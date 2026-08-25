এটা কোঠাতে একেটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ আত্মহনন

এটা কোঠাতে একেটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ আত্মহনন
শ্ৰীছাইলামৰ এখন আশ্ৰমৰ এটা কোঠাত একেলগে ৫ জনৰ মৃত্য়ু ৷ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৷
Published : August 25, 2026 at 4:49 PM IST
শ্ৰীছাইলাম : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীছাইলামত অঘটন ৷ বদ্দেৰা সত্ৰৰাম(জিৰণি ঘৰ) নামৰ আশ্ৰমখনৰ ১১ নং কোঠাত মঙলবাৰে একেটা পৰিয়ালৰ ৫ জন সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনে একেলগে আত্মহত্যা কৰে । মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে এই কথা সদৰী কৰে ৷
পুলিচে দিয়া বিৱৰণি মতে, যেতিয়া উক্ত কোঠাটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাবলৈ ধৰে, তেতিয়া স্থানীয় লোকে বন্ধ কোঠাৰ দুৱাৰ খুলি হতভম্ব হৈ পৰে । কোঠাটোৰ ভিতৰত পাঁচটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে আশ্ৰমখনত এক হুলস্থূলৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ।
এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আত্মাকুৰৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰমঞ্জনেয়ুলুৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰে । শ্ৰীছাইলাম আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
আশ্ৰমখনৰ মেনেজাৰে কয় যে তেওঁলোক (মৃত লোককেইজন) সকলোৱে বদ্দেৰা সত্ৰৰামত প্ৰায় এমাহ ধৰি আছিল । নিহতকেইজন হ’ল পল্লপু সুধাকৰ (৩৬), মল্লেশ্বৰী (৪৫), শ্ৰীদেৱী (৩৩), গোগুলা আদিলক্ষ্মী (৫০) আৰু মণিকণ্ঠ (১৫) ৷ আটাইকেইজনেই শ্ৰী সত্য সাই জিলাৰ বট্টালাপল্লীৰ বাসিন্দা । আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে একেলগে আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
আৰক্ষী বিষয়া ৰমঞ্জনেয়ুলুৱে কয় যে সুধাকৰে তেওঁৰ তিনিগৰাকী ভগ্নীৰ লগতে তেওঁৰ ভতিজাকে বদ্দেৰা সত্ৰমৰ ১১ নং কোঠাত আত্মহত্যা কৰে । যোৱা মাহৰ ২৮ তাৰিখে এখন অট’ৰ সহায়ত তেওঁলোক শ্ৰীছাইলামত উপস্থিত হৈছিল ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে বদ্দেৰা সত্ৰমৰ কোঠাত থকাৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৮০০ টকা ভাৰা দি আছিল । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল নাছিল, সেয়েহে তেওঁলোকে তাতেই আছিল । ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সুধাকৰৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ । সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ)