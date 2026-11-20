দিল্লীত প্ৰথম এছচিঅ' সভ্যতা আলোচনাত কৰিব অংশগ্ৰহণ পাকিস্তানেও
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লীত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰিব । পাকিস্তানকে ধৰি এছচিঅ'ৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু আলোচনা অংশীদাৰসকলে অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ।
By ANI
Published : November 20, 2026 at 3:53 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ (SCO) সভ্যতা আলোচনা (Civilisation Dialogue) অনুষ্ঠিত হ'ব । দিল্লীত ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব । সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৫.৩০ বজাত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে উল্লেখ কৰে যে পাকিস্তানকে ধৰি এছচিঅ'ৰ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে এছচিঅ'ৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু আলোচনাৰ অংশীদাৰসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।
India is hosting the 1st SCO Civilization Dialogue on 20-22 November 2026, at New Delhi. This is a multilateral event within the SCO framework, for which invitations have been extended to all members of the SCO, including Pakistan. Observers and Dialogue Partners of the SCO have also been invited to attend the Dialogue, which will be inaugurated this evening by the Hon’ble Prime Minister.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 20, 2026
জয়ছোৱালে লিখিছে, "ভাৰতত ২০-২২ নৱেম্বৰত প্ৰথম এছচিঅ' সভ্যতা সংলাপ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । নতুন দিল্লীত এয়া এছচিঅ'ৰ কাঠামোৰ ভিতৰত এক বহুপক্ষীয় অনুষ্ঠান, যাৰ বাবে এছচিঅ'ৰ সকলো সদস্যকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, য'ত পাকিস্তানকে ধৰি এছচিঅ'ৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু আলোচনা অংশীদাৰসকলকো এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, যিটো সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব ।"
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ পুৰাণা কিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ৩ দিনীয়া অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ এছচিঅ' অঞ্চলৰ সভ্যতামূলক ঐতিহ্যক পোহৰলৈ অনা, সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ প্ৰসাৰ আৰু মানুহৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫:৩০ বজাত মঞ্চখন উদ্বোধন কৰিব আৰু লগতে এই উপলক্ষে সমাৱেশত ভাষণ দিব । এই মঞ্চই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক একত্ৰিত কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী আৰু আন্তঃসংযোগী সভ্যতাবাদী ঐতিহ্যৰ সন্ধান কৰিব আৰু এছচিঅ'ৰ সদস্য দেশসমূহৰ মাজত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিব ।
২০২৫ চনত চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হোৱা এছচিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এছচিঅ'ৰ কাঠামোৰ অধীনত সভ্যতাবাদী আলোচনাৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট মঞ্চ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত এছচিঅ'ৰ বিষ্কেক ঘোষণাপত্ৰত এই প্ৰস্তাৱক আদৰণি জনোৱা হয় বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সংগীত, নৃত্যৰ লগতে "Civilisations in Conversation - Cultural Show" শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব । "বসুদৈৱ কুটুম্বকম - বিশ্ব এক পৰিয়াল" শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ আধাৰত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ ভাৰত আৰু ইউৰেছিয়াৰ সাংস্কৃতিক সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব ।
মঞ্চত "অস্তিত্ব-আমাৰ অস্তিত্বৰ সাৰমৰ্ম" (ASTITVA – The Essence of Our Existence) শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক, কলাত্মক আৰু সাহিত্যিক ঐতিহ্যৰ প্ৰদৰ্শনীও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । প্ৰদৰ্শনীত ১২০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা ১২০০ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে দিল্লীৰ ইতিহাসৰ বিভিন্ন দিশ পুৰাতাত্ত্বিক সমল, উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী, স্থাপত্যৰ অৱশেষ আৰু ঐতিহাসিক নিদৰ্শনৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হ'ব ।
আন এক প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ব "মহাভাৰত স্ক্ৰল পেভিলিয়ন-অনন্ত : এক বিৰল ১৮ শতিকাৰ মহাভাৰত স্ক্ৰল" (Mahabharat Scroll Pavilion - Anant: A Rare 18th Century Mahabharata Scroll) । য'ত ভাৰতৰ চহকী মহাকাব্য আৰু কলাত্মক পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰা এক বিৰল মহাভাৰতৰ পাণ্ডুলিপি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২১ আৰু ২২ নৱেম্বৰত ৪ টা বিষয়ভিত্তিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । য'ত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিসকলক একত্ৰিত কৰা হ'ব । আলোচনাত সংগীত আৰু পৰিৱেশ্য কলা, বস্ত্ৰশিল্প, খাদ্য আৰু পৰম্পৰাগত খেলৰ দৰে সাংস্কৃতিক কলাৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু সামৰি লোৱা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
FICCI ৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণে এক মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা