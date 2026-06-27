ট্ৰাম্পৰ নামেৰে হায়দৰাবাদত পথ; ভাৰতক ধন্যবাদ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ

ট্ৰাম্পৰ নামেৰে হায়দৰাবাদত পথ; ভাৰতক ধন্যবাদ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ
হায়দৰাবাদত নিউ ড'নাল্ড ট্ৰাম্প এভিনিউ নামেৰে এটা পথ নামকৰণ কৰা হৈছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে...
Published : June 27, 2026 at 6:03 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ হায়দৰাবাদৰ এটা পথ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপত আনন্দিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে ।
Truth একাউণ্টত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "ভাৰতৰ হায়দৰাবাদত নিউ ড'নাল্ড ট্ৰাম্প এভিনিউ-এনেদৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি । ধন্যবাদ !"
উল্লেখ্য যে হায়দৰাবাদত থকা আমেৰিকাৰ কনছুলেটৰ সমীপৰ পথটোৰ নাম সলনি কৰি 'ড'নাল্ড ট্ৰাম্প এভিনিউ' ৰখা হয় । আমেৰিকাৰ স্বাধীনতাৰ ২৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰ আৰু তেলেংগানাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মল্লু ভট্টী বিক্ৰমাৰ্কাই যৌথভাৱে এই পথৰ নতুন নামৰ ফলক উন্মোচন কৰিছিল ।
'ফ্ৰিডম ২৫০' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটোত বাণিজ্য, মহাকাশ, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ জ্যেষ্ঠ কূটনীতিবিদ, চৰকাৰী বিষয়া আৰু নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি আমেৰিকাক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেলেংগানা চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই পদক্ষেপে আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হায়দৰাবাদৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰদূত গ'ৰ আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিক্ৰমাৰ্কাই সভাপতিত্ব কৰা এই অনুষ্ঠানত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সম্প্ৰসাৰিত কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয় ।
A historic moment in Hyderabad! In honor of America’s 250th birthday, Telangana’s Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka Mallu @Bhatti_Mallu unveiled the plaque officially renaming the road beside the U.S. Consulate as Donald Trump Avenue.— U.S. Consulate General Hyderabad (@USAndHyderabad) June 24, 2026
A heartfelt thank you to the people of… pic.twitter.com/jMGSODoHkl
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্থ ৰেড্ডী আৰু হায়দৰাবাদত থকা আমেৰিকাৰ কনছুল জেনেৰেল ল'ৰা উইলিয়ামছেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰদূত গ'ৰে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত হায়দৰাবাদৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্বৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু কৌশলগত সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
গ'ৰে কয় যে হাইটেক চিটিৰ পৰা মহাকাশ আৰু প্ৰতিৰক্ষালৈকে এই অঞ্চলে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ গতিক সংজ্ঞায়িত কৰা অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । দুয়োখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বাণিজ্যিক চুক্তি আৰু মিছন ইণ্ডিয়াই আমেৰিকালৈ ২০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ অধিক নতুন বিনিয়োগ অনাৰ পথত আগবাঢ়িছে, আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে আমেৰিকা ফাৰ্ষ্টৰ অৰ্থ কেৱল আমেৰিকাই নহয় ।"
লগতে পঢ়ক :