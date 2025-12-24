ETV Bharat / bharat

প্ৰতিভাৰ ফলত সলনি হ'ল ভাগ্য, শ্ৰমিকৰ পৰা ব্যৱসায়ী হোৱালৈ অৰুণৰ সফলতাৰ এক কাহিনী

ঘাঁহ আৰু খেজুৰৰ পাতেৰে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় । এতিয়া ৭০ গৰাকী মহিলাক সংস্থাপন দিছে এজন লোকে । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

শ্ৰমিকৰ পৰা ব্যৱসায়ী হ'ল এজন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 4:31 PM IST

5 Min Read
ফৰিদাবাদ: বৰ্তমান ফৰিদাবাদত চলি আছে সৰস মেলা । প্ৰতিভাৰ অদ্ভুত সংগম দেখা পোৱা গৈছে এই মেলাত । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কলাকাৰসকলে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা । এই মেলাতে পোহৰলৈ আহিছে এনে এক সংগ্ৰামৰ কাহিনী, যি সংগ্ৰামে বৰ্তমান লাভ কৰিছে সফলতা । এই সফলতাৰ কাহিনী ওড়িশা প্ৰতিভাধৰ অৰুণৰ ।

আচলতে, অৰুণ প্ৰথমতে আছিল এগৰাকী শ্ৰমিক, কিন্তু এতিয়া তেওঁ পৰিণত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীলৈ । অৰুণে ঘাঁহ আৰু খেজুৰৰ পাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভিন্ন ভিন্ন সামগ্ৰী, যিসমূহ দেখাত অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় আছিল লগতে দীৰ্ঘস্থায়ী ।

পাতেৰে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়:

ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হয় সৰস মেলাত । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কলাকাৰ অৰুণক তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী জানিব খোজাত তেওঁ কয়,"মই দেশৰ চুকে-কোণে এনেধৰণৰ মেলাত নিজে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাওঁ । ওড়িশাতে থাকি মই ঝাও বন আৰু খেজুৰৰ পাতেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰোঁ, যাৰ ভিতৰত আছে প্ৰধানতঃ মহিলাসকলৰ বেগ, ট্ৰে, ফুলদানি, বাস্কেট, ডাষ্টবিন, কাৰ্পেট আদি ।"

নিজৰ বিপণীৰ সন্মুখত অৰুণ (ETV Bharat Assam)

২০০৫ চনত কৰিছিল আৰম্ভ:

অৰুণে পুনৰ কয়,"২০০৫ চনৰ পৰা মই এই কাম কৰি আহিছোঁ ।২০১৭ চনত মই এই কামত সফলতা লাভ কৰোঁ । মই নিৰ্মাণ কৰা এই সামগ্ৰীৰসমূহৰ দাম আৰম্ভণিতে আছিল ৩০ টকা । এতিয়া মই নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীৰ দাম ২২০০ টকালৈকে পাওঁ । মোৰ এই কামৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত মই নিৰন্তৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ । ইয়াৰ পিছত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মোক ২ লাখৰো অধিক টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰে ।"

শ্ৰমিকৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ যাত্ৰা:

অৰুণে কয়,"২০০৫ চনৰ পূৰ্বে মই এজন শ্ৰমিক আছিলোঁ । বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যলৈ গৈ কোম্পানীসমূহত কাম কৰিছিলোঁ । হাজিৰা কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত সঠিকভাৱে ভৰণ-পোষণ দিব পৰা নাছিলোঁ । ইয়াৰ মাজতে যেতিয়া মই এবাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই এই কলাৰ বিষয়ে বুজ লওঁ আৰু তাৰ পিছত মই এই কলা শিকি-বুজি লওঁ । লাহে লাহে মই এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ । মানুহে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ ভাল পালে আৰু বজাৰত বিক্ৰী হ'বলৈ ধৰিলে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এবাৰ মোৰ জিলাতে এনেধৰণৰ এখন মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত ডিএম চাহাবে মই বনোৱা সামগ্ৰীসমূহ পচন্দ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ মোক সমৰ্থন কৰে আৰু পিছত জিলাখনত য'তেই মেলা হয় তাতেই তেওঁ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰে । ইয়াৰ পাছত মোৰ কাম বাঢ়িবলৈ ধৰে । এতিয়া মই মাহত এক লাখৰো অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ।"

পূৰ্বত ভাল এতিয়াৰ অৱস্থা:

অৰুণে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সময় সুঁৱৰি আবেগিক হৈ পৰে । তেওঁ কয়,"প্ৰথমে মোৰ হাতত ইমানো ধন নাছিল যে মই মোৰ সন্তানক পঢ়াব পাৰোঁ । কিন্তু আজি মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল । এতিয়া মোৰ এটা ল'ৰাই এখন ডাঙৰ মহাবিদ্যালয়ত চফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে । এই ব্যৱসায়ৰ ধনেৰেই মই মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াও পাতিলোঁ ।"

অৰুণে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

৭০ গৰাকী মহিলাক দিছে সংস্থাপন:

অৰুণে জনাই,"প্ৰথমে মই অকলেই এই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ,কিন্তু লাহে লাহে কিছু কিছু মহিলাক নিজৰ লগ জড়িত কৰি লওঁ । আজি প্ৰায় ৭০ গৰাকী এনে মহিলা আছে যি মোৰ লগত এই কাম কৰি আছে । সেই মহিলাসকলক মই সংস্থাপন দিছোঁ । কামৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মই পইচা দিওঁ । এই মহিলাসকলে মোৰ ঘৰলৈ আহি কাম কৰে । কোনোগৰাকীয়ে ৪ ঘণ্টা,আন কোনোগৰাকীয়ে ৫ ঘণ্টা কাম কৰে । কিছু এনে মহিলাও আছে যি আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী লৈ গৈ ঘৰতে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে, কিয়নো এই মহিলাসকলে এই কামৰ লগতে ঘৰৰ কামসমূহো কৰিব লাগে । আজি এই মহিলাসকলে মোৰ ইয়াত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি ঘৰ চলাই আছে । এইদৰে প্ৰায় ৭০ গৰাকী মহিলা মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে । "

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান দেশজুৰি বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ মেলাৰ আয়োজিত হৈ আছে, য'ত অৰুণ নিজেই যায় । ইয়াৰ উপৰি একেলগে বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ মেলা আয়োজিত হয়, তেতিয়া অৰুণে সহকৰ্মীসকলক সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে পঠিয়াই দিয়ে । যিদৰে এই সৰস মেলা বৰ্তমান চাৰিখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ।

চাৰিওখন ৰাজ্যত অৰুণৰ ষ্টল খোলা আছে । এই ষ্টলসমূহত অৰুণে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈ আছে । একেদৰে অৰুণে নিৰ্মাণ কৰা এই সামগ্ৰী অনলাইনতো উপলব্ধ, যাৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে । আজি অৰুণৰ কাহিনী অন্য লোকৰ বাবেও এক প্ৰেৰণা ।

ইটিভি ভাৰত অসম
