অগ্নিকাণ্ডত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু
ওড়িশাৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই কাঢ়িলে এটা পৰিয়ালৰ হাঁহি ।
Published : November 8, 2026 at 3:18 PM IST
জাজপুৰ (ওড়িশা): পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ওড়িশাত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । জাজপুৰ জিলাত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত দুটি শিশুসহ এটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ।
জিলাখনৰ বালিচন্দ্ৰপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ছেক মাহলা গাঁৱত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
#WATCH | Jajpur, Odisha: Fire tenders rushed to the spot after a massive fire broke out in Sekh Mahalla slum in Nalipur Panchayat under Badachana Block. Further details are awaited. (Video Source: Jajpur Fire Officer) https://t.co/G41syQN5B2— ANI (@ANI) November 7, 2026
এই ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া এগৰাকীয়ে কয় যে অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিচতেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইপিনে, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটা গৃহ ভস্মীভূত
এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত চাৰিটা গৃহ ভস্মীভূত হৈছে । নলীপুৰ পঞ্চায়তৰ মহলা গাঁৱৰ ছেক নিজামুদ্দিনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে চণ্ডীখোল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে । ইফালে, বালিচন্দ্ৰপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে নিজামুদ্দিনৰ কন্যা গুলাফছা পাৰবীন (২৬), বোৱাৰী টাবাছুম পাৰবীন (৪০), নাতিনী ৰোশ্নি পাৰবীন (১১) আৰু এটি ৮ মহীয়া নাতি । উক্ত ঘটনাত আহত এজন ব্যক্তিক বাৰাচানা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও তেওঁৰ সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে পিচত কটকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় বাসিন্দা অজয় কুমাৰ সামলে কয়, "শনিবাৰে শ্বেখ নিজামুদ্দিন তেওঁৰ কন্যা আৰু নাতি-নাতিনীৰ সৈতে গোপালপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহে । তেওঁৰ ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে ৰন্ধা-বঢ়া কৰি থকা অৱস্থাতে ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশুৰ মৃত্যু হয় ।"
লগতে পঢ়ক : জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক