অৰুণাচলত আছাম ৰাইফলছ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ
বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় ।
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 1:28 PM IST
তিনিচুকীয়া : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ দুৰ্গম ৰাংলম (Ranglom) ত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত ভয়ানক সংঘৰ্ষ । বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি এন-কে (ৱাই এ) আৰু আছাম ৰাইফলছৰ মাজত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ ৷ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি দুই পক্ষৰ মাজত অব্যাহত আছে গুলীয়াগুলী । বৰ্তমানো চলি আছে এই সংঘৰ্ষ ৷
জানিব পৰা মতে সোমবাৰে পুৱা ৰাংলম নামৰ ঠাইত অৱস্থিত অষ্টম আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰলৈ লক্ষ্য কৰি বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল ৷ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত আছাম ৰাইফলছেও গুলীচালনা কৰে ৷ বৰ্তমানলৈ হতাহতৰ তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই ৷