ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে একেটা পৰিয়ালৰ ৬ জনৰ

ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে একেটা পৰিয়ালৰ ৬ জনৰ
ৰাজস্থানৰ বিকানেৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা । জানিব পৰা মতে, দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তি হাৰিয়ানাৰ ।
Published : June 15, 2026 at 5:44 PM IST
বিকানেৰ (ৰাজস্থান) : এটা দুৰ্ঘটনাই এটা পৰিয়াললৈ কাল অমানিশা কঢ়িয়াই আনিলে । তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত এটা পৰিয়াল পথ দুৰ্ঘটনাত নিঃশেষ হৈ যায়।
ৰাজস্থানৰ বিকানেৰ জিলাত এক মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে সংঘটিত হয়। জিলাখনৰ শ্ৰীদুংগৰগড় অঞ্চলত সোমবাৰে সংঘটিত এই ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাত ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা এটি আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশু দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে । এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত হোৱা তীব্ৰ সংঘৰ্ষত বাহনখন সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে । লগতে বাহনখনত থকা লোকসকলৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (গ্ৰামীণ) বি এল মীনাই জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী হাৰিয়ানাৰ ফতেহাবাদ অঞ্চলৰ । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকসকল একেটা পৰিয়ালৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ওমপ্ৰকাশ বিষ্ণয় নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোৱে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহিছিল । কিন্তু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত একমাত্ৰ আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুটিৰ বাদে পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহতসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা, এগৰাকী পুৰুষ আৰু তিনিটা শিশুও আছে ।
ইফালে এই ঘটনাটোক অত্যন্ত দুখজনক আখ্যা দি বিকানেৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মৃদুল কচ্ছাৱাই কয় যে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত চালকজনৰ টোপনি অহাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সম্ভাৱ্য সকলো দিশত তদন্ত চলাই আছে ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী, প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত ঘোষণা কৰে । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰা শিশুটিৰ চিকিৎসা চলি আছে । নিহতসকলৰ মৃতদেহকেইটা আৰক্ষীয়ে সদৰ হাস্পতালত ৰাখি তেওঁলোকৰ আত্মীয়লৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।