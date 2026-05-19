থানাৰ গুদামত লাগিল জুই; জ্বলি ছাঁই হ’ল কেবাখনো বাহন
এখন বা দুখন নহয়, থানাৰ গুদামত জব্দকৃত কেবাখনো বাহনত লাগিল জুই ৷ কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰণ হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷
Published : May 19, 2026 at 5:23 PM IST
নতুন দিল্লী : দাওদাওকৈ লাগিল জুই ৷ ক’ত, কি হৈ গ’লে কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিলে ৷ সকলোৱে কেৱল চিঞৰিছে ৷ মুহূৰ্ততে ক’লা ধোঁৱাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৷
জানিব পৰা মতে, পূব দিল্লীৰ নতুন অশোক নগৰ থানাৰ গুদামত এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ এই জুইৰ প্ৰকোপ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে থানাৰ গুদামত থকা কেবাখনো বাহন ভস্মীভূত হয় ৷ এই জুইৰ শিখা থানাৰ চৌহদলৈও বিয়পি পৰিবলৈ ধৰে ৷ ফলত থানাত উপস্থিত থকা আৰক্ষী আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে আৰক্ষী বিষয়াসকল থানাৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় ৷
#WATCH दिल्ली: न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास एक गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। pic.twitter.com/HWXKU3eT9A— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2026
খবৰ অনুসৰি, থানাৰ গুদামত ৰখাই থোৱা জব্দকৃত বাহনত জুই লাগে, যাৰ ফলতে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হয় ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় বিধায়ক কুলদীপ কুমাৰো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে থানাৰ নিচেই ওচৰতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ষ্টেচন থকাৰ পাছতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলটো আহিবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।