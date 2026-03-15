ETV Bharat / bharat

এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম চিটীত দেশৰ প্ৰথম চিনে গ্ল'ৰাণৰ সফল আয়োজন

ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজন কৰা হয় চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণ ২০২৬ । ২৫০০ৰো অধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : তেলেংগানাৰ আইকনিক ৰামোজী ফিল্ম চিটীত দেশৰ প্ৰথমটো চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণৰ আয়োজন কৰা হৈছে । শনিবাৰে আয়োজিত এই বিশেষ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় ২৫০০ দৌৰবিদ তথা ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণত এক নতুন অভিজ্ঞাৰ সাক্ষী হ'ল দৌৰবিদসকল । কিয়নো ফিটনেছৰ সমান্তৰালকৈ ডি জে মিউজিক আৰু নিয়ন লাইটৰ সংমিশ্ৰণেৰে ব্যতিক্ৰম পৰিৱেশৰ মাজত দৌৰাৰ অভিজ্ঞতা পালে সকলোৱে ।

সচৰাচৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত অভিনেতা আৰু ষ্টাণ্টমেনক কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা দেখা যায় । কিন্তু শনিবাৰে নিশা সকলোকে নায়কৰ ৰূপত দেখা গ'ল ।

চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণ ২০২৬ৰ ফ্লেগ অফৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat)

চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণ ৩, ৫ আৰু ১০ কিলোমিটাৰ শাখাত অনুষ্ঠিত হয় । ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী আৰু ই টিভি নেটৱৰ্কৰ সঞ্চালক পূৰ্ণা সুজয়ে অন্যান্য অতিথিসকলৰ উপস্থিতত ১০ কিলোমিটাৰ দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে । এই অনুষ্ঠানত অভিনেত্ৰী বৰলক্ষ্মী শৰৎ কুমাৰ আৰু ক্ৰিকেটাৰ দৃতি কেছাৰীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰতিনিধিসকলো উপস্থিত থাকে ।

চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণত অভিনেত্ৰী বৰলক্ষ্মী শৰৎ কুমাৰ (ETV Bharat)

ই টিভি ভাৰতৰ সঞ্চালক বৃহতী আৰু কৃষ্ণাইয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক ভেংকট অক্ষয়ে ৩ কিলোমিটাৰ দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে । বিশিষ্ট অতিথিসকলেও দৌৰবিদসকলৰ সৈতে গ্ল'ৰাণত অংশ লয় ।

চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণ ২০২৬ৰ বিজয়ীসকল (ETV Bharat)

এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল অনুসৰি ১০ কিলোমিটাৰ পুৰুষৰ শাখাত লোকেশ চৌধুৰী, ৰোহিত আৰু সুনীল কুমাৰে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে । একেদৰে ১০ কিলোমিটাৰ মহিলা শাখাত ডি কল্যানী, মনীষা, আৰু গদ্দাম ৰাজেশ্বৰীয়ে শীৰ্ষ ৩ টা স্থান দখল কৰে ।

দেশৰ প্ৰথম চিনে গ্ল'ৰাণত ২০০০ৰো অধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

৫ কিলোমিটাৰ পুৰুষৰ শাখাত ক্ৰমে লাভ চৌধুৰী, হেমৰাজ আৰু নৱভুলা বালে শীৰ্ষ স্থাল দখল কৰাৰ বিপৰীতে মহিলা শাখাত প্ৰাচি পড়িয়াৰ, আৰতি ভগত আৰু অঞ্জলিয়ে জয়ী হৈ বঁটা লাভ কৰে ।

১০ কিলোমিটাৰ দৌৰৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰাসকলক ২৫ হাজাৰ টকা, ৰাণাৰ্ছ আপক ২০ হাজাৰ আৰু দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপক ১৫ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হয় । একদৰে ৫ কিলোমিটাৰ শাখাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰাসকলক ২০ হাজাৰ, ৰাণাৰ্ছ আপক ১৫ হাজাৰ, দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপক ১০ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হয় ।

দেশৰ প্ৰথম চিনে গ্ল'ৰাণত ২০০০ৰো অধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

কেৱল বিজয়ীসকলকে নহয় চিনে গ্ল'ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী দৌৰবিদকে পদক প্ৰদান কৰা হয় । ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰীয়ে ১০ কিলোমিটাৰ দৌৰৰ বিজয়ীসকলক চেক প্ৰদান কৰে ।

ডি জেৰ শব্দ আৰু লাইটৰ জিলিকনিত দৌৰবিদসকলে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে । নিয়ন লাইটৰ মাজত অনুষ্ঠিত গ্ল'ৰাণ কেৱল দৌৰ নহয়, গোটেই জীৱন এক মধুৰ স্মৃতি হৈ থাকিব বুলিও দৌৰবিদসকলে উল্লেখ কৰিলে ।

ফিটনেছ আৰু মনোৰঞ্জনৰ সংমিশ্ৰণেৰে পেছাদাৰীভাৱে সময় নিৰ্ধাৰিত এই দৌৰ আয়োজন কৰা বুলিও স্বীকাৰ দৌৰবিদসকলে কৰিছে । তেওঁলোকে কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজন কৰা দৌৰ আন স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা মাৰাথনৰ দৰে নহয়, নতুন উদ্যম আৰু উত্তেজনাৰে ভৰা আছিল ।

ভাৰতৰ প্ৰথম চিনে মেজিকেল গ্ল'ৰাণৰ জৰিয়তে ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে দেশৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ বাবে আন এক মাপকাঠী স্থাপন কৰিছে । হাজাৰ হাজাৰ দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰা এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত ফিল্ম চিটীত আনন্দ উল্লাহে বিৰাজ কৰে । দৌৰবিদসকলে ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালনা সমিতিক ভৱিষ্যতেও এনে দৌৰৰ আয়োজন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

লগতে পঢ়ক : ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ উদ্যোগত চিনে মেজিকেল গ্ল’ ৰাণ শীৰ্ষক দৌৰ প্ৰতিযোগিতা

TAGGED:

চিনে মেজিকেল গ্লৰাণ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত
ৰামোজী গ্ৰুপ
ব্যতিক্ৰমী মাৰাথন
ৰামোজী ফিল্ম চিটী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.