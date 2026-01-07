মাজনিশা দিল্লীত উচ্ছেদৰ সময়তে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি; কেইবাগৰাকী আৰক্ষী আহত

মাজনিশা দিল্লীত উচ্ছেদৰ সময়তে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি; কেইবাগৰাকী আৰক্ষী আহত
পৌৰ নিগমৰ লোক আৰু আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ দুষ্কৃতিকাৰীৰ । ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো লোকক আৰক্ষীয় আটক কৰিছে ।
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত তীব্ৰ উত্তেজনা । উচ্ছেদ অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰামলীলা ময়দানৰ সমীপৰ তুৰ্কমান গেট অঞ্চলত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । দিল্লী আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা মতে মতে মঙলবাৰে নিশা সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত ৮ গৰাকী আৰক্ষী জোৱান আহত হয় ।
জানিব পৰা মতে, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি দিল্লী পৌৰ নিগমে প্ৰায় ৩২ খন বুলডজাৰ আৰু বৃহৎ আৰক্ষী দলৰ উপস্থিতিত উচ্ছেদ অভিযান চলায় । সাধাৰণতে দিনৰ ভাগত এনে অভিযান চলে যদিও নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত আৰু প্ৰতিবাদৰ আশংকাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিশা ১:৩০ বজাতে এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
এই উচ্ছেদৰ উদ্দেশ্য আছিল ফৈজ-ই-এলাহি মছজিদৰ সমীপত আৰু ৰামলীলা ময়দানৰ ভূমিত থকা অবৈধ নিৰ্মাণ ভাঙি পেলোৱা । তাত এটা কমিউনিটি হল, এখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আৰু একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান । বুলডজাৰেৰে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি উত্তেজিত হৈ পৰে । সেই সময়ত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰক্ষী আৰু পৌৰসভাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে এই হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰায় ৫ গৰাকী (বাতৰি লিখা পৰলৈকে ৮গৰাকী) আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে ।
উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) নিধিন ভালছানে কয় যে এম চি ডিয়ে ৬ জানুৱাৰীৰ নিশা উচ্ছেদৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, তাৰ পিছত আৰক্ষী জোৱানসকলক সেই স্থানত নিয়োগ কৰা হৈছিল, কিন্তু এক্সেভেটৰকে ধৰি এম চি ডিৰ গধুৰ যন্ত্ৰপাতি আহি পোৱাৰ পিছতে প্ৰায় ১০০-১৫০ গৰাকী লোক তাত গোট খাইছিল ।
তেওঁ কয় যে একাংশ লোকক ভালদৰে বুজাই দিয়াৰ পিছত আঁতৰি যায় । কিন্তু কিছুমানে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । বাতৰি লিখা পৰলৈকে ৮ গৰাকী আৰক্ষী সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । ডি চি পিয়ে কয়, "আমি ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় ।"
ইফালে চি চি টি ভিৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । একেদৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ড্ৰোণ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে । বৰ্তমান অঞ্চলটোত অধিক আৰক্ষী আৰু ৰেপিড এক্সন ফ'ৰ্চ মোতায়েন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।
জানিব ৰা মতে অঞ্চলটোত প্ৰায় ২,৫১২ বৰ্গফুট পি ডব্লিউ ডিৰ ভূমি আৰু ৩৬,২৮৪ বৰ্গফুট পৌৰসভাৰ ভূমি বেদখল কৰি আছিল । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ধৰ্মীয় বা কবৰস্থানৰ ভূমি ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, যেনে ব্যক্তিগত কমিউনিটি হল বা ক্লিনিক । এম চি ডিৰ বিষয়াসকলৰ মতে, "এই ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ আইনী আৰু আদালতৰ আদেশ অনুসৰি কৰা হৈছে । চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰাটো আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দিল্লী পৌৰ নিগমে (এম চি ডি), আগতীয়াকৈ আৰক্ষীক এই উচ্ছেদ অভিযানৰ কথা অৱগত কৰি আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত ৫ জন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । আৰক্ষীৰ মতে উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰায় ২৫-৩০ গৰাকী লোকে আৰক্ষী আৰু এম চি ডিৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল ।
ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰবীণ খাণ্ডেলৱালেৰ মতে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল । একেদৰে বিজেপি নেতা শ্বাহনৱাজ হুছেইনে এই শিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিশ্চয় ভাঙি পেলোৱা হ'ব, কিন্তু তাত যি শিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । দিল্লীৰ ক'তো এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয়... এয়া দুখৰ বিষয় ।"
