পাষাণ হৃদয়ৰ পিতৃয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰিলে তিনি কন্যাক !

পাষাণ হৃদয়ৰ পিতৃয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰিলে তিনি কন্যাক !
ঝাৰখণ্ডত নৃশংস ঘটনা, পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে তিনি কন্যাক ৷
Published : June 8, 2026 at 5:54 PM IST
গিৰিদিহ(ঝাৰখণ্ড): কিমান নিৰ্মম হৃদয়ৰ হ'লে এগৰাকী পিতৃয়ে তিনি সন্তানক হত্যা কৰিব পাৰে? আপুনিও ভাৱি চাওক! ঝাৰখণ্ডত পাষাণ হৃদয়ৰ পিতৃয়ে নৃশংসভাবে হত্যা কৰিলে তিনি কন্যাক ৷ সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিদিহ জিলাৰ মুফ্ফাছিল আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ টুৰুকদিহা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক জীঠবাহান ওৰাঙে কয়,"নন্দ যাদৱ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁৰে তিনি কইনাক চোকা অস্ত্ৰে হত্যা কৰে ৷ তিনি কইনা হত্যাকাৰী পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ কি কাৰণে তিনি কইনাক হত্যা কৰিলে বৰ্তমানো সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু বৰ্তমানো তদন্ত আব্যাহত আছে ৷ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷"
আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইফালে মুফ্ফাছিল আৰক্ষী থানাৰ ভৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কিছুৰ মাহাতুৱে কয়,"নিহত তিনি কিশোৰক চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে বাৰ বছৰীয়া পল্লবী, সাত বছৰীয়া যমজ ভগ্নী ৰিধি আৰু সিদ্ধি বুলি পৰিচয় পোৱা গৈছে ৷"
ইফালে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, নন্দকিশোৰে পৰিয়ালৰ আটাইকেইটা সদস্যকে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ এগৰাকী মহিলাৰে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল ৷ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পত্নী ৰাধা দেবী, পুত্ৰ পাণ্টু যাদৱ, তিনি কইনাক হত্যা কৰি পলায়নৰ অভিসন্ধি কৰিছিল নন্দই ৷ কিন্তু সম্ভৱ হোৱা নাছিল বাবে তিনি কইনাক হত্যা কৰিলে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে ৷
আত্মীয়ই অভিযোগ কৰা অনুসৰি, নিশা সুৰা সেৱন কৰি ঘৰলৈ আহিছিল নন্দই ৷ তেতিয়াই হয়টো এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে সকলো নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চলিছে মিছাইল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি