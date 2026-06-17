পত্নী প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ! পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া কৃষকে ২০ দিনতে সাজি উলিয়ালে চলন্ত খটখটি

পত্নী প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ! পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া কৃষকে ২০ দিনতে সাজি উলিয়ালে চলন্ত খটখটি
পত্নীয়ে আঠু বিষৰ বাবে ভালদৰে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল । সেইবাবে ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কৰিলে এই কাম ।
Published : June 17, 2026 at 2:57 PM IST
পূব গোদাবৰী (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): কৃষকজনৰ নাছিল কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা । তথাপি পত্নীপ্ৰেমৰ বাবে কম খৰচতে তেওঁ ঘৰতে সাজি উলিয়ালে এস্কেলেটৰ (চলন্ত খটখটি)। এতিয়া গাঁওখনৰ লোকসকলৰ মাজত এই কৃষকজনৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু পত্নীৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰমক লৈ চৰ্চা চলিছে ।
কৃষকজনৰ নাম ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডী । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পূব গোদাবৰী জিলাৰ আৰ্টামুৰু গাঁৱৰ লোকজনে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে অধ্য়য়ন কৰিছিল । তেওঁ এই এস্কেলেটৰ সাজি উলিওৱাৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী । ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীৰ পত্নীৰ আঠুত প্ৰচণ্ড বিষ হোৱা বাবে ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল । খটখটিৰে ঘৰৰ ওপৰলৈ উঠাত অসুবিধা হয় । পত্নীৰ এই বেদনা সহিব নোৱাৰি এস্কেলেটৰৰ কথা ভাবিলে; কিন্তু যিকোনো কোম্পানীৰ এস্কেলেটৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় বহু টকাৰ । সেই বাবে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে নিজেই এইটো নিৰ্মাণ কৰিব ।
ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা লাভ কৰা নাছিল যদিও পত্নী প্ৰেম আৰু মনৰ অদম্য় হেঁপাহৰ বাবে আগবাঢ়িল এস্কেলেটৰ (চলন্ত খটখটি) সাজিবলৈ । বিদ্যুৎচালিত যন্ত্ৰ আৰু যান্ত্ৰিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সাজিলে এই এস্কেলেটৰটো । মাত্ৰ ২০ দিনতেই তেওঁ এইটো সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ ব্য়য় হ'ল ৭০ হাজাৰ টকা । তেওঁৰ এই উদ্ভাৱনৰ পিছতেই গাঁৱৰ লোকসকলে চাবৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰত ভিৰ কৰেহি । এতিয়া গাঁওবাসীও আনন্দিত ।
এই সৃষ্টিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কয়, "মই শৈশৱৰ পৰাই বৈদ্যুতিন সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী । যেতিয়া মোৰ পত্নীয়ে বিষৰ বাবে খটখটি বগাবলৈ কষ্ট পাইছিল তেতিয়া মই প্ৰায়োগিক সমাধান বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো । সেয়েহে মই নিজৰে এই মেচিনটোৰ ডিজাইন কৰিছিলো ।"
এস্কেলেটৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ ১.৫ এইচপিৰ এটা বৈদ্যুতিক মটৰ, বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ধাতু , বেয়াৰিং, বৈদ্যুতিক ৱায়াৰ, দুটা ষ্টপাৰ আৰু সুচল তথা নিৰাপদ ব্যৱহাৰৰ বাবে তিনিটা অ'টো-ষ্টপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । তেওঁৰ মতে এই মেচিনটো ব্য়ৱহাৰ কৰিবলৈ সামান্য় বিদ্যুৎ ব্য়য় হয় । এই চলন্ত খটখটিয়ে ৩০০ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত উত্তোলন কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক:ৰঙা চিঠিৰ বাকচ আকৃতিৰ ডাকঘৰে কৰি তুলিছে নষ্টালজিক, লাখ লাখ মূল্যৰ ডাকটিকট বিক্ৰী
আধুনিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শীৰ্ষৰ ২০খন ভাৰতীয় চহৰ, উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বেংগালুৰুৰ আধিপত্য