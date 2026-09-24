চলন্ত শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ডত ৯ জনৰ মৃত্যু; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছৱে’ত এখন শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
Published : September 24, 2026 at 8:55 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:14 AM IST
নয়দা (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছৱে’ত এখন শ্লীপাৰ বাছত জুই লগাত এগৰাকী মহিলাসহ কমেও ৯ জন লোক জ্বলি মৃত্যু হোৱাৰ ৷ এই ঘটনাত আন কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে।
নয়দাৰ পৰা য়মুনা এক্সপ্ৰেছৱে’ৰে মাহোবালৈ গৈ থকা বাছখনত জেৱাৰ থানা অন্তৰ্গত অঞ্চলত হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাছখনত ৩০ জনতকৈ অধিক লোক আছিল । অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু বহুতে খিৰিকীৰ কাঁচ ভাঙি বাছৰ পৰা জপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ৷
#WATCH ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश | यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/gwohndt6sg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2026
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এগৰাকী মহিলাকে ধৰি ৯ জন যাত্ৰী ভিতৰত আবদ্ধ হৈ জুইৰ শিখাত জীৱন্তে জ্বলি মৃত্যু হয় ৷
ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল আৰু জেৱাৰ থানাৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ বাছৰ পৰা যাত্ৰীসকলক উলিয়াই নিৰাপদ স্থানলৈ অনা হয় ৷ খবৰ অনুসৰি বাছৰ খিৰিকী ভাঙি কেইবাজনো যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়াৰ মতে, জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে আৰু বিষয়টো তদন্ত অব্যাহত আছে ৷ মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
সম্প্ৰতি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলীত ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লৈছে ৷ মৃত লোকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ লগতে দুৰ্ঘটনাটোত আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দি তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ৷
সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তটো মনত পেলাই এজন যাত্ৰীয়ে কয়, "মই টোপনি যোৱাৰ পিছত কোনোবাই মোক জগাই ক'লে যে বাছখন জুইত জ্বলিছে ৷ আমি সকলোৱে নামিবলৈ লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ ৷ সহজ নাছিল; ইমান ধোঁৱা ওলাইছিল ৷ বাছখন যাত্ৰীৰে ভৰি আছিল ৷ আমি কেনেবাকৈ আতংকিত অৱস্থাত নামিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৷"
লগতে পঢ়ক : যাত্ৰীবাহী ফেৰীত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৩৫ জনৰ মৃত্যু, ৫৪ জন সন্ধানহীন