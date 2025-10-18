দাওদাওকৈ জ্বলিল চলন্ত ৰে’লৰ দবা, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ
পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ-সহৰ্ছা গৰীৱ ৰথ এক্সপ্ৰেছত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৩ টা দবা ক্ষতিগ্ৰস্ত । যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিতভাৱে স্থানান্তৰ ।
Published : October 18, 2025 at 1:20 PM IST
ছৰহিন্দ : পঞ্জাৱৰ ছৰহিন্দত হাহাকাৰ পৰিৱেশ । শনিবাৰে পুৱা অমৃতসৰৰ পৰা সহৰ্ছালৈ গৈ থকা গৰীব ৰথ এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত অঞ্চলটোত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ।
এটা দবাৰ পৰা হঠাৎ ধোঁৱা ওলোৱাৰ লগে লগে আম্বালাৰ পৰা মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ আগবাঢ়ি গৈ ছৰহিন্দ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ওচৰতে ৰে'লখন ৰখাই দিয়া হয় আৰু যাত্ৰীসকলক আন এটা দবালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
Train 12204 (Amritsar-Saharsa) experienced a fire in one coach at Sirhind Station this morning (7:30 AM). The Railway staff swiftly shifted all passengers and extinguished the fire. No casualties have been reported. The affected coach has been detached. An investigation is…— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 18, 2025
বিষয়াসকলৰ মতে পুৱা প্ৰায় ৭:৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আৰু সকলো যাত্ৰীকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ সময়লৈকে তিনিটা দবালৈ জুই বিয়পি পৰে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ৰে'লৱেৰ কৰ্মীসকলে ক্ষিপ্ৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত বা আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
আম্বালাৰ ডিভিজনেল ৰে'লৱে মেনেজাৰে এক বিবৃতিত কয়, "ছৰহিন্দ জংচনত ১২২০৪ নং ৰে'ল (অমৃতসৰ–সহৰ্ছা গৰীৱ ৰথ এক্সপ্ৰেছ)ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল । ৰে'লৱে কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।" অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
ছৰহিন্দৰ জি আৰ পিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰতন লালৰ মতে যাত্ৰীসকলক সময়মতে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় । এই অগ্নিকাণ্ড তিনিটা দবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিবলৈ তদন্ত চলি আছে । বিভাগৰ বিষয়াৰ মতে সুৰক্ষাৰ দিশটো পৰীক্ষাৰ অন্তত ৰে'লখন অতি সোনকালে গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হ'ব ।
ইফালে উত্তৰ ৰে'লৱে জানিবলৈ দিয়া মতে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । এক বিবৃতিত লিখিছে, "পুৱা (৭:৩০ বজাত) ছৰহিন্দ ষ্টেচনত ১২২০৪ (অমৃতসৰ-সহৰ্ছা) ৰে'লত এটা দবাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । ৰে'লৱেৰ কৰ্মচাৰীয়ে দ্ৰুতগতিত সকলো যাত্ৰীক স্থানান্তৰিত কৰি জুই নিৰ্বাপিত কৰে । কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই । ক্ষতিগ্ৰস্ত দবা আঁতৰাই দিয়া হৈছে । তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
লগতে পঢ়ক :উত্তৰ-পূবৰ ৮ বিশেষ আকৰ্ষণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চিনাক্ত ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ