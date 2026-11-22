‘‘অৱশেষত মোৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈছে...’’ : বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী
বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত চৰম দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ২০১১ চনত ২৭.১ শতাংশৰ পৰা ২০২৩ চনত ২.৬ শতাংশলৈ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে ৷
Published : November 22, 2026 at 10:44 PM IST
আহমেদাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰশংসা কৰে ৷ এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰায় ৫০ কোটি ভাৰতীয়ক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ আত্মা আনন্দিত হ’ব যে “অৱশেষত মোৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈছে ৷” কিন্তু তেওঁ এই কৃতিত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰা বিৰোধীক সমালোচনা কৰে ।
গুজৰাটৰ ১৮২ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে দীপাৱলীৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা "স্নেহ মিলন" কাৰ্যসূচীৰ সময়ত মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী বিজেপি কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰিছিল । তেওঁ এই সফলতাৰ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে চৰকাৰৰ নীতিসমূহক । গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলেও তেওঁৰ ঘাটলোদিয়া সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰ্চুৱেল ভাষণ শুনিছিল ।
Sharing my thoughts during the Diwali Sneh Milan programme in Gujarat. @BJP4Gujarat https://t.co/6dCBdaLVe7— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2026
তেওঁ কয় যে যিসকলে স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, যিসকলে স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল, যিসকলে স্বাধীনতাৰ বাবে জেলত জীৱন কটালে- তেওঁলোৰ আত্মা য’তেই নাথাকক কিয়, আজি বিশ্ব বেংকৰ এই প্ৰতিবেদনখন দেখি আটাইতকৈ সুখী হ’ব, “অৱশেষত মোৰ দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈছে” ৷
বিশ্ব বেংকৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত চৰম দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ২০১১ চনত ২৭.১ শতাংশৰ পৰা ২০২৩ চনত ২.৬ শতাংশলৈ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু দেশখনে আনুমানিক ৪৯.৬ কোটি লোকক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে । মোদীয়ে কয়, “হাজাৰ বছৰৰ দাসত্বই আমাক দুখীয়া কৰি তুলিলে; এহাজাৰ বছৰৰ দাসত্বৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৫০ কোটি মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে । জীৱনত ইয়াতকৈ ডাঙৰ আনন্দ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা কোনো হ’ব নোৱাৰে ।”
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই জানো যে এতিয়াও বহুতে এই কথা উচ্চস্বৰে ক’বলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে, কাৰণ এই সকলোবোৰ এই সময়ত (বিজেপিৰ শাসন) ঘটিছে । তেওঁলোকে ভাল নাপায় । তেওঁলোকে ভাল পাওক বা নাপাওক, আমি সুখী যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই ফল দিছে ।”
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উন্নয়নক দেশৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰে, য’ত যুৱক-যুৱতীসকলে “সোণালী যুগ” প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । ‘‘আমাৰ উদ্দেশ্য সৎ, আমাৰ নীতি সঠিক, আমাৰ দিশ সঠিক, আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কোনো অভাৱ নাই ।’’ মোদীয়ে কয় ৷
তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীৰ সমৰ্থন আৰু প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে । গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা কাৰ্যকালত আৰু ২০০১ চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ পৰিণতিৰ কথা স্মৰণ কৰি মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে ২০০১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল এইবাৰৰ দীপাৱলীত ।
তেওঁ কয়, ‘‘জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ মনোভাৱে গুজৰাটক এই ধ্বংসলীলা অতিক্ৰম কৰি কচ্ছক আশাৰ নতুন কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ্গঠনৰ প্ৰচেষ্টা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিয়পি পৰিছিল, যাৰ ফলত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল ।’’
গুজৰাটৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক স্মৰণ কৰি মোদীয়ে কয় যে এসময়ত বাণিজ্যৰ সৈতে বহুলাংশে জড়িত ৰাজ্যখনে কৃষি, দুগ্ধ, উদ্যোগ, অৰ্ধপৰিবাহী, পেট্ৰ’কেমিকেল, অটোম’বাইল আৰু সেউজ শক্তিৰ দৰে খণ্ডত নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘পানী সংৰক্ষণ আৰু চেক ডেম নিৰ্মাণৰ অভিযান ক্ৰমান্বয়ে গণ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছিল, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি সলনি হৈছিল ।’’
২০০১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত আৰম্ভ কৰা গৰীব কল্যাণ মেলাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰাৰ লগতে দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হ’বলৈ উৎসাহিত কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই মোক ২০১৪ চনৰ পিছত কেন্দ্ৰত মোৰ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা কল্যাণমূলক আঁচনি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছিল । যেতিয়া মোৰ চৰকাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া সমালোচকসকলে তেওঁলোকৰ উপযোগিতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । চিলিণ্ডাৰ কিনাৰ কৰাৰ সামৰ্থ্য নথকা পৰিয়ালক এল পি জি সংযোগ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল ।’’
‘‘আমি ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি বনাই থাকিলোঁ আৰু এই আঁচনিবোৰ শাৰীৰ একেবাৰে শেষৰ ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ’লোঁ । যিসকল উচিত দাবীদাৰ আৰু আৰ্তজনৰ বাবে সামাজিক ন্যায়ৰ অৰ্থ কি আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ । বেংক একাউণ্ট নথকাকৈ কোন আছিল ?আমাৰ দলিত পৰিয়াল, জনজাতীয় পৰিয়াল, নিপীড়িত আৰু নিপীড়িত লোকৰ লগতে মহিলাসকলো উপকৃত হৈছিল ।’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
মোদীয়ে কয় যে বেংক একাউণ্ট খোলাৰ সময়তে ঘৰত গেছৰ চৌকা আহিছিল, আৰু আৰ্তজনক বিদ্যুতৰ সংযোগ আৰু আয়ুস্মান কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছিল । তেওঁ লগতে কয়, ’’এই সকলোবোৰ আঁচনিৰ ফলত ৫০ কোটি লোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ।’’
বিজেপি কৰ্মীসকলক দলীয় স্বাৰ্থৰ ওপৰত জাতীয় স্বাৰ্থ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে গুজৰাটত গঢ় লৈ উঠা সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যই ৰাজ্য আৰু দেশৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘গুজৰাটে বিগত ২৫ বছৰত যিমানখিনি সফলতা লাভ কৰিছিল, তাতকৈ অহা ২০ বছৰত বহু বেছি সাফল্য লাভ কৰিব ।’’