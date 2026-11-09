ETV Bharat / bharat

দীপাৱলীৰ আনন্দ ম্লান : মধ্যপ্ৰদেশ-মহাৰাষ্ট্ৰ-তেলেংগানা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অঘটন; অগ্নিদগ্ধ হৈ কেবাজনৰো মৃত্যু

পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আনন্দ উৎসৱৰ মাজতে অঘটন ৷ দেওবাৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশষকৈ ফটকা ফুটি কেবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক মৃত্যু মুখতো পৰিছে৷

Fire incident in MP
দীপাৱলীত কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত (ETV Bharat MP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 3:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দীপাৱলী আনন্দ উৎসৱৰ দেশ তথা ৰাজ্যত কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত কেবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শিশুৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধলৈকে কেবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

মধ্যপ্ৰদেশত তিনিটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ডজনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ বিপৰীতে দিল্লীত হাতত ফটকা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত এজন ১০ বছৰীয়া ল’ৰাৰ মৃত্যু হয় ৷ ঠিক তেনেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে আন কেইবাটাও স্থানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷

Fire incident
দীপাৱলীৰ দিনা দিল্লীৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীলৈ ২১৪টা ফোন আহে (Delhi Fire Services)
Fire incident in MP
দীপাৱলীত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat MP)
  • মধ্যপ্ৰদেশ

দেওবাৰে নিশা মধ্যপ্ৰদেশৰ কেইবাটাও স্থানত বহুকেইটা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ছিৱনীত এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত জীৱন্তে জ্বলি ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, কটনী জিলাতো আগৰৱাল উপাধিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । উজ্জয়িনীত ১০৭ বছৰীয়া এজন লোকো অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে ৷

Fire incident
২০২৬ ৰ দীপাৱলীত দিল্লীলৈ অহা ফোনৰ সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ (Delhi Fire Services)

মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিৱনীত শোকৰ বন্য়া

সোমবাৰে পুৱা ছিৱনীৰ ছপাৰা নগৰৰ এটা ঘৰত ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । মহাবীৰ ৱাৰ্ডৰ জৈন মহল্লাত কুন্দন ছোনী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডত সংঘটিত হোৱাত এটা পৰিয়ালৰ ৬ জন সদস্য, চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে । ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

দীপাৱলীৰ সময়তে সংঘটিত এই অনাকাংশিত ঘটনাটোক লৈ চাৰিওফালে এক শোকাকুল পৰিৱেশ দেখা যায় ৷

Fire incident
দীপাৱলীৰ দিনা দিল্লীৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীলৈ ২১৪টা ফোন আহে (Delhi Fire Services)

দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰটোত আছিল পৰিয়ালৰ ১০ জন সদস্য

সোমবাৰে পুৱা ৪ বজাত হঠাতে হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰটোত প্ৰায় ১০ জন লোক আছিল ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ঘৰটো খালী কৰোতে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৬ জন লোকৰ দেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে আটাইকেইজন লোককে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে এই ঘৰটোত থকা আন লোককেইজনৰ অৱস্থা বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

উদ্ধাৰকাৰী দলে এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কেবাজনো লোকক ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সম্প্ৰতি স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীতে আছে । এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে কুন্দন লাল সোণী (৭৫), ৰাজকুমাৰী সোণী (৬৫), ঋতু সোণী (৪২), স্মৃতি সোণী (৪০), সূৰ্য সোণী (৪৫) আৰু আদিত্য ছোনী (১৬)।

ইফালে আমিৰা সোণী (৭), ৰিতেশ সোণী (৪৫), সৌৰভ সোণী (৪৩) আৰু আকৰ্ষ সোণী (১৪)ক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগৰাকী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলক ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ এই অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।

Fire incident in MP
জীৱন্তে জ্বলি অগ্নিদগ্ধ কেবাজনো (ETV Bharat MP)

মধ্যপ্ৰদেশৰ কটনীত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু

দেওবাৰে নিশা প্ৰায় মাজনিশা কটনীৰ বৰহী চহৰতো আন এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৭৭ বছৰীয়া পুৰন আগৰৱাল, পত্নী চন্দ্ৰকলা, বোৱাৰী পুনম আৰু পৰিয়ালৰ আন চাৰিজন সদস্যৰ । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ১৪ বছৰীয়া আৰ্য, ৬ বছৰীয়া অনভি আৰু দুমহীয়া এটি শিশু ।

অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত গোটেই নিশাটো সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থাকে । বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই কয়, "দীপাৱলীৰ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত বৰহীৰ মূল বজাৰত থকা পুৰণ আগৰৱালা আৰু ৰিতেশ আগৰৱালৰ দোকানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ’ল, সেই বিষয়ে তদন্ত চলি আছে ।’’

  • ৰাজধানী দিল্লী

দীপাৱলী উদযাপনৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত নৰেলাৰ এজন ১০ বছৰীয়া ল’ৰাৰ হাততে এটা ফটকা বিস্ফোৰণ হয়, ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ANI-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ফটকা বিস্ফোৰণত শিশুটি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । অৱশ্যে হাস্পতালতে ল’ৰাটোৰ মৃত্যু হয় ।

এক সুকীয়া ঘটনাত দেওবাৰে সন্ধিয়া নৰেলা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা ৰবৰ কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । নিশা প্ৰায় ৮.৩৩ বজাত দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাই এই সন্দৰ্ভত এক জৰুৰীকালীন ফোন লাভ কৰাৰ পিছত ৭টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলক মোতায়েন কৰা হয় । বহু চেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত বা আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।

  • হায়দৰাবাদত ৩২ জন লোকৰ চকুৰ আঘাত

দীপাৱলীৰ দিনা হায়দৰাবাদত ফটকা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ ফলত চকুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মেহদিপাটনামৰ চৰকাৰী সৰুজনী দেৱী চকু চিকিৎসালয়ত কমেও ৩২ জন লোক চিকিৎসাৰ বাবে আহে ৷ ইয়াৰে বেছিভাগেই শিশু ৰোগী । ছয়জন ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে বাকী ২৬জনক ঔষধ দি চিকিৎসালৰ পৰা উভতি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ মহম্মদ ইব্ৰাহিমে ANI ৰ আগত জনোৱা মতে, ৰোগীসকলৰ ভিতৰত দুজন ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

  • মুম্বাইত একাধিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা

দীপাৱলীৰ নিশা সমগ্ৰ মুম্বাই আৰু চুবুৰীয়া থানেত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, য’ত আৱাসিক অট্টালিকা, দোকান-পোহাৰ আদিত জুই লাগে ৷ বিদ্যাবিহাৰ পশ্চিমৰ স্কাইলাইন এপিটম বিল্ডিঙৰ সপ্তম মহলাৰ দুটা আন্তঃসংযোগী ফ্লেটত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । ফলত ওচৰৰ এটা ফ্লেটত তিনিগৰাকী মহিলাসহ পাঁচজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে । অৱশ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তেওঁলোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিদ্যুৎ সংস্থাপন, আচবাব, দুৱাৰ, খিৰিকী আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন হয় । এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।

  • তামিলনাডুত দুজনৰ মৃত্যু, ৪৩০ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত

৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈকে সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ চিকিৎসালয়সমূহত জুইত পোৰাৰ ফলত কমেও দুজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । সোমবাৰে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগৰ বুলেটিন অনুসৰি মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত এজন পুৰুষ আৰু ১৫ বছৰৰ তলৰ এজন কিশোৰ আছে ।

PTI-এ প্ৰকাশ কৰা মতে, সমগ্ৰ তামিলনাডুৰ চিকিৎসালয়সমূহত তিনিটা শিতানত মুঠ ৪,০৯৮ জন ৰোগীৰ ভৰ্তি হৈ আছে ৷ ইয়াৰে ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীসকল হ’ল -

  • বাৰ্ন কেছত ৪৩০ জন
  • ট্ৰমা কেছত ২,৫৪১ জন
  • নিৰ্যাতন সম্পৰ্কীয় ১,১২৭ জন ৰোগী

জনসেৱাৰ বাবে ১২৮৩খন এম্বুলেন্স সক্ৰিয় হৈ থকা লগতে কৰ্তব্যৰত হৈ আছে ৷ কাৰণ এই সময়ছোৱাত সহায়ৰ বাবে ১০৮টা কল চেণ্টাৰত ৩৯,৬৩৪টা ফোন আহিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাধিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা; লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত

TAGGED:

দীপাৱলী আনন্দত ম্লান
জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু
দীপাৱলীত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত
ফটকা বিস্ফোৰণত মৃত্যু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.