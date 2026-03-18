ডাইনীৰ সন্দেহত একে পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যক হত্যা
আকৌ ডাইনী সন্দেহত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷ আৰক্ষীয়ে তিনিজন সন্দেহযুক্ত লোকক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
Published : March 18, 2026 at 7:49 AM IST
গোড্ডা (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ গোড্ডা জিলাৰ দেৱদাণ্ড থানা এলেকাৰ অন্তৰ্গত ডাংগা টোলাত মঙলবাৰে ডাইনীৰ সন্দেহত একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যক চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যা কৰা হয় ৷ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷
কি কয় গোড্ডা আৰক্ষীয়ে
গোড্ডাৰ এছ ডি পি অ’ অশোক প্ৰিয়াদৰ্শীয়ে কয় যে প্ৰাথমিক তদন্তত গোচৰটো অন্ধবিশ্বাস আৰু ডাইনীৰ সৈতে জড়িত যেন লাগে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "ঘটনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে বিশেষ দল গঠন কৰা হৈছে ৷ সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।"
আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, নিহত কেইজনক দৰবাৰী মুৰ্মু (৫০), পত্নী মাক্কু বাস্কি (৪৫) আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ জীতনাৰায়ণ মুৰ্মু (১২) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ তিনিজন সন্দেহযুক্ত লোকক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ভুক্তভোগীৰ আত্মীয় আৰু গাঁওবাসীৰ বক্তব্যও আৰক্ষীয়ে লিপিবদ্ধ কৰিছে ৷
দোষীক কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী গাঁওবাসীৰ
ইফালে মৃত লোককেইজনৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঝাৰখণ্ডত ডাইনীৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ ১০ মহীয়া পুত্ৰক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । মহিলাগৰাকীৰ স্বামীকো আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁক গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ তেওঁ বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।