে বিমানখনে অৱতৰণ কৰে । ফলস্বৰূপে বিমানখন অতিৰিক্ত ৪০ মিনিট সময় বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে উৰি থাকিল । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক ৰূপেশ কুমাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পলম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে । কোনো কাৰিকৰী সমস্যা নাই বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে বিগত ৩ দিনত একেখন বিমানে অৱতৰণত পলম হোৱাৰ দুটাকৈ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । শেহতীয়াকৈ হায়দৰাবাদৰ পৰা হুবল্লীলৈ যোৱা ফ্লাই৯১ বিমানখনে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অৱতৰণ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় । অৱতৰণৰ বাবে বিমানখনে ৪ ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিল । অৱশেষত বেংগালুৰুত নিৰাপদে বিমানখনে অৱতৰণ কৰে । তাৰ পিছত সেই একেখন বিমানেই যোৱা মঙলবাৰেও দুঘণ্টা পলমকৈ অৱতৰণ কৰিছিল । শনিবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিমানখনৰ অৱতৰণত বিলম্ব হোৱাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
গোৱাত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোৱে ২০২৪ চনৰ ৬ মাৰ্চত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ পৰা এয়াৰ অপাৰেটৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছিল । মনোজ চাকো মালিকানাধীন ফ্লাই৯১ৰ প্ৰথমখন বিমান ১৮ মাৰ্চত গোৱাৰ মনোহৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ উৰা মাৰিছিল ।
