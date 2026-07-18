বন্ধ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি হতবাক আৰক্ষী
একেলগে এটা পৰিয়ালৰ আটায়ে শেষ হৈ গ’ল ! ভাৰাঘৰত উদ্ধাৰ পতি-পত্নী আৰু সন্তানসহ মুঠ পাঁচটাকৈ মৃতদেহ ৷
Published : July 18, 2026 at 11:31 AM IST
ৰায়পুৰ: এটা বন্ধ ঘৰ ৷ দুদিন আগলৈকে আছিল পতি-পত্নী আৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰে ভৰা এখন ঘৰ ৷ কিন্তু বিগত কেবাদিন ধৰি ঘৰটোলৈ কোনো অহা-যোৱা কৰা নাই ৷ সম্ভৱতঃ ঘৰৰ আটায়ে ক’ৰবালৈ গৈছে ! চুবুৰীয়াই তেনেকৈয়ে ভাবিছিল ৷
ইমানলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু শুকুৰবাৰে সেই তলা বন্ধ হৈ থকা ঘৰটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাবলৈ ধৰে ৷ বন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত কিবা ৰহস্য সোমাই আছে নেকি ? দুৰ্গন্ধৰ মাত্ৰা বাঢ়িবলৈ ধৰাত ওচৰ-চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তলাবন্ধ ঘৰটোৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷
তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ লোকো হতবাক হৈ পৰে ৷ তলাবন্ধ ঘৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৫টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ মৃতদেহকেইটা হৈছে ঘৰটোৰ মুৰব্বী, তেওঁৰ পত্নী, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰ । মৃত লোকজন বেটাৰীৰ ব্যৱসায়ী আছিল ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ টিকৰাপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত সঞ্জয় নগৰত ৷
STORY | Five of family found dead in Raipur; police suspect murder-suicide— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026
In a suspected case of murder-suicide, a couple, their two minor daughters, and a son were found dead in a house in Chhattisgarh's capital Raipur, police said on Saturday.
READ | https://t.co/GgpcbVNuZC https://t.co/xKBUqygLNj
- খাদ্যত বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলি
টিকৰাপাৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেশ মাৰৈয়ে কয়, "শুকুৰবাৰে ৰায়পুৰৰ টিকৰাপাৰা থানা এলেকাৰ সঞ্জয় নগৰৰ এটা বন্ধ ঘৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ অহাৰ তথ্য আমি নিশা ১০ বজাত লাভ কৰো । খবৰ পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তাত বাস কৰা ৫০ বছৰীয়া বেটাৰী ব্যৱসায়ী চৈয়দ শ্বাহিদৰ মৃতদেহ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । তাৰ পাছতে মৃতকৰ পত্নী ৰবিয়া, ১৯ বছৰীয়া পুত্ৰ ইৰছাদ আলী, ১৭ বছৰীয়া কন্যা শ্বাহিদা আৰু ১৬ বছৰীয়া কন্যা ইৰছাবাৰ মুখ আৰু নাকৰ পৰা ফেন ওলাই থকা অৱস্থা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷’’
- বন্ধ ঘৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাই অহাত চুবুৰীয়াৰ সন্দেহ
ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা ঘৰটোত বাস কৰা আটাইকে দেখা পোৱা নাছিল । গোটেই শুকুৰবাৰৰ দিনটো ঘৰৰ দুৱাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছিল । বন্ধ ঘৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নিৰ্গত হোৱাত চুবুৰীয়াই নিশা প্ৰায় ১০ বজাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এফ এছ এলৰ এটা দল উপস্থিত হয় । প্ৰাথমিক তদন্তত মৃতদেহ কেইটাৰ মুখেৰে ফেন ওলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কোঠাটোত খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কীটনাশকৰ পাত্ৰ এটাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
শ্বাহিদে খাদ্যত বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলাই তেওঁ পত্নী আৰু সন্তানক খুৱাইছিল বুলি সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে । পৰিয়ালৰ আটাইকে হত্যা কৰাৰ পাছত তেওঁ আত্মহনন কৰে বুলি চুবুৰীয়াই সন্দেহ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ৷
- মৃত লোকজনক চিনাক্ত
আৰক্ষীৰ মতে, মৃত শ্বাহিদ নামৰ লোকজন মূলতঃ বিহাৰৰ । তেওঁৰ ভাতৃ জাহিৰ আলী ৰায়পুৰৰ কুক্ৰিপাৰা অঞ্চলত থাকে । তেওঁৱেই পাঁচজন লোকৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰে । উক্ত ঘৰটোত ভাৰাতীয়া হিচাবে আছিল শ্বাহিদ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটো । ইতিমধ্যে ঘৰৰ মালিক চৈয়দ ওমৰ আলীকো আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷