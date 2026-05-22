শিলিগুৰিত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত আৰম্ভ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণৰ কাম

সীমান্তৱৰ্তী চহৰখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমাপ্ত হৈ থকা ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদনৰ পিছত বিষয়াসকলে এই সীমা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত আৰম্ভ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা (ANI)
By ANI

Published : May 22, 2026 at 10:14 AM IST

শিলিগুৰি (পশ্চিম বংগ): পশ্চিম বংগ চৰকাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক ২৭ কিলোমিটাৰ ভূমি অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে শিলিগুৰি মহকুমাৰ ফাঁচিদেৱা অঞ্চলত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ অঞ্চলটোৰ সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।

সীমান্তৱৰ্তী চহৰখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমাপ্ত হৈ থকা ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদনৰ পিছত বিষয়াসকলে এই সীমা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । এই পদক্ষেপে স্পৰ্শকাতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু নিৰাপত্তা আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে এই বেৰা নিৰ্মাণৰ কামত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ইয়াক স্থায়ী নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ দূৰ কৰাৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত ব্যৱস্থা বুলি অভিহিত কৰে ।

"এইটো এটা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল য'ত আগতে কোনো নিৰাপত্তা নাছিল । ইয়াৰ পৰিৱেশ আগতে ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে মই ইয়াৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ । আগতে আমি ইয়াত গৰুও পালন কৰিব পৰা নাছিলোঁ । গৰু পালন কৰা আৰু বাংলাদেশী বা ৰোহিংগীয়াৰ ওচৰত নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰা একে কথা আছিল । এইটো কেৱল পশ্চিম বংগৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ দেশৰ বাবেও নিৰাপত্তাৰ বিষয় আছিল । আজি আমি অনুভৱ কৰোঁ যে নতুন চৰকাৰ আৰু নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই আমি নিৰাপদে থাকিব পাৰিম ।’’ এইদৰে কয় স্থানীয় বাসিন্দা অনিল ঘোষে ।

আন এজন বাসিন্দা নাৰায়ণ সাহাই কয় যে গাঁওবাসীয়ে “সকাহ” পাইছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ দাবীসমূহ সমাধান কৰা হোৱা নাই । "আমি এই চৰকাৰখনক গাঁওখনৰ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ, কাৰণ আমি, সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহখিনিয়ে ইমানবোৰ কষ্টৰ পৰা সকাহ পাইছোঁ । আমি সীমান্তত বেৰা দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত সেয়া কৰা নহ'ল । আজি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে ১০ দিনৰ ভিতৰতে বি এছ এফক মুক্ত অধিকাৰ দিয়া হৈছে । আমাৰ সকলো গাঁওবাসী আনন্দিত হৈ পৰিছে । গাঁওবাসীয়ে এতিয়া সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে । আমি এতিয়া অন্ততঃ মুক্তভাৱে উশাহ ল’ব পাৰিম, আমি শান্তিৰে শুব পাৰিম ।’’ সাহাই এএনআইক কয় ।

আন এজন বাসিন্দা শিৱম মোদকে এই উন্নয়নক “ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ” বিষয় বুলি অভিহিত কৰি ভূমি হস্তান্তৰক আদৰণি জনাই কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা উন্নত হ’ব । "এয়া অতি আনন্দৰ বিষয় । চৰকাৰে বিএছএফক দিয়া ২৭ কিলোমিটাৰ মাটিয়ে আমাক সকাহ দিছে । পূৰ্বে শত্ৰুতাৰ সমস্যাৰ বাবে আমি অতি নিৰাপত্তাহীন অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কাৰণ যিকোনো সময়ত কোনে কি কৰে একো ঠিক নাছিল । এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিষয় । আমি বহুবাৰ এই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোৱা হৈছিল যে পূৰ্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মাটি যোগান ধৰা নাছিল ।" মোদকে কয় ৷

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বেৰা দিয়াৰ বাবে ২৭ কিলোমিটাৰ মাটিৰ লগতে সীমান্ত আউটপোষ্ট (বি অ’ পি) আৰু বি এছ এফৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে অতিৰিক্ত ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু বুলি হাওৰাত পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ কিছুদিন পিছতে এই কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ভূমি আৱণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে পলম হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সৈতে নৱীকৃত সমন্বয়ৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

তেওঁ পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰকো সমালোচনা কৰি বেৰা দিয়াৰ বাবে মাটি যোগান ধৰাত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যাৰ ফলত সীমান্তৰ সুৰক্ষাত প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি তেওঁ কয় । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, ৪৫ দিনৰ ভিতৰত মাটিখিনি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক গতাই দিয়া হ’ব, তাৰ পিছত বি এছ এফৰ বেৰা দিয়া কাম সম্পূৰ্ণ হ’ব ।

