খাৱৈত গাড়ী বাগৰি ৫ জনৰ মৃত্যু; উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

খাৱৈত গাড়ী বাগৰি ৫ জনৰ মৃত্যু; উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা
দেৱপ্ৰয়াগ-পৌৰি গড়ৱাল পথত এখন গাড়ী দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
Published : August 7, 2026 at 8:07 PM IST
পৌৰি গড়ৱাল (উত্তৰাখণ্ড) : উত্তৰাখণ্ডৰ পৌৰি গড়ৱাল জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা । দেৱপ্ৰয়াগ-পৌৰি পথত চবদৰখালৰ ওচৰত এখন গাড়ী দ খাৱৈত বাগৰি পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, এজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । শুকুৰবাৰে পুৱা এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, পৌৰি-দেৱপ্ৰয়াগ পথত চবদৰখালৰ ওচৰত শুকুৰবাৰে পুৱা এখন গাড়ীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰে । জানিব পৰা মতে, গাড়ীখন দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা পৌৰি অভিমুখে গৈ আছিল । সেই সময়তে হঠাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোক গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कार खाई में गिरी, पांच लोगों की मौत @OfficeofDhami @PauriPolice @uksdrf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 7, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/E86e9gvKVy pic.twitter.com/8xbJPPHWmC
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । আনহাতে, পৰিস্থিতি গুৰুতৰ হোৱা বাবে এছডিআৰএফকো খবৰ দিয়া হয় । লগে লগে এছডিআৰএফ আহি উদ্ধাৰকাৰ্য আৰম্ভ কৰে আৰু খাৱৈটোত নামি ছয়জন লোকক উদ্ধাৰ কৰি ওপৰলৈ উঠাই আনে । কিন্তু তেতিয়ালৈকে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় । পিছত দুৰ্ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে বাগী হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও তেওঁৰ স্বাস্থ্যাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হায়াৰ চেণ্টাৰ শ্ৰীনগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ লগতে কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰি ওচৰে-পাজৰে আৰু কোনো লোক আছে নেকি তাৰ সন্ধান চলায় । জানিব পৰা মতে, আটাইকেইগৰাকী লোক হৰিদ্বাৰৰ আৰু তেওঁলোক কিবা কামত পৌৰিলৈ আহিছিল । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত পৌৰিৰ এছএছপি সৰ্বেশ পাৱাৰে কয়, "আজি পুৱা ১১.৩০ বজাত ১১২ত দেৱপ্ৰয়াগ থানাৰ অধীনস্থ পৌৰি পথত গাড়ী এখন খাৱৈত পৰাৰ খবৰ লাভ কৰোঁ । খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় । এই দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন লোকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় । মৃত আটাইকেইজন হৰিদ্বাৰ জিলাৰ লক্সৰ থানা এলেকাৰ । এজন ব্যক্তি আহত হৈছে, তেওঁক শ্ৰীনগৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"