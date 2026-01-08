ETV Bharat / bharat

১ এপ্ৰিলৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়

প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব হাউছলিষ্টিং বা গৃহ তালিকাভুক্ত প্ৰক্ৰিয়া । দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চলিব এই প্ৰক্ৰিয়া ।

Census 2027
১ এপ্ৰিলৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 8, 2026

নতুন দিল্লী : লোকপিয়ল সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ । বুধবাৰে চৰকাৰী অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় হাউছলিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া বা গৃহ তালিকাভুক্ত দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত আৰম্ভ হ'ব । অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া চলিব । লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে হাউছলিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা ৩০ দিনৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইফালে এই ৩০ দিনৰ হাউছলিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক পূৰ্বে ১৫ দিনৰ ভিতৰত স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্পও থাকিব বুলি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনাত প্ৰকাশ পাইছে ।

হাউছলিষ্টিং আৰু ঘৰৰ গণনা সমগ্ৰ দেশৰ সকলো নিৰ্মাণ, ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে তালিকাভুক্ত কৰা হয় যাতে লোকপিয়ল পৰিচালনাৰ বাবে এক সুস্থ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ।

অধিসূচনাত কোৱা হৈছে, "...কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতৰ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ হাউছলিষ্টিং কাম-কাজ ১ এপ্ৰিল ২০২৬ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬ৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰত্যেকৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ৩০ দিনৰ ভিতৰত হ'ব ।"

ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক তথা লোকপিয়ল আয়ুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কুমাৰ নাৰায়ণে জাৰি কৰা এক অধিসূচনাত কোৱা হৈছে, "স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্পও থাকিব যিটো ৩০ দিনৰ ঘৰে ঘৰে তালিকাভুক্তকৰণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক পূৰ্বে ১৫ দিনৰ ভিতৰত কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত জাতিগত গণনাৰ তথ্যও বৈদ্যুতিনভাৱে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে পূৰ্বে জনাইছিল । অন্তিমবাৰৰ বাবে জাতিগত বিস্তৃত গণনা ১৮৮১ চনৰ পৰা ১৯৩১ চনৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছসকলে কৰিছিল । স্বাধীনতাৰ পিছত চলোৱা সকলো লোকপিয়লৰ পৰা জাতিগত গণনা বাদ দিয়া হৈছিল । আগন্তুক লোকপিয়লত জাতিগত গণনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিগত বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট কমিটী অন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছে গ্ৰহণ কৰিছিল ।

প্ৰায় ৩০ লাখ লোকে এই লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেল লোকপিয়লত উন্নত মানৰ তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ এণ্ড্ৰইডৰ লগতে আই অ' এছ দুয়োটা সংস্কৰণৰ বাবে উপলব্ধ হ'বলগীয়া মোবাইল এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত লোকপিয়ল অনুশীলনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যদিও ক'ভিড-১৯ পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই লোকপিয়ল । এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে গহ তালিকাভুক্ত আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ গণনা; ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জনসংখ্যা গণনা (পি ই)। ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দেশৰ জনসংখ্যা আছিল ১২১ কোটি ১৯ নিযুত । ইয়াৰে ৬২৩.৭২ নিযুত (৫১.৫৪ শতাংশ) পুৰুষ আৰু ৫৮৬.৪৬ নিযুত (৪৮.৪৬ শতাংশ) মহিলা ।

