ETV Bharat / bharat

পত্নী প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ! পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া কৃষকে ২০ দিনতে সাজি উলিয়ালে চলন্ত খটখটি

পত্নীয়ে আঠু বিষৰ বাবে ভালদৰে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল । সেইবাবে ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কৰিলে এই কাম ।

Farmer Builds Home-Made Escalator for Wife with Knee Pain: Class 5-Educated Innovator Creates Low-Cost Stair Lift in Just 20 Days
কৃষকে কম খৰচতে ২০ দিনতেই সাজি উলিয়ালে চলন্ত খটখটি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পূব গোদাবৰী (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): কৃষকজনৰ নাছিল কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা । তথাপি পত্নীপ্ৰেমৰ বাবে কম খৰচতে তেওঁ ঘৰতে সাজি উলিয়ালে এস্কেলেটৰ (চলন্ত খটখটি)। এতিয়া গাঁওখনৰ লোকসকলৰ মাজত এই কৃষকজনৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু পত্নীৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰমক লৈ চৰ্চা চলিছে ।

কৃষকজনৰ নাম ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডী । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পূব গোদাবৰী জিলাৰ আৰ্টামুৰু গাঁৱৰ লোকজনে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে অধ্য়য়ন কৰিছিল । তেওঁ এই এস্কেলেটৰ সাজি উলিওৱাৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী । ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীৰ পত্নীৰ আঠুত প্ৰচণ্ড বিষ হোৱা বাবে ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল । খটখটিৰে ঘৰৰ ওপৰলৈ উঠাত অসুবিধা হয় । পত্নীৰ এই বেদনা সহিব নোৱাৰি এস্কেলেটৰৰ কথা ভাবিলে; কিন্তু যিকোনো কোম্পানীৰ এস্কেলেটৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় বহু টকাৰ । সেই বাবে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে নিজেই এইটো নিৰ্মাণ কৰিব ।

Farmer Builds Home-Made Escalator for Wife with Knee Pain: Class 5-Educated Innovator Creates Low-Cost Stair Lift in Just 20 Days
ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডী (ETV Bharat)

ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা লাভ কৰা নাছিল যদিও পত্নী প্ৰেম আৰু মনৰ অদম্য় হেঁপাহৰ বাবে আগবাঢ়িল এস্কেলেটৰ (চলন্ত খটখটি) সাজিবলৈ । বিদ্যুৎচালিত যন্ত্ৰ আৰু যান্ত্ৰিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সাজিলে এই এস্কেলেটৰটো । মাত্ৰ ২০ দিনতেই তেওঁ এইটো সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ ব্য়য় হ'ল ৭০ হাজাৰ টকা । তেওঁৰ এই উদ্ভাৱনৰ পিছতেই গাঁৱৰ লোকসকলে চাবৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰত ভিৰ কৰেহি । এতিয়া গাঁওবাসীও আনন্দিত ।

এই সৃষ্টিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ছত্তি শিৱ নাৰায়ণ ৰেড্ডীয়ে কয়, "মই শৈশৱৰ পৰাই বৈদ্যুতিন সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী । যেতিয়া মোৰ পত্নীয়ে বিষৰ বাবে খটখটি বগাবলৈ কষ্ট পাইছিল তেতিয়া মই প্ৰায়োগিক সমাধান বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো । সেয়েহে মই নিজৰে এই মেচিনটোৰ ডিজাইন কৰিছিলো ।"

এস্কেলেটৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ ১.৫ এইচপিৰ এটা বৈদ্যুতিক মটৰ, বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ধাতু , বেয়াৰিং, বৈদ্যুতিক ৱায়াৰ, দুটা ষ্টপাৰ আৰু সুচল তথা নিৰাপদ ব্যৱহাৰৰ বাবে তিনিটা অ'টো-ষ্টপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । তেওঁৰ মতে এই মেচিনটো ব্য়ৱহাৰ কৰিবলৈ সামান্য় বিদ্যুৎ ব্য়য় হয় । এই চলন্ত খটখটিয়ে ৩০০ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত উত্তোলন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰঙা চিঠিৰ বাকচ আকৃতিৰ ডাকঘৰে কৰি তুলিছে নষ্টালজিক, লাখ লাখ মূল্যৰ ডাকটিকট বিক্ৰী

আধুনিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শীৰ্ষৰ ২০খন ভাৰতীয় চহৰ, উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বেংগালুৰুৰ আধিপত্য

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা
এস্কেলেটৰ
FARMER INNOVATOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.