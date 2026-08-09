ভাৱনা কান্থলৈ বায়ুসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ‘টপ গান’ৰ স্বীকৃতি
২০১৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত ‘মিগ-২১ বাইছন’ যুঁজাৰু বিমানেৰে ভাৱনাই প্ৰথমটো সফল একক উৰণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে ২০১৯ চনত মিগ-২১ বাইছনৰ ‘ডে অপাৰেশ্যন কোৰ্চ’ সম্পূৰ্ণ কৰে।
Published : August 9, 2026 at 6:34 PM IST
দাৰভাংগা(বিহাৰ): দেশৰ এগৰাকী জীয়ৰীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক পুনৰ এবাৰ গৌৰৱান্বিত কৰিলে ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যুঁজাৰু পাইলট ভাৱনা কান্থে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিহাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
কঠিন সামৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সন্মানীয় ‘ফাইটাৰ কম্বেট লিডাৰ’(এফচিএল) পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি ভাৱনাই এক নতুন মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে । এই কঠিন পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰা ভাৱনা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যুঁজাৰু পাইলট ৷
এই সাফল্যৰ বাবে সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে ভাৱনাক অভিনন্দন জনায় । সামৰিক মহলত তেওঁক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ‘টপ গান’ আখ্যাৰে সকলোৱে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।
ভাৱনা কান্থ বিহাৰৰ দাৰভাংগা জিলাৰ ঘনশ্যামপুৰ ব্লকৰ বাউৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা বেদ নাৰায়ণ কান্থৰ কন্যা । ভাৱনাৰ সফলতাৰ এই যাত্ৰা সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ নাৰীজাতিৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷ ককাক নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে ভাৱনাৰ এই সাফল্যই সমগ্ৰ মিথিলাঞ্চল অঞ্চলৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷
গাঁৱতে থাকি প্ৰাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ভাৱনা বেগুচৰাইলৈ যায় ৷ সেই সময়ত ভাৱনাৰ পিতৃ বেগুচৰাইৰ বিদ্যুৎ বিভাগত কৰ্মৰত আছিল । বেগুচৰাইত দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ভাৱনাই শিক্ষা সমাপ্ত কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰস্তুতিৰ বাবে ৰাজস্থানৰ কোটালৈ যায় । ইয়াৰোপৰি ভাৱনাই মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পিছত পাটনা আৰু দিল্লীত থাকি উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।
কোটাত থাকি অধ্যয়ন কৰাৰ সময়তে পিতৃ-মাতৃৰ উৎসাহ, নিষ্ঠা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ভাৱনা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মহিলা বিষয়াগৰাকীৰ শেহতীয়া কৃতিত্বই সমাজলৈ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ তেওঁ বুজাইছে যে প্ৰতিভা, অনুশাসন আৰু ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি ।
এই সাফল্যত ভাৱনা কান্থৰ ককাক আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে । বচ্চন হিচাপে জনপ্ৰিয় ভাৱনাৰ ককাক নৰেন্দ্ৰ দাসে কয় যে শৈশৱৰ পৰাই তেওঁলোকে ভাৱনাৰ এই আগ্ৰহক চিনি উলিয়াইছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত ভাৱনাই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ খাতিৰত ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ লৈছিল ৷
তেওঁ কয়, ‘‘পাইলট হোৱাৰ পিছতো তাই গাঁওখন পাহৰা নাই ৷ পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৱনাই সঘনাই গাঁৱলৈ আহে । এই মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰাৰ পিছতহে সমগ্ৰ দেশখনে তাইক চিনি পাইছে । আমাৰ ঘৰটো কোশী নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত হোৱা বাবে বাৰিষা আৰু বানৰ সময়ত ভাৱনাই খুব কমেইহে আহে ৷ ভাৱনাৰ পৰিয়ালটো পাটনাত থাকে ৷’’
উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰে ২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুদ্ধ বিমানত মহিলাসকলৰ সংযোজনৰ ধাৰা মুকলি কৰিছিল । ২০১৬ চনৰ জুন মাহত বায়ুসেনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা যুঁজাৰু পাইলটক নিযুক্তি দিছিল ৷ সেই সময়ত ভাৱনা কান্থ, অৱনী চতুৰ্বেদী আৰু মোহনা সিং সেই ঐতিহাসিক প্ৰথমটো বেটচৰ অংশ আছিল । তেওঁলোকে ফ্লাইং অফিচাৰ হিচাপে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীত যোগদান কৰে ।
২০১৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত ‘মিগ-২১ বাইছন’ যুঁজাৰু বিমানেৰে ভাৱনাই প্ৰথমটো সফল একক উৰণ সম্পূৰ্ণ কৰে । ২০১৯ চনৰ মে’ মাহত মিগ-২১ বাইছনৰ ‘ডে অপাৰেশ্যন কোৰ্চ’ সম্পূৰ্ণ কৰে । ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৱনাক দিনৰ ভাগত হোৱা যুদ্ধ অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
মিগ-২১ বাইছনৰ উপৰিও বায়ুসেনাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান সুখয়-৩০ এমকেআয়ো ভাৱনাই সফলতাৰে উৰুৱাইছে । ভাৱনাই ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ তেওঁ ফাইটাৰ কম্বেট লিডাৰ হিচাপে প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰি ‘টপ গান’ সন্মান লাভ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিয়াৰ তৃতীয় দিনাই চৰম সিদ্ধান্তৰ অপচেষ্টা, ১০০ দিনৰ চিকিৎসাৰ অন্তত মৃত্যু স্বপ্নাৰ