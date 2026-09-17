সপোনে ডেউকা কোবাই উৰিবলৈ শিকা ভগা-ছিগা এটা ঘৰৰ কাহিনী: পাঁচোটি সন্তানকেই 'মানুহ' কৰিলে বুৰ্ছি-অনুসূয়াই

সপোনে ডেউকা কোবাই উৰিবলৈ শিকা ভগা-ছিগা এটা ঘৰৰ কাহিনী: পাঁচোটি সন্তানকেই 'মানুহ' কৰিলে বুৰ্ছি-অনুসূয়াই
বাচন-বৰ্তনৰ অভাৱত পিতৃ-মাতৃয়ে এচটা শিলতেই ভাতমুঠি খায় ৷ কিন্তু তাৰ মাজতো সপোন দেখিবলৈ এৰা নাই দুই পিতৃ-মাতৃয়ে ৷ পাঁচোটি সন্তানেই চিকিৎসক হোৱাৰ পথত ৷
Published : September 17, 2026 at 10:47 AM IST
ফুলবাণী (ওড়িশা): মানুহজনৰ নাম বুৰ্ছি প্ৰধান ৷ পঢ়া-শুনা বুলিবলৈ বৰ বিশেষ নাই ৷ দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িছিল বুৰ্ছিয়ে ৷ বুৰ্ছিৰ পত্নীৰ নাম অনুসূয়া ৷ স্বামীয়ে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷ পত্নী বুৰ্ছিয়েতো স্কুলত ভৰি দিয়েই নাপালে ৷ আপুনি হয়তো ভাবিছে- নিৰক্ষৰ বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া এই স্বামী-স্ত্ৰীহালৰ কি এনে বিশেষত্ব আছে যে তেওঁলোকক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বাতৰি হ'ব পাৰে !
বুৰ্ছি প্ৰধান সপৰিয়ালে বাস কৰে ওড়িশাৰ কান্ধমাল জিলাৰ ফুলবাণী অঞ্চলৰ দৰিংবাডী ব্লকৰ অন্তৰ্গত ছিকাবাড়ী নামৰ এখন দুৰ্গম আৰু ভিতৰুৱা গাঁৱত ৷ এতিয়া শুনক বুৰ্ছি আৰু অনুসূয়া আজি কিহৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোণামত সেই কাহিনী ৷
এই দম্পতীৰ আছে পাঁচটাকৈ সন্তান ৷ আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে এই জনজাতীয় দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ পাঁচোটি সন্তানৰ ভিতৰত পাঁচোটিয়েই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থী ৷ এজন এজনকৈ পাঁচোগৰাকীয়েই খুব সোনকালেই চিকিৎসকৰ পৰিচয় লৈ শিক্ষা সাং কৰিব আৰু একোগৰাকী 'ডাক্তৰ'ৰূপে পৰিচিত হ'ব ৷
বুৰ্ছি-অনুসূয়াৰ বৰপুত্ৰ বিভিষণ প্ৰধানে ইতিমধ্যে ওড়িশাৰ কোৰাপুটৰ ছহিদ লক্ষ্মণ নায়ক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এম বি বি এছ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়টি সন্তান মনালিছা প্ৰধানেও একেখন মহাবিদ্যালয়তে এম বি বি এছৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছে । বৰ্তমান বিভিষণে একেটা প্ৰতিষ্ঠানতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছে ।
চৰম দাৰিদ্ৰতা আৰু হাড়ভঙা কষ্টত চলি থাকে বুৰ্ছি-অনুসূয়াৰ পৰিয়াল ৷ ভগা এটা জুপুৰী, আনকি বাচন-বৰ্তনৰ অভাৱত পিতৃ-মাতৃয়ে এচটা শিলতেই ভাতমুঠি খায় ৷ কিন্তু তাৰ মাজতো সপোন দেখিবলৈ এৰা নাই দুই পিতৃ-মাতৃয়ে ৷ সেই সপোন ফলিয়াবলৈও আৰম্ভ কৰিছে ৷
এজন এজনকৈ পাঁচোটিকৈ সন্তান চিকিৎসক হৈ ওলাই অহাৰ পথত ৷ নিজৰ যোগ্যতা আৰু মেধাৰ বলতেই পাঁচোটি সন্তানে চিকিৎসা বিজ্ঞানত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ এই কৃতিত্ব কেৱল পৰিয়ালটোৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবেও গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
"আমি শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলো যদিও ইয়াৰ শক্তি আমি বুজি পাইছিলো । জীৱনটো যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, আমি কেতিয়াও আৰ্থিক কষ্টক আমাৰ সন্তানৰ শিক্ষাত বাধা হ'বলৈ নিদিলোঁ ।" গৌৰৱেৰে ক'লে বুৰ্ছি আৰু অনুসূয়াই ।
ভাল লগা খবৰটো এইটোৱেই যে বুৰ্ছি আৰু অনুসূয়াৰ বাকী তিনিগৰাকী সন্তান ক্ৰমে এছাৰিয়া প্ৰধান, সুনেমী প্ৰধান আৰু মীনাক্ষী প্ৰধানেও এইবাৰ নিজৰ মেধা আৰু যোগ্যতাৰ বলত কালাহাণ্ডী, বালাংগীৰ আৰু কোৰাপুট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ এই কৃতিত্বৰ আঁৰত আছে বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা পিতৃ-মাতৃৰ ত্যাগ আৰু কেউটি সন্তানৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম ।
একে সময়তে আটাইকেইটা সন্তানে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বুৰ্ছি আৰু অনুসূয়াই এই খৰচ কেনেকৈ বহন কৰিব তাকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । অনুসূয়াই কয়, "মই চিন্তিত যে আমি সিহঁতৰ আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তা কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিম । কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ আগতে শেষ হ'বলৈ নিদিওঁ ।"
লগতে পঢ়ক: ৭৬ বছৰীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওলগ, বিজেপিৰ মাহজোৰা অভিযান