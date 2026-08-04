জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে দেৱাল খহি, লোহাৰ বীম ভাঙি নিহত ২

জুই নিৰ্বাপনৰ সময়তে দেৱাল খহি, লোহাৰ বীম ভাঙি নিহত ২
গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাণ কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : August 4, 2026 at 11:01 AM IST
নতুন দিল্লী/নয়ডা : গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাণ কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ সময়তে এখন দেৱাল ভাঙি আৰু লোহাৰ বীম পৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ ইকোটেক-৩ থানা এলেকাত অৱস্থিত এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীত সোমবাৰে মাজনিশা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু কেইবাঘণ্টীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা সময়তে হঠাতে কাষৰ এখন দেৱাল আৰু গধুৰ লোহাৰ বীম ভাঙি পাঁচজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সহকৰ্মী আৰু আৰক্ষী লোকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ফায়াৰমেন ৰোহিত যাদৱ আৰু মুখ্য কনিষ্টবল তথা চালক তীৰ্থপাল সিঙৰ মৃত্যু হয় ৷
দুৰ্ঘটনাটোত আহত আন তিনিজনক ক্ৰমে মুখ্য কনিষ্টবল তথা চালক ৰাজপাল সিং, ফায়াৰমেন মণিষ কুমাৰ আৰু অমিত কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসকে তেওঁলোকক বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে উদ্ধাৰকাৰী দলে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে লগতে কাৰখানা চৌহদৰ গাঁথনিগত শক্তি পৰীক্ষা কৰি আছে ৷ চিএফঅ’ প্ৰদীপ কুমাৰ চৌবে কয়, "ঘটনাস্থলীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু এছ ডি আৰ এফৰ এটা দল উপস্থিত আছে । ধ্বংসাৱশেষ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু বিষয়াসকলে জুইৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।"