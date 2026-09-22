ETV Bharat / bharat

কুৰুক্ষেত্ৰত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, প্ৰতিবাদকাৰীলৈ কন্দুৱা গেছ, পানী হিলৈ নিক্ষেপ আৰক্ষীৰ

ধান ক্ৰয় কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত শ্বাহবাদ পথ অৱৰোধ কৰি কৃষকৰ প্ৰতিবাদ । পানী হিলৈ, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ প্ৰয়াস আৰক্ষীৰ ।

Farmers protest in Kurukshetra: police use water cannon and resorted lathi charge
কুৰুক্ষেত্ৰত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, প্ৰতিবাদকাৰীলৈ কন্দুৱা গেছ, পানী হিলৈ নিক্ষেপ আৰক্ষীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কুৰুক্ষেত্ৰ: চৰকাৰী ধান ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত শ্বাহবাদ পথত কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিল্লী দিশে যোৱাৰ পথ অৱৰোধ কৰে । ইয়াৰ পিছতে কৃষকসকলক সেইস্থানৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ ওপৰত লাঠীচাৰ্জ কৰে । লগতে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ, পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰে । আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথ অৱৰোধ উঠাই লয় ।

কৃষকৰ প্ৰতিবাদ

কৃষকসকলে পূৰ্বতেই উল্লেখ কৰিছিল যে যদি ২০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ধান ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নকৰে, তেন্তে ২২ ছেপ্টেম্বৰত কৃষকসকলে শ্বাহবাদ পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । সেই অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা বৃহৎ সংখ্যক কৃষক শ্বাহবাদত একগোট হয় । ইয়াৰ মাজতে প্ৰশাসনে আলোচনাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু সেই আলোচনাৰ একো ফলাফল নোলাল । ফলত কৃষকসকল পথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু কৃষক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।

যমুনানগৰলৈ যোৱাৰ পথত স্থায়ী প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ

ইয়াৰ মাজতে কৃষক নেতা গুৰনাম চাডুনীয়ে কয়,"চৰকাৰে কৃষকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আহিছে । কৃষকসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ইয়াত উপস্থিত হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰক এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছিল । চৰকাৰী ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়া হৈছিল । সেয়ে আমি পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ওপৰত লাঠীচাৰ্জ কৰা হ'ল, কন্দুৱা গেছ, পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ল । যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী পূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি শ্বাহবাদৰ পৰা ব বৰাড়া যমুনানগৰৰ দিশে যোৱা পথচোৱাত দীঘলীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম ।"

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ

ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষক নেতা গুৰনাম সিং চাডুনীৰ নেতৃত্বত কৃষকসকল শ্বহীদ উদ্ধম সিং স্মাৰক হলত একত্ৰিত হয় । কৃষক সংগঠনে পথ অৱৰোধৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই । একেদৰে কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰে । গুৰনাম সিং চাডুনীয়ে কয় যে কৃষকসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা হোৱা নাই ।

কৃষকসকলে যোৱা কেইবামাহ ধৰি ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে । তেওঁ কয় যে চৰকাৰৰ দ্বাৰা ধান ক্ৰয় নকৰাৰ ফলত কৃষকসকল ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ।

গুৰনাম সিং চাডুনীয়ে কয়,"প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ৰাজেশ খুল্লাৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে দুৰ্নীতিৰ কৰি ধান ক্ৰয় কৰিছে । পূৰ্বেও আমি ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াৰে বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাও হৈছে । কিন্তু এইগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াগৰাকী মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে । কৃষকসকল ইয়াৰ ফলত ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে । আমি পথ অৱৰোধ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আমি পথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ । যদি লাঠীৰ কোব খাব লাগে, আমি লাঠীৰ কোব সহ্য কৰিম, কিন্তু কৃষকৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি যাম ।

কৃষকলৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সমৰ্থন

কৃষকসকলৰ মাজত উপস্থিত হৈ শ্বাহবাদৰ বিধায়ক ৰামকৰণ কালাই কয়,"কৃষকসকলৰ দাবী ন্যায্য দাবী । চৰকাৰে ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে, কিয়নো কৃষকসকলৰ শস্য পকি সাজু হৈ আছে । যদিও কোনোৱে পথ অৱৰোধ কৰিব নিবিচাৰে, কিয়নো আহ-যাহ কৰা লোকসকল সমস্যাত পৰে, কিন্তু ধান ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নোহোৱাক লৈ কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে । কিয়নো খেতিপথাৰত থকা ধান বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে । মই চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, যাতে চৰকাৰী ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ।"

লগতে পঢ়ক: বিহাৰৰ জুমই কন্যা নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত

বিহাৰৰ জুমইত হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...! কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড

TAGGED:

FARMERS PROTEST IN KURUKSHETRA
কৃষকৰ প্ৰতিবাদ
কুৰুক্ষেত্ৰ
কন্দুৱা গেছ
PADDY PROCUREMENT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.