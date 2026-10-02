আনন্দৰ পূৰ্বেই বিষাদ : দুৰ্গা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিহত ৫ যুৱক

আনন্দৰ পূৰ্বেই বিষাদ : দুৰ্গা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিহত ৫ যুৱক
মহাৰাষ্ট্ৰৰ অমৰাৱতী জিলাৰ ধমনগাঁও ৰে’লৱেৰ সমীপৰ সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ ৯৭ নং চেনেলত মাজনিশা প্ৰায় ১২.৪৫ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
Published : October 2, 2026 at 12:12 PM IST
অমৰাৱতী (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰৰ অমৰাৱতী জিলাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱে’ৰ ধমনগাঁৱৰ সমীপত শুকুৰবাৰে মাজনিশা এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে এখন বলেৰ’ পিকআপ গাড়ীত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে কমেও পাঁচজন যুৱক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৫-১৮ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, ধমনগাঁও ৰে’লৱেৰ সমীপৰ সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ চেনেল ৯৭ত পুৱা মাজনিশা ১২.৪৫ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, এখন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সদস্যসকলে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি লৈ পিকআপ ভেনেৰে শ্বেগাঁৱৰ পৰা ৱাৰ্ধালৈ গৈ আছিল । ধমনগাঁৱৰ সমীপত পিছফালৰ পৰা ট্ৰাকখনে তেওঁলোকৰ বাহনত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত ধমনগাঁও ৰে'লৱে আৰক্ষী উপস্থিত হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত আহতসকলক লগে লগে ধমনগাঁও গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৱাৰ্ধাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
আৰক্ষী অধীক্ষক নিকেতন কদম আৰু ধমনগাঁও পৌৰ পৰিষদৰ সভানেত্ৰী অৰ্চনা ৰথে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "আহতসকলক প্ৰথমে ধমনগাঁও গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু পিছত ৱাৰ্ধা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ বিতং তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
ধমনগাঁও ৰে’লৱেৰ সমীপৱৰ্তী সমৃদ্ধি ঘাইপথত বিগত সময়তো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই বছৰৰ জুন মাহত চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা অহা এটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই একেটা অঞ্চলতে তেওঁলোকৰ গাড়ীখনে ৰৈ থকা কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ।