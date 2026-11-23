ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি বাতিলৰ দাবী কৃষকৰ, ২৬ নৱেম্বৰত দেশজোৰা প্ৰতিবাদ ঘোষণা
কৃষকসকলে কয় যে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ পিছত ভাৰতীয় বজাৰসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষিজাত সামগ্ৰীৰে উপচি পৰিব, যিয়ে স্থানীয় কৃষকসকলৰ আৰ্থিক ক্ষতি কৰিব ।
Published : November 23, 2026 at 5:26 PM IST
নতুন দিল্লী: পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিব দেশৰ কৃষক ৷ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত কৃষকসকলে অহা ২৬ নৱেম্বৰত দিল্লী (মন্দিৰ মাৰ্গৰ পৰা যন্তৰ মন্তৰলৈকে) আৰু সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় ১০০ টা স্থানত প্ৰস্তাৱিত ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি আৰু অন্যান্য বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।
ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ সদস্য যুধবীৰ সিঙে কয়, "এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰি থকা ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি । চুক্তিখন চূড়ান্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হোৱা নাই । আমেৰিকাৰ কৃষি সচিবে ৱাশ্বিংটনৰ পৰা ঘোষণা কৰিছিল যে অহা পাঁচ বছৰত ভাৰতৰ সৈতে ৫০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বাণিজ্য হ'ব ।’’
সিঙে কয় যে এই ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা আমেৰিকাৰ কৃষকসকল বিপুলভাৱে লাভৱান হ’ব । ‘‘প্ৰশ্নটো হ'ল- দুয়োখন দেশেই লাভৱান হ'বনে, নে এখনহে ? আমেৰিকাৰ কৃষকসকলে লাভৱান হ'লে ভাৰতীয় কৃষকসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব । সেয়া নিশ্চিত ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷ যুধবীৰ সিঙে আৰু কয় যে কৃষি ভাৰতৰ জীৱনশৈলী, ব্যৱসায় নহয় ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমেৰিকাত কৃষিক ব্যৱসায় হিচাপে গণ্য কৰা হয় । তাত কৃষিভূমিৰ আকাৰ বহু পৰিমাণে পৃথক, প্ৰায়ে শ শ বা হাজাৰ হাজাৰ একৰ মাটিত বিস্তৃত পাম আছে । ভাৰতত প্ৰায় ৮৫ শতাংশ কৃষকৰ মাটি এক হেক্টৰতকৈও কম । তেওঁলোকে সমানে বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা অৱস্থাত নাই ।’’
সিঙে কয়, ‘‘ভাৰতীয় কৃষকসকলক আমেৰিকাত নিজৰ কৃষকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কোৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কোৱাটো কৌতুকতকৈ কম নহয় । যিসকল কৃষকে নিজৰ স্থানীয় বজাৰত নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীও ভালদৰে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত উপনীত হোৱাৰ সপোন দেখুওৱা হৈছে ।’’
অল ইণ্ডিয়া কিষাণ খেত মজদুৰ সংগঠনৰ নেতা সত্যৱানে অভিযোগ কৰে, ‘‘আমাৰ দেশৰ বজাৰসমূহ আমদানিকৃত কৃষিজাত সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিব । পূৰ্বে আমাৰ মাণ্ডী (পাইকাৰী কৃষি বজাৰ) দেশী-বিদেশী নিগমক গতাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল । এতিয়া, প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব । আমাৰ কৃষকসকলে ক'লৈ যাব ?’’
কৰ্প'ৰেট প্ৰত্যাহ্বানক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘বৃহৎ আমেৰিকান নিগমসমূহে নিজৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী বৃহৎ ভাৰতীয় কৰ্প'ৰেট হাউছত বিক্ৰী কৰিব । কোম্পানীসমূহে এই সামগ্ৰীসমূহ সস্তা হাৰত আমদানি কৰি ভাৰতীয় গ্ৰাহকক অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰিব । মাণ্ডীসমূহত কৃষকৰ বাবে কোনো ঠাই নাথাকিব ।’’
সত্যৱানে লগতে কয় যে কৃষকসকলে ভাৰত চৰকাৰক এই চুক্তিৰ পৰা পিছুৱাই যাবলৈ সকীয়াই দিছে । ‘‘প্ৰস্তাৱিত চুক্তিৰ পৰা পিছুৱাই যাব লাগিব । অন্যথা কৃষক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো সংগঠনে যৌথভাৱে সমগ্ৰ দেশতে এক নতুন আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব । বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আৰু ডাঙৰ চহৰৰ লগতে দিল্লীতো ব্যাপক প্ৰতিবাদ হ'ব ।’’
সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণনে এক ফলপ্ৰসূ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে এল নিনো আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা ভয়াৱহ খৰাং, বানপানী, আৰু পৰিৱেশ সংকটৰ দৰে সমস্যাসমূহ তৎকালীনভাৱে সমাধান কৰিব লাগে ৷ শস্য, জীৱ-জন্তু, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু জীৱিকাৰ ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এক বিস্তৃত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থাকে ধৰি কৃষকৰ মূল সাতটা দাবী হৈছে-
ভাৰত-আমেৰিকাৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হ’ব নালাগে । সকলো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল কৰিব লাগে ।
সকলো শস্যৰ বাবে নিশ্চিত ক্ৰয়ৰ সৈতে MSP@C 2+50% ৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰা ।
সম্পূৰ্ণ ঋণ ৰেহাই; গাঁৱৰ ঋণ আৰু কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ আত্মহত্যাৰ অন্ত পেলোৱা । আত্মহত্যা কৰা সকলৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা । পিএমএফবিৱাই বিলুপ্ত কৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শস্য আৰু পশুধনৰ বীমা নিগম গঠন কৰা ।
বিদ্যুৎ ব্যক্তিগতকৰণ বিধেয়ক ২০২৫, বীজ বিধেয়ক ২০২৫, আৰু এন এফ এছ এ সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰ কৰা । সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰা । বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন বন্ধ কৰা ।
বলপূৰ্বকভাৱে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, নিগমৰ সপক্ষে মাটি একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰিব । LARR Act 2013 ৰ ভিত্তিত ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা । জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় বনবাসীৰ বাবে FRA 2006 আৰু আত্মশাসন আৰু জনজাতীয় আত্মশাসনৰ ওপৰত PESA 1996 কাৰ্যকৰী কৰা, আৰু অব্যৱহৃত মাটি কৃষকক ঘূৰাই দিয়া । চাৰিখন শ্ৰম সংহিতা বিলুপ্ত কৰি সকলো শ্ৰমিকক ন্যূনতম মজুৰি ৪২,০০০ টকা প্ৰদান কৰা ।
MGNREGA পুনৰ আৰম্ভ কৰা, ২০০ দিনৰ কাম আৰু ৭০০ টকাৰ মজুৰিৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা । ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰতিজন কৃষক আৰু কৃষি শ্ৰমিকক মাহিলী ২১ হাজাৰ টকাৰ পেঞ্চনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ বাবে সাৰ্বজনীন সামাজিক সুৰক্ষা আৰু বিনামূলীয়া জনস্বাস্থ্য সেৱাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত-নেপালৰ মাজত স্বাক্ষৰিত আঠখন বুজাবুজি চুক্তি : নেপাললৈ মোদীৰ ২৪ হাজাৰ কোটিৰ পেকেজ