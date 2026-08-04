ETV Bharat / bharat

জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে দেৱাল খহি, লোহাৰ বীম ভাঙি নিহত ২

গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাণ কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

FIREFIGHTERS KILLED IN NOIDA
জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে দেৱাল খহি আৰু লোহাৰ বীম ভাঙি নিহত ২, আহত ৩ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী/নয়ডা : গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাণ কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ সময়তে এখন দেৱাল ভাঙি আৰু লোহাৰ বীম পৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ ইকোটেক-৩ থানা এলেকাত অৱস্থিত এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু কেইবাঘণ্টীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

FIREFIGHTERS KILLED IN NOIDA
ক্ষতিগ্ৰস্ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনখন (ETV Bharat)

কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা সময়তে হঠাতে কাষৰ এখন দেৱাল আৰু গধুৰ লোহাৰ বীম ভাঙি পাঁচজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সহকৰ্মী আৰু আৰক্ষী লোকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।

চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ফায়াৰমেন ৰোহিত যাদৱ আৰু মুখ্য কনিষ্টবল তথা চালক তীৰ্থপাল সিঙৰ মৃত্যু হয় ৷

দুৰ্ঘটনাটোত আহত আন তিনিজনক ক্ৰমে মুখ্য কনিষ্টবল তথা চালক ৰাজপাল সিং, ফায়াৰমেন মণিষ কুমাৰ আৰু অমিত কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসকে তেওঁলোকক বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

ইফালে উদ্ধাৰকাৰী দলে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে লগতে কাৰখানা চৌহদৰ গাঁথনিগত শক্তি পৰীক্ষা কৰি আছে ৷ চিএফঅ’ প্ৰদীপ কুমাৰ চৌবে কয়, "ঘটনাস্থলীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু এছ ডি আৰ এফৰ এটা দল উপস্থিত আছে । ধ্বংসাৱশেষ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু বিষয়াসকলে জুইৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক : জুইৰ লেলিহান শিখাত জাহ গ'ল এজন যুৱকৰ জীয়া সপোন

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

মাজ নিশা বাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও ২৭ জনে

TAGGED:

ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানী
নতুন দিল্লীত অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
ইটিভি ভাৰত অসম
FIREFIGHTERS KILLED IN NOIDA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.