সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ অভিযোগ; জম্মু-কাশ্মীৰৰ আৰু ৫ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত শেহতীয়াকৈ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে এজন চৰকাৰী শিক্ষক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এজন চালকো ।

বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ: জম্মু-কাশ্মীৰৰ এলজি মনোজ সিনহা, মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা আৰু বিৰোধী দলপতি সুনীল শৰ্মা ফাইল ফটো (PTI)
শ্ৰীনগৰ : ৩১১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগৰ লগতে 'ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি' থকা বুলি উল্লেখ কৰি মঙলবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰত আৰু পাঁচজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হয় ।

জম্মু-কাশ্মীৰ ৰাজ্যক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পিছত আৰোপ কৰা সংবিধানৰ ৩১১(২)(গ) অনুচ্ছেদৰ অধীনত ইয়াৰ পূৰ্বে এজন চৰকাৰী শিক্ষক, স্বাস্থ্য বিভাগৰ এজন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু চালক, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহকাৰী লাইনমেন আৰু বন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ কৰ্মীকে ধৰি কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ।

চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা এইকেইজনৰ সৈতে ২০২১ চনৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মুঠ সংখ্যা ৮৫ জনতকৈ অধিক হৈছে । চৰকাৰে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ পৰা পূৰ্বৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, যাৰ ফলত বৰ্খাস্ত হোৱা কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি পোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ।

সূত্ৰসমূহে ইংগিত দিয়া অনুসৰি, লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰা আৰু ই 'চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক নিকা কৰিব লগতে ইয়াৰ অখণ্ডতাক শক্তিশালী কৰিব' ।

একেধৰণৰ অভিযোগেৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশত চৰকাৰে কয় যে কৰ্মচাৰীসকলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাত লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহা সন্তুষ্ট । তদন্তত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক লস্কৰ-ই-তৈবা আৰু হিজবুল মুজাহিদীনৰ সৈতে জড়িত থকাটো নিশ্চিত হৈছে ।

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষক মহম্মদ ইছফাকে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সৈতে কাম কৰাৰ লগতে পাকিস্তানস্থিত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কমাণ্ডাৰৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জম্মুৰ ডোডাত এজন আৰক্ষী বিষয়াক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হোৱাত ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

আনহাতে, স্বাস্থ্য বিভাগত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত তাৰিক আহমদ ৰাহৰ হিজবুল মুজাহিদীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ লগতে এজন ৱাণ্টেড হিজবুল মুজাহিদীনৰ সন্ত্ৰাসবাদীক পাকিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহকাৰী লাইনমেন বছিৰ আহমদ মিৰৰ ঘৰত ২০২১ চনত দুজন লস্কৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল আৰু গুৰেজ উপত্যকাত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শ্লিপাৰ চেলৰ সদস্য হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

একেদৰে অনন্তনাগৰ বন বিভাগত ক্ষেত্ৰ কৰ্মী তথা এজন প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে কাম কৰা ফাৰুক আহমদ ভাটৰ বিৰুদ্ধে হিজবুল মুজাহিদীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তদন্তকাৰীয়ে কয় যে তেওঁ ৰাহক ৱাণ্টেড হিজবুল সন্ত্ৰাসবাদীক পাকিস্তানলৈ পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিছিল ।

"প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়া আৰু চালকৰ সৈতে এখন চৰকাৰী জিপচী যোগান ধৰিছিল । ২০২৪ চনত ফাৰুক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু পিছত ২০২৫ চনত আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছিল । কিন্তু তেওঁৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বন্ধ হোৱা নাছিল । তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।" সূত্ৰই কয় ।

শেহতীয়া আদেশত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগৰ এজন চালক মহম্মদ ইউছুফে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ বজাই ৰাখিছিল আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে জে'লত থকা সন্ত্ৰাসবাদীক ফোন যোগান ধৰি সহায় কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এজন বিষয়াই কয়, "২০২৪ চনৰ ২০ জুলাইত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাহনখন আটক কৰি এজন সহযোগীৰ সৈতে এটা পিষ্টল, গোলাবাৰুদ, গ্ৰেনেড আৰু ৫ লাখ টকা নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছিল । জেৰাত নিশ্চিত কৰা হৈছে যে এই সৰবৰাহ হেণ্ডলাৰৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে আছিল ।"

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ আপত্তি সত্ত্বেও এল জি সিনহাৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ৩১১ অনুসৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে । ওমৰ আব্দুল্লাই যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত পৰামৰ্শ দিছিল যে এমেধৰণৰ বৰ্খাস্তকৰণৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

