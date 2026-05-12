অৰুণাচলত সেনা-উগ্ৰপন্থীৰ সংঘৰ্ষ, এনএছচিএন(কেৱাইএ)ৰ দুই কেডাৰ নিহত
অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাত ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান ৷
Published : May 12, 2026 at 7:43 PM IST
তিনিচুকীয়া: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী মিয়াও অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান ৷ অঞ্চলটোত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এটা বৃহৎ দলে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে এক অভিযান চলাইছিল সেনাই ৷ অভিযানৰ সময়তে সেনালৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সদস্যই ৷ সেনা-উগ্ৰপন্থীৰ সংঘৰ্ষত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন এনএছচিএন (কেৱাইএ)ৰ দুজন কেডাৰ নিহত হয় ।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে উক্ত অঞ্চলটোতে এনএছচিএনৰ এটা সশস্ত্ৰ গোটে আছাম ৰাইফলছৰ এটা দলক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলাইছিল। সেই ভয়াৱহ আক্ৰমণত এজন সেনা জোৱান আহত হৈছিল ৷ তাৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনাই উগ্ৰপন্থী গোটৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ পণ লৈছিল আৰু চোৰাংচোৱাৰ নেটৱৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল । চোৰাংচোৱাৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছিল যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি এনএছচিএন (কেৱাইএ)ৰ উক্ত গোটটোৱে মিয়াও আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী দুৰ্গম এলেকাৰ সাধাৰণ জনতাক 'কৰ'ৰ নামত ধনদাবী কৰি এক সমান্তৰাল চৰকাৰ চলাই আহিছে ৷
চোৰাংচোৱাৰ তথ্যত এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে, চংকিং গাঁৱত উগ্ৰপন্থী গোটৰ ১০-১৫ জনীয়া দলে ঘৰে ঘৰে গৈ গৃহ কৰ সংগ্ৰহ কৰে ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত মিয়াও চক্ৰৰ ডইমুখ নালা অঞ্চলত আছাম ৰাইফলছ আৰু ১২ পেৰা ৰেজিমেণ্টে 'গেৰিলা অপাৰেশ্ব'ন’ আৰম্ভ কৰে । নিশা দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলা সংঘৰ্ষত সেনাৰ গুলীত দুজন এনএছচিএন (কেৱাইএ)ৰ কেডাৰ নিহত হয় ৷
সেনাৰ গুলীত নিহত এনএছচিএন (কেৱাইএ)ৰ দুই কেডাৰক চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ সেনাৰ তথ্য অনুসৰি, নিহত কেডাৰ দুজন হ'ল টাংচাং অঞ্চলৰ নায়াং গাঁৱৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল উমকং আৰু আনজন চিঠক গাঁৱৰ চাৰ্জেণ্ট এনু । ইফালে এনএছচিএন (কেৱাইএ)প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি কয়,"নিহত কেডাৰ দুজন শান্তিপূৰ্ণ কামতহে নিয়োজিত আছিল । এই অভিযান উচটনিমূলক আৰু পক্ষপাতিত্বমূলক ৷"
অৱশ্যে সেনাই এই দাবী প্ৰত্যাখান কৰি কয় যে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । বৰ্তমান সমগ্ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত কমাণ্ডো বাহিনীৰ ‘কম্বিং অপাৰেচন’ অব্যাহত আছে । পলাই যোৱা অন্য সদস্যসকলৰ সন্ধানত ড্ৰোনৰ জৰিয়তেও আকাশমাৰ্গৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে । এই অভিযানে ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত বিদ্ৰোহীৰ তৎপৰতাৰ বিৰুদ্ধে সেনাৰ শূন্য সহনশীলতাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি সেনাই দাবী কৰে ৷
