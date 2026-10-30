সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ পাছত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ ন্যায নহয়: উচ্চতম ন্যায়ালয়

সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ পাছত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ ন্যায নহয়: উচ্চতম ন্যায়ালয়
সম্পৰ্ক ৰক্ষাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত সেয়া এক অপৰাধলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ বৰ্ধিত ধাৰা সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷
Published : October 30, 2026 at 6:56 PM IST
নতুন দিল্লী: মনত বহু আশা, হাজাৰটা সপোন লৈ মানুহে যিকোনো এটা সম্পৰ্ক গঢ়ে ৷ বিশেষকৈ প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনৰ সম্পৰ্কবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনে হোৱা দেখা যায় ৷ কিন্তু তাৰমাজতে অনাকাংক্ষিত কিছুমান ঘটনাই তাচপাতৰ ঘৰৰ দৰেই সেই সম্পৰ্কবোৰক ভাঙি পেলোৱাও দেখা যায় ৷
সময়ৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ একোটা ব্যৰ্থ সম্পৰ্ক আজিকালি একোটা অপৰাধলৈ ৰূপান্তৰিত হ’বলৈ ধৰিছে ৷ মধুচন্দ্ৰিকাত মেঘালয়লৈ আহি ইন্দোৰৰ সফল ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীক পত্নীয়ে আন সহযোগীৰ সৈতে হত্যা কৰা, ২০২৫ চনৰ মাৰ্চত মীৰাটৰ ব্ৰহ্মপুৰীত প্ৰেমিক চাহিল শুক্লাৰ সৈতে মিলি স্বামীক হত্যা কৰা মুস্কান ৰস্তোগীৰ কথা, 'চুগাৰ ডেডী' ৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগত পত্নীক হত্যা কৰা ৰামানুজ গোস্বামীৰ কথাৰ দৰে আজিৰ সমাজত এনে বহু উদাহৰণ আছে ৷
সম্পৰ্ক ৰক্ষাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত সেয়া এক অপৰাধলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ এই বৰ্ধিত ধাৰাক লৈ শুকুৰবাৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ বিবাহৰ পিছত স্বামী-স্ত্ৰী উভয়ৰে সন্মতিত হোৱা শাৰিৰীক সম্পৰ্কক সম্পৰ্ক ভংগৰ পিছত ধৰ্ষণ বুলি দাবী কৰিলে, সেয়া উচিত নহয় বুলি ন্য়ায়ালয়ে কয় ৷
ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰাথনা আৰু ন্যায়াধীশ আৰ মহাদেৱনেৰে গঠিত দুজনীয়া বিচাৰপীঠে কেৰালামৰ এজন বাসিন্দাক ধৰ্ষণ আৰু প্ৰতাৰণা অভিযোগৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এই কথা কয় ৷ বিচাৰপীঠখনে কয় যে দিন বাগৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ অধিকাংশ ব্যৰ্থ সম্পৰ্কৰ পৰিণতি অপৰাধলৈ পৰিণত হৈছে ৷
বিচাৰপীঠখনে কয় যে, ধৰ্ষণৰ অভিযোগ এটা জঘন্য অপৰাধ ৷ প্ৰকৃত যৌন হিংসা, বলপূৰ্বকভাৱে বা সন্মতি অবিহনে শাৰিৰীক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ গোচৰতহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । প্ৰতাৰণাৰ বাবে এনেধৰণৰ সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদ ঘটিলে, তাৰপিছত হ’ব পৰা অনুশোচনাৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আদালতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
বহুদিনৰে পৰা চলি এটা সু-সম্পৰ্ক হঠাতে কোনো কাৰণত বিচ্ছেদ ঘটিলে তাৰপিছত সম্পৰ্কটোত থকা মহিলাগৰাকীয়ে তাক ‘ধৰ্ষণ’ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে ৷ তদুপৰি সম্পৰ্কত বিচ্ছেদৰ পিছত তাক অপৰাধ হিচাপেও গণ্য কৰিব নোৱাৰি বুলি বিচাৰপীঠে কয় ৷ নতুবা কোনো ব্যক্তিক এনে কাৰণত আদালতৰ কাঠগড়াত থিয় কৰা নোৱাৰি, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আৰু সুনাম বিপন্ন হ’ব পাৰে ।
বিচাৰপীঠখনে কয়, ‘‘এনে কাৰ্যই পুৰুষৰ স্বাধীনতাক খৰ্ব কৰিব পাৰে ৷ পতি, পত্নী দুয়োৰে সন্মতিত গঢ় লৈ উঠা সম্পৰ্কটোত পুৰুষজনে ধৰি ৰাখিবলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰে ৷ যাতে ভৱিষ্যতে সম্পৰ্কটোৰ বিচ্ছেদ ঘটিলেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপিত নহয় ৷’’
‘‘এনে পৰিস্থিতিত ক’ব পাৰিনে যে এজন পুৰুষৰ এটা সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই ? এই সিদ্ধান্তক প্ৰতাৰণা বা প্ৰবঞ্চনা বুলি ক’ব পাৰি নে ? নিশ্চিতভাৱে নোৱাৰি’’ - বিচাৰপীঠে কয় ৷ প্ৰথমাৱস্থাত গঢ়ি উঠা এটা সু-সম্পৰ্ক সময়ৰ লগে লগে বোজাস্বৰূপ হৈ পৰিব পাৰে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত পত্নীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ তুলিলে, অভিযোগটো নিজেই অৰ্থহীন হৈ পৰে বুলি বিচাৰপীঠে কয় ৷
এনেধৰণৰ এক গোচৰতে এজন আবেদনকাৰীয়ে কেৰালাম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদনকাৰীয়ে ৰেহাইৰ বাবে কৰা আবেদনৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰ খাৰিজ কৰে ৷
এই ঘটনাটোৰ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ অনুসৰি, আবেদনকাৰীজন পূৰ্বৰে পৰা বিবাহপাশত আবদ্ধ আৰু তেওঁ এই কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল ৷ প্ৰৱঞ্চনাৰে লোকজনে অভিযোগকাৰীক বিয়া কৰাই তেওঁৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ৷ আনহাতে, মহিলাগৰাকীৰ পূৰ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল ৷ তেওঁ আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ, প্ৰতাৰণা, বিশ্বাস ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ এই অভিযোগ অনুসৰি, দুয়ো কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০৩ চনলৈকে একেলগে বাস কৰি আহিছিল ।
লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, পাইলটসহ ছজনৰ মৃত্যু