নতুন বজাৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, এই নীতিক মোদীৰ এক ৰাষ্ট্ৰ, এক বজাৰ ধাৰণাৰ বিপৰীত আখ্যা

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৃষকসকলে নতুন নিয়ম প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনায়, যিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে কেইবাটাও উদ্বেগজনক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

নতুন বজাৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 11:04 AM IST

নতুন দিল্লী: হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলে শস্য বজাৰৰ নতুন নিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, এই নিয়মসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে তেওঁলোকে ৷ কৃষকসকলে কয় যে নতুন নিয়মে তেওঁলোকৰ নিজৰ শস্য বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা সীমিত কৰিব পাৰে আৰু কৰ্তৃপক্ষক অধিক নিয়ন্ত্ৰণ দিব পাৰে । তেওঁলোকৰ মতে এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ‘‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক বজাৰ’ৰ ধাৰণাটোৰ বিপৰীত, যাৰ অৰ্থ হ’ল কৃষকসকলে দেশৰ যিকোনো ঠাইতে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ স্বাধীনতা লাভ কৰিব ।

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৃষকসকলে নতুন নিয়ম প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনায়, যিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে কেইবাটাও উদ্বেগজনক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । নতুন নিয়মক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি হাৰিয়ানাৰ কৃষক চৌধুৰী ঘছিৰাম নৈনে ইটিভি ভাৰতক কয় যে এই নিয়মে কৃষকৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

তেওঁ কয়, ‘‘পৰিৱৰ্তনে তেওঁলোকৰ পছন্দৰ বজাৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ স্বাধীনতাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে, যিটো কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰচাৰ কৰা চৰকাৰৰ ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক বজাৰ’ৰ দৃষ্টিভংগীৰ মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধ বুলি অনুভৱ কৰে ।’’

পথাৰত শস্য চপোৱাত ব্যস্ত কৃষক (ANI)

তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এতিয়া কৃষকসকলে শস্যৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ শস্য কাক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়ে আগতীয়াকৈ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অসুবিধা বাঢ়িছে ।

হাৰিয়ানাৰ আন এজন প্ৰতিবাদী কৃষক বলৱান সিং নেহৰাই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, নতুন মাণ্ডী নিয়ম বিশেষকৈ মহিলা আৰু বৃদ্ধ কৃষকৰ বাবে এক বৃহৎ কষ্টত পৰিণত হৈছে । তেওঁ কয় যে নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া আৰু ক্লান্তিকৰ হৈ পৰিছে ।

“এই নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিজন কৃষকে ব্যক্তিগতভাৱে বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ, বাহনৰ নম্বৰ পঞ্জীয়ন আৰু চকুৰ স্কেনিঙৰ বাবে মাণ্ডীলৈ যাব লাগে । এই পদক্ষেপসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হয় ৷” তেওঁ লগতে কয় ।

নেহৰাই আৰু কয় যে বিশেষকৈ মহিলা কৃষকসকলে প্ৰায়ে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বজাৰত গভীৰ নিশালৈকে থাকিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় ।

এই উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কৰ্তৃপক্ষই কৃষকসকললৈ লিখা পত্ৰত কয় যে তেওঁলোকৰ অধীনস্থ মাণ্ডীসমূহত বজাৰ সমিতিৰ সচিবসকলক সহায় কৰিবলৈ হাৰিয়ানা কৌশল ৰোজগাৰ নিগম লিমিটেডৰ জৰিয়তে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু চৌকিদাৰকে ধৰি ঋতুভিত্তিক জনশক্তি নিয়োগ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও সকলো মাণ্ডী সচিবে ২০২৬ চনৰ ৰবি বিপণন বতৰ (RMS)ৰ বাবে নিজৰ পৰ্যায়ত অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে যাতে মসৃণ কাৰ্যকলাপ নিশ্চিত হয় । বিষয়াসকলে ব্যাখ্যা কৰে যে এই অতিৰিক্ত কৰ্মশক্তিয়ে মূলতঃ কৃষক বা তেওঁলোকৰ মনোনীতসকলৰ বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ কাম চম্ভালিব যাতে ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াত পলম নহয় ।

প্ৰায়ে নিশালৈকে শস্যৰ আগমন চলি থাকে বুলি বিবেচনা কৰি কৰ্তৃপক্ষই মণ্ডীবোৰ ২৪ ঘণ্টাই খোলা ৰখাৰ সিদ্ধান্তও লৈছে । উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰৱেশৰ সুবিধাৰ বাবে এতিয়া নিশাৰ সময়তো গেট পাছ প্ৰদান কৰা হ’ব ।

হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী কৃষক জিয়ালালে কয় যে নতুন মাণ্ডী নিয়ম কৃষকৰ অনুকূল নাছিল আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শস্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মসৃণ বিক্ৰীত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ‘‘আমি শনিবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলো, নিয়ম বাতিলৰ দাবী জনাইছিলো । আমি এই নতুন মাণ্ডী নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ, কিয়নো ইয়াৰ ফলত কৃষকক সহায় কৰাতকৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই কোনো পদক্ষেপ নলয় আগন্তুক দিনত আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰা হ’ব ।”

মাণ্ডীত ৰূপায়ণ কৰা নতুন বায়’মেট্ৰিক ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত কৃষকসকলে কেইবাটাও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । বহুতে মহিলা আৰু বৃদ্ধকে ধৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ব্যক্তিগত ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অসুবিধাৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে, যিয়ে বিশেষকৈ মাণ্ডীত দেৰিকৈ থাকিবলগীয়া হোৱা মহিলাসকলৰ বাবে সুৰক্ষাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও উৎপাদিত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো বহু কৃষকে নম্বৰ প্লেট নথকা ম’হৰ গাড়ীৰ দৰে মটৰচালিত পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত পঞ্জীয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা মানি চলাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।

বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰিকৰী অসুবিধা উল্লেখযোগ্য, বিশেষকৈ যিসকল বৃদ্ধ কৃষকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ ধৰিব পৰাটো কঠিন আৰু চকুৰ স্কেনিঙৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰা চকুৰ ছানি পৰা কৃষকৰ বাবে । মাণ্ডীত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো—বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাহন স্কেনিংলৈকে- প্ৰতিজন কৃষকৰ বাবে প্ৰায় ২০-২৫ মিনিট সময় লাগে, যাৰ ফলত এটা সময়ত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা কৃষকৰ সংখ্যা সীমিত হৈ পৰে আৰু বাহিৰত দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ সৃষ্টি হয় ।

ভূমিৰ ৰেকৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা আৰু ‘মেৰী ফছল মেৰা ব্যোৰা আঁচনি’ৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা আদি সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এতিয়াও শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত থকাটো প্ৰয়োজন, আগতে বৃদ্ধ কৃষকে কম বয়সীয়া প্ৰতিনিধি পঠিয়াব পাৰিছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

