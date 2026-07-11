অৰুণাচলৰ বামিন বিলাতত ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত জলসিঞ্চনৰ নলা, কৃষকৰ হাহাকাৰ
জনপ্ৰতিনিধিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন নকৰাত কৃষকৰ ক্ষোভ ।
Published : July 11, 2026 at 11:02 AM IST
জোনাই: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বামিন বিলাত গাঁৱৰ কৃষকসকল গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । জলসিঞ্চন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা শ্লুইচ গেটসহ জলসিঞ্চন নলাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাত খেতিপথাৰলৈ পানী যোগান ব্যাহত হৈছে । ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৩০ টা পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ অভাৱত শুকাই যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় কৃষকে কয়,"১৯৭২ চনতেই এই নলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ১৯৭৫ চনত নলাটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্য়পালে উদ্বোধন কৰিছিল । এই বানত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছো । আজিলৈকে প্ৰশাসনেই হওক অথবা জলসিঞ্চন বিভাগ বা জনপ্ৰতিনিধি কোনোৱেই ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰা নাই । আমি কান্দি কান্দি সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই । এই নলাটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম নকৰিলে আমি নিগমেই মৰিব লাগিব ।"
উল্লেখ্য় যে যোৱা ২৮ জুনত সংঘটিত বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত নলাটো বালি, শিল আৰু মাটিৰে বন্ধ হৈ পৰে । সেইদিনাৰ পৰা খেতিপথাৰত পানী যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থকাত কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় কৃষকসকলে অভিযোগ কৰে যে, ইমান ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে প্ৰশাসন, জলসিঞ্চন বিভাগ বা জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো দল ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা নাই । বাধ্য হৈ কৃষকসকলে নিজ খৰচতে এক্সকেভেটৰেৰে নলাটো পৰিষ্কাৰ কৰি পানী চলাচল স্বাভাৱিক কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে; কিন্তু ক্ষতি অধিক হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হোৱা নাই ।
ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট জলসিঞ্চন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্লুইচ গেট আৰু জলসিঞ্চনৰ নলাটো পুনৰ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছে । সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এই বৰ্ষত খেতিৰ ব্যাপক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ উঠিছে । সেয়েহে কৃষক ৰাইজে চৰকাৰক অতিশীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ লগতে কৃষকৰ জীৱিকা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল
মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ