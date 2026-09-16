ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত মধ্য়প্ৰদেশ এছটিএফৰ অসম সংযোগৰ তথ্য; বাংলাদেশীৰ লিংক?

ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত মধ্য়প্ৰদেশ এছটিএফৰ অসম সংযোগৰ তথ্য; বাংলাদেশীৰ লিংক?
ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত মধ্যপ্ৰদেশ এছটিএফে লাভ কৰিছে ৭০ ভুৱা পাছপ’ৰ্টৰ ভিতৰত ৫৭ খনত বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনা! তদন্তই কলকাতা আৰু অসম তথা বাংলাদেশীৰ সংযোগ লাভ...
Published : September 16, 2026 at 1:44 PM IST
ভূপাল : মধ্যপ্ৰদেশত ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত এক ডাঙৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । এই গোচৰত বাংলাদেশী সংযোগ পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এছটিএফৰ ৬টা পৃথক পৃথক দলে তদন্ত কৰি আছে। এই তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে ৭০ খন ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্টৰ ভিতৰত ৫৭ খন বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৪০ খন ভূপালৰ বৌদ্ধ মঠ আৰু ১৭ খন গোৱালিয়ৰৰ বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনাত ছপা হৈছিল ।
আনহাতে, এই ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ৰিয়াল চৌধুৰীয়ে সোধা-পোছাৰ সময়ত আন বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে মধ্যপ্ৰদেশ এছটিএফৰ দল অসম তথা আন ৫টা পৃথক স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ ।
বাংলাদেশী অভিযুক্তৰ নথি-পত্ৰ অসমত তৈয়াৰ কৰাৰ সন্দেহ
ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত বাংলাদেশ সংযোগৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এছটিএফৰ তদন্তৰ পৰিসৰ এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা গৈ অসমলৈ ব্যাপ্ত হৈছে। এছটিএফৰ এটা দল তদন্তৰ বাবে অসমৰ কামৰূপ জিলাত উপস্থিত হৈছে ।
দলটোৱে ইয়াত মাষ্টাৰমাইণ্ড ৰিয়াল চৌধুৰীৰ নথি-পত্ৰ, তেওঁৰ ঘৰ আৰু ভাৰতত তৈয়াৰ কৰা নথি-পত্ৰৰ মাজত সংযোগৰ তদন্ত কৰি আছে । মূল অভিযুক্ত এজন বাংলাদেশী নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰমাণো দলটোৱে লাভ কৰিছে । তেওঁৰ হাতত এছটিএফে যি নথি লাভ কৰিছে সেয়া অসমত বনোৱা হৈছিল নেকি? তাৰো তদন্ত চলি আছে ।
বাংলাদেশৰ পৰা অসম আৰু তাৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশ
স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰিয়াল চৌধুৰী যে বাংলাদেশী নাগৰিক তাত কোনো সন্দেহ নাই । অভিযুক্তই কামৰূপ জিলাস্থিত নিজৰ ঘৰৰ সৈতে জড়িত ভুৱা তথ্যও বনাইছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ বৈতুলত উপস্থিত হয় আৰু ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট বনোৱা চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হয় ।
এছটিএফে অভিযুক্তক বৈতুলৰ পৰায়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এছটিএফে এতিয়া অসমত কাৰ সহায়ত এই জাল নথি তৈয়াৰ কৰিছিল সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । লগতে ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত তেওঁ কাৰ সৈতে মিলি এই ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্টৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল তাৰ সন্ধান কৰি আছে । বাংলাদেশৰ পৰা অসম আৰু তাৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশলৈকে এই নেটৱৰ্কৰ জাল বিয়পি আছে ।
বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনাত ৫৭ খন পাৰ্ছপ'ৰ্ট
তদন্তৰ সময়ত প্ৰকাশ পোৱা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপাল আৰু গোৱালিয়ৰৰ বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনা ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ভূপালৰ এক বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনাত ৪০ খন পাছপ'ৰ্ট বনোৱা হৈছিল ।
আনহাতে, গোৱালিয়ৰৰ ডবৰাস্থিত বৌদ্ধ মঠৰ ঠিকনাত ১৭ খন ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট বনাইছিল । এই পাছপ'ৰ্টৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক বৌদ্ধ ধৰ্মীয় হিচাপেই দেখুওৱা হৈছে । এতিয়া এছটিএফে এইটো জানিবলৈ বিচাৰি আছে যে এই মঠৰ ঠিকনা অভিযুক্তই কেনেকৈ লাভ কৰিলে । এই ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোন নেটৱৰ্কৰ সহায় কৰিছিল আৰু পাছপ'ৰ্টৰ আবেদনৰ সময়ত কাৰ কাৰ ভুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি বৈতুল, ছিণ্ডৱাৰা আৰু পাণ্ডুৰ্ণত বনোৱা ১৩ খন পাছপ'ৰ্টো তদন্তৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
তদন্তৰ আওতাত ৭০ ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্টৰ উপৰি আন ১৩ খন
- ভূপাল - ৪০
- ডবৰা - ১৭
- বৈতুল - ১১
- ছিণ্ডৱাৰা - ১
- পাণ্ডুৰ্ণ - ১
তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে এই আটাইকেইখন পাছপ'ৰ্ট ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত বনোৱা হৈছিল ।
এতিয়ালৈকে ৪ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ
এছটিএফৰ জিআইজি ৰাহুল কুমাৰ লোঠাই জনোৱা মতে, "ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰত এছটিএফে এতিয়ালৈকে ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৰিয়াল চৌধুৰী হৈছে ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত । আনহাতে, বিপ্লৱ অধিকাৰী হৈছে এই নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত এজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি । তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টৰ ভ্ৰমণ ইতিহাস সন্দেহজনক । জয় চৌধুৰী নামৰ সন্দেহজনক ব্যক্তিজনক নাগপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টত গুজৰাটৰ ঠিকনা আছে । ইফালে প্ৰিংক চৌধুৰী নামৰ আন এজন ব্যক্তিক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অৱশ্যে তেওঁ মূলত কলকাতাৰ বাসিন্দা । সোধা-পোছাৰ সময়ত নেটৱৰ্কৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ৰিয়াল চৌধুৰীৰ পৰা ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত আন লোকৰো তথ্য গোটাই থকা হৈছে ।"
২৫ হাজাৰ টকাত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট
এছটিএফে জনোৱা অনুসৰি, অভিযুক্তই সোধা-পোছাৰ সময়ত জনাইছে যে তেওঁ এখন পাছপ'ৰ্ট বনোৱাৰ নামত ২০-২৫ হাজাৰ টকা লৈছিল । এছটিএফৰ ডিআইজিয়ে জনোৱা অনুসৰি, এই ধন কাৰ কাৰ পকেটত সোমাইছিল আৰু ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাছপ'ৰ্ট জাৰি কৰালৈকে নেটৱৰ্কত কোন কোন ব্যক্তিয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত চলি আছে ।
চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো তদন্ত
এছটিএফৰ ডিআইজি ৰাহুল কুমাৰে কয়, "ভুৱা নথিৰ ভিত্তিত পাছপ'ৰ্ট বনোৱাৰ সময়ত নথি-পত্ৰৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা বিষয়াৰ ভূমিকা আছিল নেকি তাৰো তদন্ত চলি আছে । যদি ভেৰিফিকেচনৰ সময়ত কোনো অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । অৱহেলা কৰা সন্দৰ্ভতো গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব । এই ভুৱা পাৰ্ছপ'ৰ্টৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে, তেন্তে তেৱোঁ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব ।"