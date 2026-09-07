ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ফেচবুক পোষ্ট কৰি চাকৰি গ'ল কেৰালামৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ

কেৰালাম আৰক্ষীৰ নিয়ম অনুসৰি সেৱাৰত বিষয়াসকলে ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণক ইন্ধন যোগোৱা বা ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰী পদত অধিষ্ঠিত নেতাক অপমান কৰা বিষয়বস্তু পোষ্ট কৰাত বাধা আছে ।

Facebook Post against PM
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ফেচবুক পোষ্ট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 7, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ইডুক্কি (কেৰালাম) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্য়মত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে কেৰালাম ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ এগৰাকী মহিলা অসামৰিক আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে ।

ইডুক্কি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে দাখিল কৰা এক তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আইজিয়ে থোডুপুজা থানাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অসামৰিক আৰক্ষী বিষয়া সজিতা ছালীমৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী বিষয়াৰ অনুপযোগীভাৱে আচৰণ বিধি বিধি উলংঘা কৰাৰ বাবে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

যুৱ মৰ্চাৰ অভিযোগত তদন্ত

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয়ক অপমান কৰা পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই ইডুক্কি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰে ।

এই অভিযোগৰ পিছতে বিশেষ শাখাই চলোৱা প্ৰাথমিক তদন্তত চৰকাৰী বিষয়াৰ অসৎ আচৰণ নিশ্চিত কৰা হৈছে । তদন্তৰ পিছত দাখিল কৰা জৰুৰী প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আইজিয়ে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।

বিশেষ শাখাৰ তথ্য

যুৱ মৰ্চাৰ অভিযোগৰ পিছত চাইবাৰ কোষ আৰু বিশেষ শাখাই ইডুক্কি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত বিষয়াগৰাকীৰ ফেচবুক একাউণ্টটো পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে ।

তদন্তত এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হয় যে বিষয়াগৰাকীয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । এইটোৱে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা আশা কৰা নিৰপেক্ষতা আৰু অনুশাসন উলংঘা কৰিছে ।

ফলস্বৰূপে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আইজিয়ে সজিতা ছালীমক তৎকালীনভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ নিজৰ সেৱাৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । বৰ্তমান অধিক বিভাগীয় তদন্ত আৰু পদ্ধতিগত ব্যৱস্থা চলি আছে ।

সেৱাৰ নিয়ম উলংঘা

এজন সাধাৰণ নাগৰিকে ৰাজনৈতিক সমালোচনাত লিপ্ত হোৱাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিলেও কেৰালাম আৰক্ষীৰ হাতপুথিৰ নিয়ম অনুসৰি সেৱাৰত বিষয়াসকলে ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণক ইন্ধন যোগোৱা বা ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰী পদত অধিষ্ঠিত নেতাক অপমান কৰা বিষয়বস্তু পোষ্ট কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ।

মহিলা বিষয়াগৰাকী জড়িত থকা পোষ্ট দুটাৰ বিষয়বস্তু

১. মনমোহন সিং আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী: ‘বিশ্বগুৰু’ উপহাস

সজিতা ছালীমে শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰথমটো পোষ্ট আছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটোৰে তুলনামূলক মিম ।

মনমোহন সিঙৰ ফটোখনৰ ওপৰত লিখা আছিল 'Weak PM' (দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰী) । আনহাতে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটোখনৰ ওপৰৰ টেক্সটত উপহাসমূলকভাৱে লিখা আছিল 'বিশ্বগুৰু' । ফটোসমূহৰ তলত পেট্ৰ’লৰ মূল্য, এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ হাৰ, আমেৰিকান ডলাৰৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ হাৰ, পাছপ’ৰ্ট সূচকাংক ৰেংকিং আৰু দুয়োটা কাৰ্যকালৰ সংবাদমেলৰ পৰিসংখ্যাৰ তুলনাৰে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হৈছে । সজিতাই এই ছবিখন "তেওঁ এজন বিশ্ব গুৰু" বুলি কেপচন দি শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।

২. নীটৰ অনিয়ম আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী

শ্বেয়াৰ কৰা দ্বিতীয়টো কনটেণ্ট আছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক কে জে জেকবৰ ফেচবুক পোষ্ট । নীট, চিবিএছই আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ব্যাপক অনিয়মৰ বাবে এই পোষ্টটোত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে । পোষ্টটোত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত অনশনৰ সময়ত সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপৰ অট্টালিকাত মৃতকৰ সংখ্যা ৭ জনলৈ বৃদ্ধি, দণ্ডাধীশৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
লগতে পঢ়ক :ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সম্পৰ্কই চুইছে নতুন শিখৰ; পেৰিছত স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

TAGGED:

KERALAM WOMAN POLICE SUSPENDED
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
কেৰালাম আৰক্ষী
FACEBOOK POST AGAINST PM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.