অবৈধ ফটকা কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, সাতজনৰ মৃত্যু...

অবৈধ ফটকা কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, সাতজনৰ মৃত্যু...
বিহাৰৰ আলমপুৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, সাতজনৰ মৃত্যু ৷
Published : October 23, 2026 at 10:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে বিহাৰৰ শিৱান জিলাৰ বৰহৰিয়া ব্লকৰ আলমপুৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি, অবৈধ ফটকা নিৰ্মাণ কৰি থকা এটা ঘৰত এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ হয় ৷ ফলত সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই ঘটনাত নিহত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত এজনক ঘৰৰ মালিক তথা ফটকা ব্যৱসায়ী আলমগীৰ মিঞা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি, মৃত্যু হোৱা বেছিভাগেই মিঞাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শিৱান জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভাৰত ছোনীয়ে কয়, "ফটকা কাৰখানাটোত হোৱা বিস্ফোৰণত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । সমগ্ৰ বিষয়টো সকলো দিশৰ পৰা তদন্ত কৰা হ’ব ।"
আনহাতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলৰ মতে, বিস্ফোৰণৰ শব্দ ইমান প্ৰচণ্ড আছিল যে ওচৰৰ মানুহবোৰে আতংকিত হৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় । স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰা মতে, ফটকা কাৰখানাটোত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি মাজে মাজে বিস্ফোৰণ ঘটি থকাৰ বাবে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিস্ফোৰণৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ আৰু প্ৰশাসনৰ লোক ততাতয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়াই কয়,"ঘটনাস্থলীত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ৷ বৰ্তমান জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৱদ্ধ লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে ৷"
ইফালে স্থানীয় লোকৰ দাবী অনুসৰি, অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈয়ে কাৰখানাটো ফটকা প্ৰস্তুত কৰি আছিল ৷ অৱশ্যে কাৰখানাটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ পৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: উত্তৰ প্ৰদেশত গৰু গাখীৰক লৈ আতংক, ৪৫০ লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান