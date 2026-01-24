বৰযাত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আক্ৰমণ; সংকটজনক কেইবাজনো
কইনাৰ ঘৰ পোৱাৰ আগতে বৰযাত্ৰীৰ বিলৈ । দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা সংঘাতত বৰযাত্ৰীৰ কেইবাজনো সদস্য গুৰুতৰভাৱে আহত ।
নতুন দিল্লী/নয়ডা : গ্ৰেটাৰ নয়ডাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিবাহ অনুষ্ঠানত হোৱা সৰু বিবাদৰ পিছতে ৰক্তাক্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল । দাদ্ৰীৰ ৰামপুৰ ফতেহপুৰ গাঁৱত বৰযাত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ সময়তে দুই পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ ফলত বহু লোক আহত হোৱাৰ লগতে কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতিসাধন হয় । এই আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে একেটা পৰিয়ালৰে কেইবাজনো সদস্যক সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা আহত লোককেইজন ডাংকৌৰ অঞ্চলৰ জগনপুৰৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যিসকলে দাদ্ৰীৰ ৰামপুৰ ফতেহপুৰৰ ধৰমবীৰ সিঙৰ কন্যাৰ বিয়া উপলক্ষে বৰযাত্ৰীৰ লগত হৈ আছিল ।
জানিব পৰা মতে, বৰযাত্ৰীৰ মিলনৰ এক পৰ্বৰ সময়তে দুটা পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । এই কাজিয়াই কম সময়ৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । হাতে হাতে লাঠি লৈ দুয়োপক্ষই কাজিয়াত লিপ্ত হয় । এই হুলস্থূলৰ ফলত বৰযাত্ৰীৰ মাজত বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সূচনা হয় ।
আক্ৰমণকাৰীয়ে ইমানেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰে যে বৰযাত্ৰীৰ দলৰ সদস্যক মাৰপিট কৰাই নহয়, ৰখাই থোৱা বাহনসমূহো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি এই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় । অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আক্ৰমণকাৰী পলায়ন কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই কয়, "ঘটনা আমাৰ ঘৰৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক আহত হৈছে । ৬০-৭০ বছৰীয়া লোকো আহত হৈছে । তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰিছিল । আমাৰ কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।"
এই ঘটনা সম্পৰ্কে এ ডি চি পি সুধীৰ কুমাৰে জনোৱা মতে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এই ঘটনাত আহত ৬ গৰাকী লোকক গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দাদ্ৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ৩ টা আৰক্ষীৰ দল গঠন কৰা হৈছে । এতিয়া গাঁওখনত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু পুনৰ বিবাহ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ দলে চিচিটিভি ফুটেজ আৰু মোবাইল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহতসকল ।"
