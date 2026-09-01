সৰিয়হৰ ডুলিতে ভূত ! পঞ্জাব নেশ্ব'নেল বেংকত ওলাল ১৭ কোটি টকাৰ জাল নোট

সৰিয়হৰ ডুলিতে ভূত ! পঞ্জাব নেশ্ব'নেল বেংকত ওলাল ১৭ কোটি টকাৰ জাল নোট
৫ আগষ্টত পিএনবিৰ নোট লকাৰৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জয়পুৰ লকাৰলৈ ১১.৫০ কোটি প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে বিষয়টো পোহৰলৈ আহে ।
Published : September 1, 2026 at 5:23 PM IST
ছাহাৰানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাহাৰনপুৰ জিলাৰ ঘণ্টাঘৰস্থিত পঞ্জাব নেশ্ব'নেল বেংকৰ শাখাৰ কাৰেন্সী চেষ্ট অৰ্থাৎ নোট লকাৰত উদ্ধাৰ হোৱা জাল নোটৰ মূল্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত প্ৰায় ৭.৪০ কোটি টকাৰ জাল নোট পোৱা গৈছে যদিও শেহতীয়া বাতৰি অনুসৰি এই সংখ্যা প্ৰায় ১৭ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
কোটি কোটি টকাৰ জাল নোট বেংকৰ নোট লকাৰত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ এতিয়া গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে । এই কাণ্ড প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বেংক, আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ত তদন্ত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ।
বিষয়টো পোহৰলৈ ৫ আগষ্টত আহে যেতিয়া পিএনবিৰ নোট লকাৰৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জয়পুৰ লকাৰলৈ প্ৰায় ১১.৫০ কোটি টকা প্ৰেৰণ কৰা হয় । জয়পুৰ লকাৰত গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ৪,৩০,৯০০ টকা কম ধৰা পৰে আৰু পিএনবি মীৰাটৰ বিষয়াসকলক বিষয়টো জনোৱা হয় ।
ইয়াৰ পিছতে বেংকৰ মুখ্য পৰিচালক তথা তদন্তকাৰী বিষয়া অৰুণ কুমাৰ চৌবেক বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে ছাহাৰনপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তদন্তত এই কাৰ্যত নোট লকাৰত কাম কৰা অংশকালীন গৃহকৰ্মী বিশাল কুমাৰ জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
বেংকৰ বিষয়াসকলৰ মতে, বিশালক মুদ্ৰাৰ নোটৰ বাণ্ডিল কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । তদন্তত দেখা গ’ল যে তেওঁ বাণ্ডিলবোৰৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াই আনিছিল । এই কাৰ্য চিচিটিভি কেমেৰাতো বন্দী হৈছিল ।
এই ধন কমকৈ ওলোৱা কথাটো আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতে বেংকটোৱে ৯ আগষ্টত নোট লকাৰৰ বিশদ অডিট আৰম্ভ কৰে । নোট গণনা আৰু পৰীক্ষণৰ সময়ত তদন্তকাৰীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট আৱিষ্কাৰ কৰে ।
প্ৰথমাৱস্থাত সোমবাৰে আৱিষ্কাৰ হোৱা জাল নোটৰ মূল্য প্ৰায় ৭.৪০ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছিল যদিও তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে এই পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এতিয়া খবৰ আহিছে যে এই ধনৰাশি প্ৰায় ১৭ কোটি টকা হ’ব পাৰে । বেংকৰ দ্বাৰা মুদ্ৰাৰ বিস্তৃত অডিট এতিয়াও চলি আছে । গতিকে চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা আৰু পৃথক হ’ব পাৰে ।
তদন্তৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ বিভাগীয় পৰিচালক ৰবি কুমাৰ কাঞ্চে, নোট লকাৰৰ পৰিচালক সুশীল কুমাৰ আৰু যমুনানগৰ-জগধৰি (হাৰিয়ানা)ৰ নোট লকাৰৰ পৰিচালক অমিত কুমাৰৰ নাম পোহৰলৈ আহে । তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰিছে ।
বেংকৰ মতে, বিষয়াসকলৰ সঁহাৰি সন্তোষজনক নাছিল । ফলত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । ২৯ আগষ্টৰ সন্ধিয়া সদৰ বজাৰ থানাত তিনিওজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰা হয় আৰু গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
বেংকটোৱে তিনিওজন মেনেজাৰক নিলম্বন কৰা বুলিও ঘোষণা কৰে । কিন্তু তেওঁলোক জড়িত থকাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ আৰু জাল নোটসমূহ নোট লকাৰত কি পদ্ধতিৰে সোমাল সেই বিষয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে প্ৰকাশ পাব ।
জয়পুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এটা নোটৰ চালানত লাখ লাখ টকা কম থকাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতে অংশকালীন গৃহকৰ্মী বিশাল কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে পৃথকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বেংকৰ আভ্যন্তৰীণ তদন্ত আৰু চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নোটৰ বাণ্ডিলৰ পৰা নগদ ধন আঁতৰোৱাৰ অভিযোগ । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু বেংকে তেওঁৰ সেৱা বন্ধ কৰি দিছে ।
গৃহকৰ্মীগৰাকীৰ চুৰি আৰু লকাৰত কোটি কোটি মূল্যৰ জাল নোট আৱিষ্কাৰৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি, বা এই দুটা ঘটনাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নেকি সেয়া এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিৰ্ণয় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়- কোটি কোটি টকাৰ জাল নোট কেনেকৈ লকাৰ পালেহি ? নোট লকাৰসমূহে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন পৰিচালনা কৰে, যিটো প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰট’কল অনুসৰণ কৰি অন্য শাখা বা আৰবিআইৰ নোট লকাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাটো কেৱল গাফিলতিয়ে নহয়, তাতকৈ বহু বেছি গুৰুতৰ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
ডিআইজি অভিষেক সিঙে কয় যে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে জাল নোটসমূহ বেলেগ বেংকৰ শাখাৰ সৈতে সংযুক্ত আন কোনো নোট লকাৰৰ জৰিয়তে আহিছিল নে আন কোনো পৰ্যায়ত বেংকিং চেনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ কাম কৰি আছে । তদন্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ জড়িত হৈ আছে, সেইটো হৈছে নোট পৰীক্ষা কৰা মেচিন ।
যদি সঁচাকৈয়ে মেচিনৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তেন্তে কোটি কোটি টকাৰ জাল নোট কিয় ধৰা নপৰিল সেই লৈয়ো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । যদি সেইবোৰ মেচিনেৰে পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল, তেন্তে এই কাৰ্যৰ বাবে কোন দায়ী আছিল ? ইয়াৰ উপৰি নগদ ধনৰ গতিবিধি, বাণ্ডিল, ছীল, বেংক ৰেজিষ্টাৰ, গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰু চিচিটিভি ফুটেজৰ ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে নগদ ধনখিনি অহাৰ তাৰিখ, কোনে গণনা কৰিছিল, কোনটো মেচিন পৰীক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু কোনজন বিষয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কথা নিৰ্ণয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ।
বিষয়টোৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিআইজি অভিষেক সিং, জিলা দণ্ডাধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ চৌহান আৰু এছএছপিয়ে ছোফিয়া মাৰ্কেটস্থিত পিএনবিৰ নোট লকাৰ পৰিদৰ্শন কৰে । বিষয়াসকলে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা, নগদ ধন পৰিচালনাৰ পদ্ধতি আৰু নোট পৰীক্ষণ প্ৰট’কলৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে । লগতে বেংকৰ বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰাসংগিক ৰেকৰ্ড আৰু নথি-পত্ৰ সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰে ।
গোচৰ পঞ্জীয়নৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে । বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠনৰ কথাও বিবেচনা কৰা হৈছে । দলটোৱে অভিযুক্তৰ যোগাযোগ আৰু সম্ভাৱ্য আত্মগোপন স্থানৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে ।