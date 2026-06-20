ETV Bharat / bharat

টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত দেশত ৫ লাখ ব্যৱসায়ী ক্ষতিগ্ৰস্ত; চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ আহ্বান চিটিআইৰ

চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।

BAN ON TELEGRAM
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মেছেঞ্জাৰ এপ ‘টেলিগ্ৰাম’ত সঘনাই ব্যাঘাত জন্মা বিশেষকৈ নীট পুনৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাৰতত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে দিল্লী-এনচিআৰকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ ব্যৱসায়ীসকল প্ৰবল জীৱিকাৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ডিজিটেল যুগত ব্যৱসায়ৰ নতুন মাধ্যমত পৰিণত হোৱা টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত মাত্ৰ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ পৰা বুলি দাবী কৰিছে চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে Chamber of Trade and Industry, CTI) । এই ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে হস্তক্ষেপ বিচাৰি চিটিআয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে ।

BAN ON TELEGRAM
চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ শীঘ্ৰে হস্তক্ষেপ বিচৰা পত্ৰ (ETV Bharat)

চিটিআইৰ অধ্যক্ষ বৃজেশ গোৱেলে কয় যে আজি লাখ লাখ দোকানী আৰু এমএছএমইয়ে টেলিগ্ৰামক কেৱল মেছেজিং এপ হিচাপে নহয়, তেওঁলোকৰ চিআৰএম, কেটেলগিং, পেমেণ্ট আৰু যোগান শৃংখল নেটৱৰ্ক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । "এক শতাংশ অন্যায় কামৰ বাবে প্লেটফৰ্মটো নিষিদ্ধ কৰাটো সম্পূৰ্ণ অন্যায় । চৰকাৰে সমগ্ৰ এপটো নহয়, সন্দেহজনক চেনেল আৰু একাউণ্টসমূহ ব্লক কৰিব লাগে ।" তেওঁ কয় ।

আনহাতে, দিল্লী সদৰ বজাৰৰ পাইকাৰী বিক্ৰেতা ৰাহুলে কয় যে তেওঁৰ ৮০ শতাংশ সামগ্ৰী টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী হয় । নিষেধাজ্ঞাৰ সাত দিনৰ পাছত তেওঁৰ ৩০ লাখ টকাৰ অৰ্ডাৰ বাতিল কৰা হৈছে ।

একেদৰে গান্ধী নগৰৰ ৰপ্তানিকাৰক মাধৱ খান্নাই দাবী কৰে যে টেলিগ্ৰামত সক্ৰিয় হৈ থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলে ৱাটছএপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত কোটি কোটি মূল্যৰ ৰপ্তানি অৰ্ডাৰ আবদ্ধ হৈ পৰে ।

ইফালে চিটিআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেশ আহুজাই তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে পাইকাৰী ট্ৰেড অৰ্ডাৰ ৪০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ডি-টু-চি ব্ৰেণ্ডৰ আৰটিঅ’ ১৫ৰ পৰা ২৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ উপৰি গ্ৰুপ এডমিন আৰু বট মেনেজাৰকে ধৰি ২০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ চাকৰি বিপদাপন্ন হৈছে ।

BAN ON TELEGRAM
চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ শীঘ্ৰে হস্তক্ষেপ বিচৰা পত্ৰ (ETV Bharat)

ভৱিষ্যতে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চিটিআয়ে তিনিটা দিশৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে: কেৱল ভুল কাৰ্যকলাপক লক্ষ্য কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা; যদি নিষেধাজ্ঞা অনিবাৰ্য হয় তেন্তে ব্যৱসায়ীসকলক বিকল্প মঞ্চলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ কমেও ছমাহ সময় দিয়া; আৰু বাণিজ্যিক বিঘিনি ৰোধ কৰিবলৈ বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি এক স্পষ্ট ডিজিটেল নীতি গঢ়ি তোলা ।

আনহাতে, ইয়াক ব্যৱসায়ৰ ওপৰত ‘ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক’ আখ্যা দি ব্যৱসায়ীসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালে তেওঁলোকক সকাহ প্ৰদান কৰিব ।

ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে টেলিগ্ৰাম কিয় প্ৰথম পছন্দ ?

ব্যৱসায়ীসকলে কয় যে টেলিগ্ৰাম আন প্লেটফৰ্মতকৈ অধিক কাৰ্যক্ষম । টেলিগ্ৰামত ২জিবি পৰ্যন্ত হাই ৰিজ’লিউচন ফাইল আৰু কেটেলগ সহজে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, ৱাটছএপত ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে । টেলিগ্ৰামৰ এটা গ্ৰুপত দুই লাখ পৰ্যন্ত সদস্য থাকিব পাৰে । আনহাতে, ৱাটছএপৰ এই সীমা অতি কম ।

তদুপৰি চীনৰ দৰে দেশৰ যোগানকাৰীয়ে মূলতঃ টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পৰিছে । ইয়াত ফাইলসমূহ দীৰ্ঘদিনলৈ সুৰক্ষিত ৰখাৰ উন্নত সুবিধা আছে ।

লগতে পঢ়ক :এখন দোকানত চুৰি নহ'বলৈ সমগ্ৰ মল বন্ধ কৰি দিয়া হয় নেকি? প্ৰশ্ন টেলিগ্ৰামৰ মুখ্য় কাৰ্য্য়বাহী বিষয়াৰ
লগতে পঢ়ক :২১ জুনৰ পুনঃ নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম, সতৰ্কতামূলক ব্য়ৱস্থা

TAGGED:

TELEGRAM BUSINESS
CHAMBER OF TRADE AND INDUSTRY
ইটিভি ভাৰত অসম
টেলিগ্ৰাম এপ
BAN ON TELEGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.