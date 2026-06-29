ETV Bharat / bharat

আজৱ কাণ্ডঃ ইউটিউব চাই ঘৰতে প্ৰসৱ কৰাই মহিলাৰ মৃত্যু

চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত হোৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ অনীহা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ । ঘৰতে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ।

Tamilnadu pregnant woman death
ইউটিউব চাই ঘৰতে প্ৰসৱ;সন্তান জন্মৰ পিছতে মহিলাৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিৰুপ্পুৰ (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ তিৰুপ্পুৰ জিলাত চাঞ্চল্যৰ ঘটনা । ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ঘৰতে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ ফলত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।

কন্যা সন্তান প্ৰসৱৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অধিক ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় । উথুকুলিৰ সমীপৰ পুঞ্জাই থালাভাইপালিয়ামত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

জানিব পৰা মতে ২০১৯ চনত কুঝন্থাইস্বামীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল শশীকলা নামৰ মহিলাগৰাকী । ২০২০ চনত তেওঁলোকৰ এটা সন্তান জন্ম হৈছিল । প্ৰথম সন্তানৰ জন্মৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল ।

স্বামীয়ে কয় যে পূৰ্বৰ প্ৰসৱৰ পিছত পত্নীয়ে কঁকালৰ বিষকে ধৰি বিভিন্ন জটিলতাত ভুগিছিল । যাৰ বাবে এইবাৰ গৰ্ভাৱস্থাত তেওঁ প্ৰসৱৰ পূৰ্বে এটাও পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যোৱা নাছিল। তেওঁ কয়, "আমি চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ যদিও তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে ।" ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইউটিউব ভিডিঅ' চাই ঘৰতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ।

২৩ জুনৰ নিশা হঠাৎ প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ হয় । পিছত ২৪ জুনৰ পুৱা ৫.৪২ বজাত এটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে । কিন্তু সন্তান জন্ম হোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই তেওঁৰ অধিক ৰক্তক্ষৰণ আৰম্ভ হয় আৰু অচেতন হৈ পৰে ।

লগে লগে তেওঁক পেৰুন্দুৰাই চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কয়ম্বাটুৰৰ ৰয়েল কেয়াৰ প্ৰাইভেট হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । শশীকলাক আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । কিন্তু দেওবাৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।

ইফালে চিকিৎসা চলি থকাৰ মাজতে কুন্নাথুৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিষয়াই উথুকুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা মতে মহিলাগৰাকীয়ে ইউটিউব চাই ঘৰতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেই জীৱন সংকটত পৰে ।

আৰক্ষীয়েও গোচৰ ৰুজু কৰি চিকিৎসক আৰু পৰিয়ালৰ লোকক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছিল । তাৰ মাজতে দেওবাৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গোচৰটো মৃত্যুৰ তদন্ত হিচাপে গণ্য কৰে আৰু অধিক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ গৰ্ভাৱস্থাত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ গুৰুত্বক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

TAGGED:

C SECTION
গৰ্ভৱতী মহিলা
ইউটিউবত চাই প্ৰসৱ
তামিলনাডু
TAMILNADU PREGNANT WOMAN DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.