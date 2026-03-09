ETV Bharat / bharat

পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাক সম্পৰ্কত ৰাজ্যসভাত কি ক'লে বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে ?

পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত ভাষণ প্ৰদান বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ । এই সংঘাত ভাৰতৰ বাবে বিশেষ চিন্তাৰ বিষয় ।

EAM S Jaishankar, left, speaks in the Rajya Sabha during the Budget session of Parliament, in New Delhi
পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাক সম্পৰ্কত ৰাজ্যসভাত ভাষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনা প্ৰসংগত সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত পশ্চিম এছিয়াত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংঘাতৰ বিষয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰত চৰকাৰে ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত এই কথা উল্লেখ কৰি গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলো পক্ষকে সংযম হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহ নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়সমূহে ফলপ্ৰসূ সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিবলৈ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে উপসাগৰীয় দেশত প্ৰায় ১ কোটি ভাৰতীয় লোকে বাস কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ইৰাণতো কেইবা হাজাৰ ভাৰতীয় লোক বসবাস কৰি কাম কৰি আছে । সেয়ে এই সংঘাতে ভাৰতক চিন্তিত কৰি তুলিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে সকীয়াই দিয়ে যে অস্থিৰতাই শক্তি যোগান আৰু বিশ্বৰ যোগান শৃংখলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই চলি থকা সংঘাত ভাৰতৰ বাবে বিশেষ উদ্বেগৰ বিষয় । আমি এটা চুবুৰীয়া অঞ্চল আৰু পশ্চিম এছিয়া সুস্থিৰ হৈ থকাতোৱে একমাত্ৰ চিন্তা । উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহত বাস কৰা আৰু কাম কৰা এক ১ ভাৰতীয় আছে । ইৰাণতো অধ্যয়ন বা কৰ্মসংস্থাপনৰ সৈতে কেইবাহাজাৰ ভাৰতীয় জড়িত হৈ আছে । এই অঞ্চলটো আমাৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ মূল চাবিকাঠি আৰু য'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তেল আৰু গেছৰ যোগানকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত আছে । যোগান শৃংখলৰ গুৰুতৰ বিঘিনি আৰু জলবায়ু অস্থিৰতা গুৰুতৰ বিষয় ।"

আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত শক্তি বা ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, য'ত শক্তি বজাৰৰ উপলব্ধতা, খৰচ আৰু বিপদশংকাৰ সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব ৰখা হৈছে ।

তেওঁ কয়, "আমাৰ বাবে ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থ সদায় আগত আছিল আৰু থাকিব । যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় ভাৰতীয় কূটনীতিয়ে এই অস্থিৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ শক্তি উদ্যোগসমূহৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰি আহিছে ।

যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক আক্ৰমণত ৮৬ বছৰীয়া আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীক হত্যা কৰাৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে ভাৰততো ব্যাপক চৰ্চা হৈছে ।

ইফালে প্ৰতিশোধত টেহৰাণে আৰব দেশত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটি আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ইজৰাইলী সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি একাধিক আক্ৰমণ চলাইছে । ইজৰাইলে আমেৰিকাৰ সৈতে টেহৰাণত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু লেবাননলৈকে সংঘাত আগুৱাই লৈ গৈ হিজবুল্লাহ আৰু ইৰাণৰ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

