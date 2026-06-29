আজৱ কাণ্ডঃ ইউটিউব চাই ঘৰতে প্ৰসৱ কৰাই মহিলাৰ মৃত্যু
চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত হোৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ অনীহা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ । ঘৰতে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ।
Published : June 29, 2026 at 4:45 PM IST
তিৰুপ্পুৰ (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ তিৰুপ্পুৰ জিলাত চাঞ্চল্যৰ ঘটনা । ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ঘৰতে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ ফলত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।
কন্যা সন্তান প্ৰসৱৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অধিক ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় । উথুকুলিৰ সমীপৰ পুঞ্জাই থালাভাইপালিয়ামত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
জানিব পৰা মতে ২০১৯ চনত কুঝন্থাইস্বামীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল শশীকলা নামৰ মহিলাগৰাকী । ২০২০ চনত তেওঁলোকৰ এটা সন্তান জন্ম হৈছিল । প্ৰথম সন্তানৰ জন্মৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল ।
স্বামীয়ে কয় যে পূৰ্বৰ প্ৰসৱৰ পিছত পত্নীয়ে কঁকালৰ বিষকে ধৰি বিভিন্ন জটিলতাত ভুগিছিল । যাৰ বাবে এইবাৰ গৰ্ভাৱস্থাত তেওঁ প্ৰসৱৰ পূৰ্বে এটাও পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যোৱা নাছিল। তেওঁ কয়, "আমি চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ যদিও তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে ।" ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইউটিউব ভিডিঅ' চাই ঘৰতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
২৩ জুনৰ নিশা হঠাৎ প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ হয় । পিছত ২৪ জুনৰ পুৱা ৫.৪২ বজাত এটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে । কিন্তু সন্তান জন্ম হোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই তেওঁৰ অধিক ৰক্তক্ষৰণ আৰম্ভ হয় আৰু অচেতন হৈ পৰে ।
লগে লগে তেওঁক পেৰুন্দুৰাই চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কয়ম্বাটুৰৰ ৰয়েল কেয়াৰ প্ৰাইভেট হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । শশীকলাক আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । কিন্তু দেওবাৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।
ইফালে চিকিৎসা চলি থকাৰ মাজতে কুন্নাথুৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিষয়াই উথুকুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা মতে মহিলাগৰাকীয়ে ইউটিউব চাই ঘৰতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবেই জীৱন সংকটত পৰে ।
আৰক্ষীয়েও গোচৰ ৰুজু কৰি চিকিৎসক আৰু পৰিয়ালৰ লোকক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছিল । তাৰ মাজতে দেওবাৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গোচৰটো মৃত্যুৰ তদন্ত হিচাপে গণ্য কৰে আৰু অধিক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ গৰ্ভাৱস্থাত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ গুৰুত্বক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ