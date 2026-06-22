গেমিং জ’নৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই প্ৰাণ কাঢ়িলে ১৫ জনৰ
চিনেমাৰ কায়দাৰে প্ৰাণৰক্ষা একাধিক কৰ্মচাৰীৰ ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা অট্টালিকাটোত এটা চফ্টৱেৰৰ কাৰ্যালয়ো আছিল ৷
Published : June 22, 2026 at 8:39 PM IST
লক্ষ্ণৌ(উত্তৰ প্ৰদেশ): সোমবাৰে বিয়লি লক্ষ্ণৌৰ আলিগঞ্জ এলেকাস্থিত এটা অট্টালিকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডই ১৫ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ঘটনা অনুসৰি,অট্টালিকাটোৰ তৃতীয় মহলাত থকা গেমিং জ’ন আৰু চফ্টৱেৰৰ কাৰ্যালয়ত এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে একাংশ কৰ্মচাৰী এতিয়াও অট্টালিকাটোত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে বহু লোকে দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলায় ৷ একাংশই আকৌ অট্টালিকাটোৰ বাহিৰত ওলমি থকা কেবল ব্যৱহাৰ কৰি চিনেমাৰ কায়দাৰে প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷ প্ৰায় আধাঘণ্টা পলমকৈ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে সফল হোৱা নাই ৷
উল্লেখ্য যে, অট্টালিকাটোৰ নিচেই তলতে আছে এখন পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ পোৱালি কিনিবলৈ পোৱা বিপণি ৷ অট্টালিকাটোৰ তৃতীয় মহলাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুয়ে নিমিষতে সমগ্ৰ অট্টালিকাটোক আগুৰি ধৰে ৷ সেই সময়ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত ৩০ জনতকৈ অধিক লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অট্টালিকাটোত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ লগে লগে তাত উপস্থিত লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় ৷ কৰ্মচাৰী তথা অট্টালিকাটোৰ আন আন লোকসকলে প্ৰাণৰ মমতাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায় ৷ কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাবলৈ কোনো বাট বিচাৰি নোপোৱাত কেবলৰ সহায়ত তললৈ জপিয়ায় ৷ যাৰ ফলত কেইবাজনো লোক আহত হয় ৷
লক্ষ্ণৌত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগতে ক্ষীপ্ৰতাৰে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ তদুপৰি আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে অট্টালিকাটোত কিমানজন লোক আবদ্ধ হৈ আছে, সেই সম্পৰ্কত কাৰো হাতত কোনো তথ্য় নাই ৷
লগতে পঢ়ক: নীট ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি: বিহাৰত এইমছৰ ছাত্ৰসহ ৩১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ