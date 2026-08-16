দিল্লীলৈ কৃষকৰ পদযাত্ৰা: পঞ্জাব-হাৰিয়ানা সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী

দিল্লীলৈ কৃষকৰ পদযাত্ৰা: পঞ্জাব-হাৰিয়ানা সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী
কৃষকসকলে পদযাত্ৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে খানৌৰী-দাতা সিংৱালা সীমান্তত জিন্দ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিছে ।
Published : August 16, 2026 at 7:38 PM IST
জিন্দ : দেশত পুনৰ আন্দোলনৰ দিশে আগবাঢ়িছে কৃষক ৷ দেওবাৰে ৫১ জনীয়া কৃষকৰ এটা দলে প্ৰায় ২০০ জন কৃষকৰ সৈতে এক সমদল উলিওৱাৰ কথা আছিল । ২৯ আগষ্টৰ ভিতৰত কৃষকসকলে যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা । কৃষকসকলে পদযাত্ৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতে খানৌৰী-দাতা সিংৱালা সীমান্তত জিন্দ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিছে । দিল্লীলৈ কৃষকৰ পদযাত্ৰা ৰোধ কৰাৰ বাবে নৰৱানা খাল দলঙৰ পৰা সীমান্ত অঞ্চললৈ ব্যাপক আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
কৃষকৰ পদযাত্ৰা : আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে স্পৰ্শকাতৰ স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ বহিৰ্ভূত কৃষক সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্বত আছে কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দলেৱালে । কৃষক সংগঠনৰ মতে, ৫১ জন মুখ্য কৃষকে এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২০০ জন কৃষকে দিল্লী অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰিব ।
অহা ২৯ আগষ্টত তেওঁলোক দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা । ইতিমধ্যে এই পদযাত্ৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
নৰৱানা খাল দলঙত কঠোৰ সতৰ্কতা : কৃষকৰ পদযাত্ৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৰৱানা খাল দলঙৰ সমীপত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । শক্তিশালী পকী বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে । পানী হিলৈ আৰু বজ্ৰ বাহনো নিয়োগ কৰা হৈছে । কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ দলে অহৰহ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ।
প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে । সীমান্ত অঞ্চল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা পথসমূহতো চোৰাংচোৱাগিৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে । আৰক্ষী বিষয়াসকলে নিয়োজিত জোৱানসকলক আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ।
কৃষক নেতাসকলৰ মতে আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা কৃষক শুভকৰণৰ স্মৃতিত এই পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত কৃষকৰ বাকী থকা দাবীসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব । ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল কৰাকে ধৰি অন্যান্য বিষয়তো কৃষকসকলে মাত মাতিব ৷
কৃষক সংগঠনসমূহে দিল্লীলৈ পদযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাটো প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান । এই কাৰণেই নৰৱানা খাল দলং আৰু খানৌৰী সীমান্ত অঞ্চলত ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ছোনিয়া গান্ধী, কংগ্ৰেছে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক, অন্যথা দেশবাসীয়ে মাফ নকৰে কংগ্ৰেছক: অমিত শ্বাহ