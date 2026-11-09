দীপাৱলীৰ আনন্দ ম্লান : মধ্যপ্ৰদেশ-মহাৰাষ্ট্ৰ-তেলেংগানা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অঘটন; অগ্নিদগ্ধ হৈ কেবাজনৰো মৃত্যু
পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আনন্দ উৎসৱৰ মাজতে অঘটন ৷ দেওবাৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশষকৈ ফটকা ফুটি কেবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক মৃত্যু মুখতো পৰিছে৷
Published : November 9, 2026 at 3:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : দীপাৱলী আনন্দ উৎসৱৰ দেশ তথা ৰাজ্যত কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত কেবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শিশুৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধলৈকে কেবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
মধ্যপ্ৰদেশত তিনিটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ডজনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ বিপৰীতে দিল্লীত হাতত ফটকা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত এজন ১০ বছৰীয়া ল’ৰাৰ মৃত্যু হয় ৷ ঠিক তেনেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে আন কেইবাটাও স্থানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷
- মধ্যপ্ৰদেশ
দেওবাৰে নিশা মধ্যপ্ৰদেশৰ কেইবাটাও স্থানত বহুকেইটা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ছিৱনীত এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত জীৱন্তে জ্বলি ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, কটনী জিলাতো আগৰৱাল উপাধিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । উজ্জয়িনীত ১০৭ বছৰীয়া এজন লোকো অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে ৷
VIDEO | Six members of a family were killed, and four others suffered injuries after a massive fire broke out at the three-storey house of a goldsmith in Madhya Pradesh's Seoni district early on Monday. The incident occurred between 4 am and 4.30 am, a day after Diwali, at the house of goldsmith Kundan Lal Soni near a Jain temple in Mahavir Ward in Chhapara town. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিৱনীত শোকৰ বন্য়া
সোমবাৰে পুৱা ছিৱনীৰ ছপাৰা নগৰৰ এটা ঘৰত ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । মহাবীৰ ৱাৰ্ডৰ জৈন মহল্লাত কুন্দন ছোনী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডত সংঘটিত হোৱাত এটা পৰিয়ালৰ ৬ জন সদস্য, চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে । ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
দীপাৱলীৰ সময়তে সংঘটিত এই অনাকাংশিত ঘটনাটোক লৈ চাৰিওফালে এক শোকাকুল পৰিৱেশ দেখা যায় ৷
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰটোত আছিল পৰিয়ালৰ ১০ জন সদস্য
সোমবাৰে পুৱা ৪ বজাত হঠাতে হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰটোত প্ৰায় ১০ জন লোক আছিল ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ঘৰটো খালী কৰোতে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৬ জন লোকৰ দেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে আটাইকেইজন লোককে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে এই ঘৰটোত থকা আন লোককেইজনৰ অৱস্থা বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
উদ্ধাৰকাৰী দলে এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কেবাজনো লোকক ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সম্প্ৰতি স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীতে আছে । এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে কুন্দন লাল সোণী (৭৫), ৰাজকুমাৰী সোণী (৬৫), ঋতু সোণী (৪২), স্মৃতি সোণী (৪০), সূৰ্য সোণী (৪৫) আৰু আদিত্য ছোনী (১৬)।
VIDEO | Katni, Madhya Pradesh: Six members of a family, including a two-month-old infant, were killed after a fire broke out in a building on Diwali night. Visuals from the incident site. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3Dpeb9GFGJ— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
ইফালে আমিৰা সোণী (৭), ৰিতেশ সোণী (৪৫), সৌৰভ সোণী (৪৩) আৰু আকৰ্ষ সোণী (১৪)ক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগৰাকী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলক ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ এই অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ কটনীত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু
দেওবাৰে নিশা প্ৰায় মাজনিশা কটনীৰ বৰহী চহৰতো আন এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৭৭ বছৰীয়া পুৰন আগৰৱাল, পত্নী চন্দ্ৰকলা, বোৱাৰী পুনম আৰু পৰিয়ালৰ আন চাৰিজন সদস্যৰ । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ১৪ বছৰীয়া আৰ্য, ৬ বছৰীয়া অনভি আৰু দুমহীয়া এটি শিশু ।
অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত গোটেই নিশাটো সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থাকে । বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই কয়, "দীপাৱলীৰ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত বৰহীৰ মূল বজাৰত থকা পুৰণ আগৰৱালা আৰু ৰিতেশ আগৰৱালৰ দোকানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ’ল, সেই বিষয়ে তদন্ত চলি আছে ।’’
- ৰাজধানী দিল্লী
দীপাৱলী উদযাপনৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত নৰেলাৰ এজন ১০ বছৰীয়া ল’ৰাৰ হাততে এটা ফটকা বিস্ফোৰণ হয়, ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ANI-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ফটকা বিস্ফোৰণত শিশুটি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । অৱশ্যে হাস্পতালতে ল’ৰাটোৰ মৃত্যু হয় ।
এক সুকীয়া ঘটনাত দেওবাৰে সন্ধিয়া নৰেলা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা ৰবৰ কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । নিশা প্ৰায় ৮.৩৩ বজাত দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাই এই সন্দৰ্ভত এক জৰুৰীকালীন ফোন লাভ কৰাৰ পিছত ৭টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলক মোতায়েন কৰা হয় । বহু চেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত বা আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
- হায়দৰাবাদত ৩২ জন লোকৰ চকুৰ আঘাত
দীপাৱলীৰ দিনা হায়দৰাবাদত ফটকা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ ফলত চকুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মেহদিপাটনামৰ চৰকাৰী সৰুজনী দেৱী চকু চিকিৎসালয়ত কমেও ৩২ জন লোক চিকিৎসাৰ বাবে আহে ৷ ইয়াৰে বেছিভাগেই শিশু ৰোগী । ছয়জন ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে বাকী ২৬জনক ঔষধ দি চিকিৎসালৰ পৰা উভতি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ মহম্মদ ইব্ৰাহিমে ANI ৰ আগত জনোৱা মতে, ৰোগীসকলৰ ভিতৰত দুজন ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
Seoni, Madhya Pradesh: On Six people died in a massive fire at a house in Chhapara, Seoni district, early morning, SP Krishna Lalchandani says, "Under Chhapara police station limits, a tragic incident occurred at around 4:30 AM last night in Ward No. 7, where a fire broke out at a jeweller's house. Upon receiving information, police and administrative teams rushed to the spot and rescued four people..."— IANS (@ians_india) November 9, 2026
- মুম্বাইত একাধিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা
দীপাৱলীৰ নিশা সমগ্ৰ মুম্বাই আৰু চুবুৰীয়া থানেত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, য’ত আৱাসিক অট্টালিকা, দোকান-পোহাৰ আদিত জুই লাগে ৷ বিদ্যাবিহাৰ পশ্চিমৰ স্কাইলাইন এপিটম বিল্ডিঙৰ সপ্তম মহলাৰ দুটা আন্তঃসংযোগী ফ্লেটত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । ফলত ওচৰৰ এটা ফ্লেটত তিনিগৰাকী মহিলাসহ পাঁচজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে । অৱশ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তেওঁলোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিদ্যুৎ সংস্থাপন, আচবাব, দুৱাৰ, খিৰিকী আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন হয় । এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
- তামিলনাডুত দুজনৰ মৃত্যু, ৪৩০ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত
৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈকে সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ চিকিৎসালয়সমূহত জুইত পোৰাৰ ফলত কমেও দুজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । সোমবাৰে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগৰ বুলেটিন অনুসৰি মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত এজন পুৰুষ আৰু ১৫ বছৰৰ তলৰ এজন কিশোৰ আছে ।
PTI-এ প্ৰকাশ কৰা মতে, সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ চিকিৎসালয়সমূহত তিনিটা শিতানত মুঠ ৪,০৯৮ জন ৰোগীৰ ভৰ্তি হৈ আছে ৷ ইয়াৰে ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীসকল হ’ল -
- বাৰ্ন কেছত ৪৩০ জন
- ট্ৰমা কেছত ২,৫৪১ জন
- নিৰ্যাতন সম্পৰ্কীয় ১,১২৭ জন ৰোগী
জনসেৱাৰ বাবে ১২৮৩খন এম্বুলেন্স সক্ৰিয় হৈ থকা লগতে কৰ্তব্যৰত হৈ আছে ৷ কাৰণ এই সময়ছোৱাত সহায়ৰ বাবে ১০৮টা কল চেণ্টাৰত ৩৯,৬৩৪টা ফোন আহিছিল ৷