হঠাৎ অহা বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ সংস্থাপন সীমান্ত পথ সংস্থাৰ
সংস্থাটোৱে ২০০ ফুট দৈৰ্ঘৰ এখন বেইলী ব্ৰীজ স্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ সৈতে পুনৰ পথ সংযোগ স্থাপন কৰিছে ৷
Published : August 3, 2026 at 10:39 AM IST
তেজপুৰ: হঠাৎ অহা বানত উটি যোৱা এখন দলং যুদ্ধকালিন তৎপৰতাৰে মেৰামতি কৰি পুনৰ সংস্থাপিত কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্ব'নে ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশত বানত উটি যোৱা এই দলংখন মেৰামতিৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুং কুমেই জিলাৰ হুৰি অঞ্চললৈ পুনৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সূচল কৰি তোলাত সক্ষম হৈছে সীমান্ত পথ সংস্থাই (BRO)।
সংস্থাটোৱে মিছন মুডত কাম কৰি ২০০ ফুট দৈৰ্ঘৰ এখন বেইলী ব্ৰীজ স্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ সৈতে পুনৰ পথ সংযোগ স্থাপন কৰিছে বুলি জানিব দিয়ে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ উইং কামাণ্ডৰ প্ৰাণময় ইয়ে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১১ জুলাইৰ নিশা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুং কুমেই হুৰিত সংঘটিত হোৱা বানত পূৰ্বৰ সেঁতুখন উটি যোৱাৰ ফলত হুৰি অঞ্চলৰ সৈতে বাহিৰৰ জগতৰ সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ।
এই জৰুৰী কাম Project Arunank ৰ অধীনত সীমান্ত পথ সংস্থাই সম্পন্ন কৰে । ৭৫৬ ব'ৰ্ডাৰ ৰোডছ টাস্ক ফ'ৰ্চ (BRTF) ৰ অধীনস্থ ৮৫ Road Construction Company (RCC)ৰ দলসমূহে অবিৰত বৰষুণ, তীব্ৰ সোঁত, দুৰ্বল মাটিৰ অৱস্থা আৰু সঘনাই সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ মাজতো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম অব্যাহত ৰাখে ।
প্ৰতিকূল বতৰ, দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিৱেশ, সীমিত সম্পদ আৰু নতুনকৈ হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে সেঁতুৰ ভেটি নিৰ্মাণ আৰু সংযোগ পথ প্ৰস্তুত কৰাত বাৰে বাৰে বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । তথাপি সীমান্ত পথ সংস্থাৰ অভিযন্তা আৰু কৰ্মীসকলে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰে ।
কেৱল ২০০ ফুটৰ বেইলী ব্ৰীজ স্থাপনেই নহয়, সীমান্ত পথ সংস্থাৰ দলসমূহে বৃহৎ পৰিসৰত ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰোৱা, ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ মেৰামতি কৰা আৰু গধুৰ যন্ত্ৰপাতি চলাচলৰ উপযোগী কৰি সংযোগ পথ উন্নীত কৰাৰ কামো সম্পন্ন কৰে ।
সুপৰিকল্পিত কাৰ্যপন্থা, কাৰিকৰী দক্ষতা আৰু সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সংযোগ পুনঃস্থাপন কৰা সম্ভৱ হয় ।পথ সংযোগ পুনৰ স্থাপন হোৱাত হুৰি অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ।
লগতে পঢ়ক: কেৰালাত ধাৰাসাৰ বৰষুণত ৮জনৰ মৃত্যু, নিৰুদ্দেশ ৮ জন