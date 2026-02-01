কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উত্তৰ-পূবৰ বৌদ্ধ কেন্দ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি
অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৌদ্ধকেন্দ্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ কেন্দ্ৰৰ ।
নতুন দিল্লী: বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি দাখিল কৰিলে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট । এই বাজেটত উত্তৰ-পূবৰ ছখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ‘ইষ্ট ক’ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিড’ৰ’, ‘পুৰ্বোদয়া’ ৰাজ্যৰ ৫টা পৰ্যটনস্থলীৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবৰ ছখন ৰাজ্যত বৌদ্ধ কেন্দ্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
লোকসভাত বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ বৌদ্ধস্থানসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে ই বৌদ্ধধৰ্মৰ থেৰাবাদ আৰু ১৮ মহাযান বা বজ্ৰায়ণ প্ৰথাসমূহৰ সভ্যতাৰ মিলনভূমি । উত্তৰ-পূবৰ বহু ৰাজ্য ঐতিহাসিক মঠ আৰু অন্যান্য বৌদ্ধস্থানৰে সমৃদ্ধ ।
বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয়, ‘‘অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, অসম, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৌদ্ধ কেন্দ্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মন্দিৰ আৰু মঠৰ সংৰক্ষণ, তীৰ্থযাত্ৰা ব্যাখ্যা কেন্দ্ৰ আৰু তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধাসমূহ সামৰি লোৱা হ'ব ।’’
উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যত ৪ হাজাৰ ই-বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে । এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয়, ‘‘মই দুৰ্গাপুৰত এটা সুসংযুক্ত ন’ডৰ সৈতে ইষ্ট ক’ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰৰ উন্নয়ন, পাঁচখন পূৰ্বোদয়া ৰাজ্যত পাঁচটা পৰ্যটনস্থলী সৃষ্টি আৰু ৪ হাজাৰ ই-বাছৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো ।’’
বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ভাৰতক চিকিৎসা পৰ্যটন সেৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা বুলিও উল্লেখ কৰে । ৰাজ্যসমূহক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সহযোগত পাঁচখন আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সমৰ্থন জনোৱা হ'ব বুলিও কয় ।