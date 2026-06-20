টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত দেশত ৫ লাখ ব্যৱসায়ী ক্ষতিগ্ৰস্ত; চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ আহ্বান চিটিআইৰ
চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
Published : June 20, 2026 at 2:21 PM IST
নতুন দিল্লী : মেছেঞ্জাৰ এপ ‘টেলিগ্ৰাম’ত সঘনাই ব্যাঘাত জন্মা বিশেষকৈ নীট পুনৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাৰতত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে দিল্লী-এনচিআৰকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ ব্যৱসায়ীসকল প্ৰবল জীৱিকাৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ডিজিটেল যুগত ব্যৱসায়ৰ নতুন মাধ্যমত পৰিণত হোৱা টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত মাত্ৰ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ পৰা বুলি দাবী কৰিছে চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে Chamber of Trade and Industry, CTI) । এই ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে হস্তক্ষেপ বিচাৰি চিটিআয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে ।
চিটিআইৰ অধ্যক্ষ বৃজেশ গোৱেলে কয় যে আজি লাখ লাখ দোকানী আৰু এমএছএমইয়ে টেলিগ্ৰামক কেৱল মেছেজিং এপ হিচাপে নহয়, তেওঁলোকৰ চিআৰএম, কেটেলগিং, পেমেণ্ট আৰু যোগান শৃংখল নেটৱৰ্ক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । "এক শতাংশ অন্যায় কামৰ বাবে প্লেটফৰ্মটো নিষিদ্ধ কৰাটো সম্পূৰ্ণ অন্যায় । চৰকাৰে সমগ্ৰ এপটো নহয়, সন্দেহজনক চেনেল আৰু একাউণ্টসমূহ ব্লক কৰিব লাগে ।" তেওঁ কয় ।
আনহাতে, দিল্লী সদৰ বজাৰৰ পাইকাৰী বিক্ৰেতা ৰাহুলে কয় যে তেওঁৰ ৮০ শতাংশ সামগ্ৰী টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী হয় । নিষেধাজ্ঞাৰ সাত দিনৰ পাছত তেওঁৰ ৩০ লাখ টকাৰ অৰ্ডাৰ বাতিল কৰা হৈছে ।
একেদৰে গান্ধী নগৰৰ ৰপ্তানিকাৰক মাধৱ খান্নাই দাবী কৰে যে টেলিগ্ৰামত সক্ৰিয় হৈ থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলে ৱাটছএপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত কোটি কোটি মূল্যৰ ৰপ্তানি অৰ্ডাৰ আবদ্ধ হৈ পৰে ।
ইফালে চিটিআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেশ আহুজাই তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে পাইকাৰী ট্ৰেড অৰ্ডাৰ ৪০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ডি-টু-চি ব্ৰেণ্ডৰ আৰটিঅ’ ১৫ৰ পৰা ২৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ উপৰি গ্ৰুপ এডমিন আৰু বট মেনেজাৰকে ধৰি ২০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ চাকৰি বিপদাপন্ন হৈছে ।
ভৱিষ্যতে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চিটিআয়ে তিনিটা দিশৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে: কেৱল ভুল কাৰ্যকলাপক লক্ষ্য কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা; যদি নিষেধাজ্ঞা অনিবাৰ্য হয় তেন্তে ব্যৱসায়ীসকলক বিকল্প মঞ্চলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ কমেও ছমাহ সময় দিয়া; আৰু বাণিজ্যিক বিঘিনি ৰোধ কৰিবলৈ বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি এক স্পষ্ট ডিজিটেল নীতি গঢ়ি তোলা ।
আনহাতে, ইয়াক ব্যৱসায়ৰ ওপৰত ‘ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক’ আখ্যা দি ব্যৱসায়ীসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালে তেওঁলোকক সকাহ প্ৰদান কৰিব ।
ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে টেলিগ্ৰাম কিয় প্ৰথম পছন্দ ?
ব্যৱসায়ীসকলে কয় যে টেলিগ্ৰাম আন প্লেটফৰ্মতকৈ অধিক কাৰ্যক্ষম । টেলিগ্ৰামত ২জিবি পৰ্যন্ত হাই ৰিজ’লিউচন ফাইল আৰু কেটেলগ সহজে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, ৱাটছএপত ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে । টেলিগ্ৰামৰ এটা গ্ৰুপত দুই লাখ পৰ্যন্ত সদস্য থাকিব পাৰে । আনহাতে, ৱাটছএপৰ এই সীমা অতি কম ।
তদুপৰি চীনৰ দৰে দেশৰ যোগানকাৰীয়ে মূলতঃ টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পৰিছে । ইয়াত ফাইলসমূহ দীৰ্ঘদিনলৈ সুৰক্ষিত ৰখাৰ উন্নত সুবিধা আছে ।