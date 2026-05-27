‘গণ্ডা ধৰ্ম’ ! সনাতন ধৰ্মক অপমানৰ অভিযোগত মমতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ
অধিবক্তা ৰিংকি চেটাৰ্জী সিঙে এজাহাৰত বেনাৰ্জীৰ মন্তব্যই সনাতন ধৰ্মৰ অনুগামীসকলৰ আৱেগক আঘাত কৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : May 27, 2026 at 7:54 AM IST
কলকাতা: যোৱা বছৰ কলকাতাত ঈদ উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি সনাতন ধৰ্মক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত মঙলবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অধিবক্তা ৰিংকি চেটাৰ্জী সিঙে শিলিগুৰি চাইবাৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰত বেনাৰ্জীৰ মন্তব্যই সনাতন ধৰ্মৰ অনুগামীসকলৰ আৱেগক আঘাত কৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
অভিযোগত সিঙে অভিযোগ কৰে যে টিএমচিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সনাতন ধৰ্মক “গণ্ডা ধৰ্ম” (লেতেৰা ধৰ্ম) বুলি উল্লেখ কৰিছে, যিয়ে “লাখ লাখ অনুগামীৰ ধৰ্মীয় আৱেগ আৰু বিশ্বাসক গভীৰভাৱে আঘাত কৰে ৷’’
অভিযোগত আৰু কোৱা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত বেনাৰ্জীয়ে এটা উত্তেজক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ য'ত কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ে হিন্দুসকলক আক্ৰমণ কৰিলে "তেওঁলোকৰ ১২ টা বেজে যাবে" (গুৰুতৰ পৰিণতিৰ ইংগিত দিয়া এটা বাংলা বাক্য) বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল ।
অধিবক্তা সিঙে তেওঁৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত যুক্তি দিছিল যে এনে মন্তব্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে “ভয় আৰু ভাবুকি দেখুৱাই ভোটাৰক শংকিত কৰা” আৰু “সামাজিক অশান্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষ”ক প্ৰসাৰ কৰা ।
ভাৰতৰ নতুন অপৰাধ সংহিতা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)ৰ কেইবাটাও বিধানৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি অপৰাধমূলক ভয় দেখুওৱাৰ বিৰুদ্ধে ৩৫১(১) ধাৰা আৰু শান্তি ভংগৰ প্ৰৰোচনাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে অপমান কৰাৰ অভিযোগত ৩৫২ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই ৩৫৩(২) ধাৰাও প্ৰয়োগ কৰে, যিয়ে বিভিন্ন ধৰ্মীয় গোটৰ মাজত ঘৃণা বা শত্ৰুতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে তথ্য প্ৰচাৰক শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মাৰ্চ মাহত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী দলৰ তদানীন্তন নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মমতা বেনাৰ্জীক শেহতীয়া ৰাজহুৱা ভাষণৰ সময়ত ধৰ্মীয় আৱেগক অপমান কৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বাক্যবাণক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আক্ৰমণ চলাইছিল ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত অধিকাৰীয়ে ঈদ-উল-ফিতৰ উপলক্ষে ৰেড ৰোডত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে "গণ্ডা ধৰ্ম" (লেতেৰা ধৰ্ম) বাক্যাংশৰ কথিত ব্যৱহাৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
"আপুনি বিশেষভাৱে কোন ধৰ্মৰ কথা কৈছিল ? সনাতন হিন্দু ধৰ্ম ?" তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষই মুছলমান সম্প্ৰদায়ক সন্তুষ্ট কৰাৰ লগতে আন এটা বিশ্বাসক বদনাম কৰাৰ লগতে “অবুজ জিব্ৰিছ উৰ্দু উপভাষা” ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অধিকাৰীয়ে নিজৰ পোষ্টত প্ৰশ্ন কৰে । বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে আৰু অভিযোগ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহোৎসৱতকৈ বেছিকৈ ‘সংঘাত’ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ ধৰ্মীয়তকৈ ৰাজনৈতিক ।
" hum 'ganda dharm' ko nahi manta hai". - mamata banerjee— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) March 31, 2025
kaun sa dharm ganda hai ms. mamata banerjee?
appeasing the muslim community at the red road with your almost incomprehensible gibberish urdu dialect, you made a statement that you don't follow the 'ganda dharm' or 'dirty… pic.twitter.com/JpLWYV5JYG
"হুম 'গণ্ডা ধৰ্ম' কো নাহি মন্ত হায় !" - মমতা বেনাৰ্জী কৌন সা ধৰ্ম গণ্ডা হায় ? আপোনাৰ প্ৰায় বুজিব নোৱাৰা জিব্ৰিছ উৰ্দু উপভাষাৰে ৰেড ৰোডত মুছলমান সম্প্ৰদায়ক সন্তুষ্ট কৰি আপুনি এটা বক্তব্য দিলে যে আপুনি ‘গণ্ডা ধৰ্ম’ বা ‘লেতেৰা ধৰ্ম’ অনুসৰণ নকৰে । আপুনি বিশেষভাৱে কোন ধৰ্মৰ কথা কৈছিল ? সনাতন হিন্দু ধৰ্ম ? ঈদ-উল-ফিতৰ উপলক্ষে ৰেড ৰোডত কেনেধৰণৰ উচটনিমূলক ভাষণ দিলে ? ঈদ শব্দটো কোৱাতকৈ আপুনি 'Danga আৰু Riots’ শব্দটো বেছি উচ্চাৰণ কৰিলে । সেয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নে ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী ? আপুনি কিয় ইচ্ছাকৃতভাৱে সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত শত্ৰুতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেৰে ঘৃণাৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল ? মমতা বেনাৰ্জী, আপুনি ধৰ্মক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । অতি সোনকালে আপোনাৰ অভিসন্ধি বুমেৰাং হ’ব ।’’ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । (ANI)
