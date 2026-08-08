ETV Bharat / bharat

দিল্লীৰ ছাকেট আদালতত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ, পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ অক্টোবৰত

মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ অক্টোবৰত হ’ব বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷

FIR registered against himanta biswa-sarma in Saket Courts, next hearing October 3
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ঘৃণাসূচক মন্তব্য কৰাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল ৷ শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ ছাকেট আদালতত এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ ছাকেট অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ সোনু অগ্নিহোত্ৰীয়ে এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

শনিবাৰে এই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত আগবঢ়োৱা যুক্তি-তৰ্কত সমাজকৰ্মী হৰ্ষ মন্দাৰেও অংশ লয় ৷ এই গোচৰৰ সৈতে হৰ্ষ মন্দৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷ কিয়নো শুকুৰবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই ইছলামিক লোক আৰু প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত এছ ৱাই কুৰেশ্বীৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্য় সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিলৰ দাবীৰে হৰ্ষ মন্দৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷

FIR registered against himanta biswa-sarma in Saket Courts, next hearing October 3
দিল্লীৰ জিলা আদালত (ETV Bharat)

শুনানিৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই অসমৰ দিছপুৰ থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৭৬/২০২৫ ত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ প্ৰতিলিপি আদালতত দাখিল কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত আবেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই কয় যে এই গোচৰটো এটা বেলেগ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু বৰ্তমানৰ গোচৰৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । ইয়াৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাগৰাকীয়ে এই আবেদনৰ উত্তৰ দাখিল কৰাৰ মনস্থ কৰে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে ২৬ মে’ত আদালতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী জাৰি কৰিছিল । এই আবেদন সমাজ কৰ্মী হৰ্ষ মন্দৰে দাখিল কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে মন্দৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ পঞ্জীয়ন বিচাৰি দণ্ডাধীশ আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছিল । বৰ্তমান তেওঁ দণ্ডাধীশ আদালতৰ নিৰ্দেশক সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।

সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত শুনানিৰ সময়ত অধিবক্তা সম্বাদ বাগৱাশ্বৰে শূন্য এফআইআৰ আৰু ই-এফআইআৰ সন্দৰ্ভত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰৰ প্ৰতি আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ইয়াৰ পাছতে আদালতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জাননী জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

নিজৰ আবেদন সন্দৰ্ভত সমাজকৰ্মী তথা এই গোচৰৰ গোচৰীয়া হৰ্ষ মন্দৰে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক ‘মিঞা মুছলমান’ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । এই শব্দবোৰ অত্যন্ত বিতৰ্কমূলক । সাধাৰণতে অসমত বংগমূলীয় মুছলমানসকলৰ ক্ষেত্ৰত ‘মিঞা’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰৰ দিল্লীত শুনানি

লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ জিলা ক'ৰ্টত শুনানি, অসমৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক?

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দিল্লীৰ ছাকেট আদালত
সমাজকৰ্মী হৰ্ষ মন্দাৰ
মিঞা মুছলমান
FIR AGAINST HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.